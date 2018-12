LVMH Moët Hennessy Vuitton : 14 décembre 2018 De Richard Geoffroy à Vincent Chaperon, l'histoire de la transmission des Chefs de Cave Dom Pérignon

À l'occasion du lancement de Dom Pérignon Vintage 2008 en juin dernier à l'Abbaye de Hautvillers, Vincent Chaperon a été officiellement présenté comme le successeur de Richard Geoffroy, Chef de Cave Dom Pérignon depuis 1990. Après treize ans d'étroite collaboration, le guide, Richard Geoffroy, passera le flambeau à son héritier, Vincent Chaperon, à la fin de l'année 2018. Une manière pour la Maison de champagne de célébrer le début de l'année 2019 en écrivant un nouveau chapitre de son histoire.

Pendant 28 ans, Richard Geoffroy a été le porte-parole de l'ambition créatrice de Dom Pérignon : se réinventer à chaque millésime en réinterprétant le caractère unique des saisons. À la tête de la création de la Maison, le Chef de Cave a déclaré quinze millésimes, témoignant ainsi de son engagement constant à atteindre l'idéal de la vision Dom Pérignon. Cette vision s'incarne dans l'équilibre subtil qui caractérise ses champagnes - entre maturité et vivacité, légèreté et intensité - et confère au vin une capacité à vieillir avec souplesse et élégance.

Le temps est une donnée essentielle de l'identité de Dom Pérignon. C'est au parti-pris d'une maturation lente que les vins de la Maison doivent la complexité de leur signature aromatique. Pour préserver ce savoir-faire séculaire, la succession entre Richard Geoffroy et Vincent Chaperon se devait d'être anticipée et de se faire progressivement sur l'ensemble de l'année 2018.