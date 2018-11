LVMH Moët Hennessy Vuitton : 15 novembre 2018 Kylian Mbappé devient le nouvel ambassadeur de la Maison Hublot

Il fait rêver la France et toute la planète football. Remarqué pour son extraordinaire talent et son immense capital sympathie, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Kylian Mbappé incarne la nouvelle génération, celle qui va écrire tous les nouveaux records du ballon rond. C'est lui que Hublot a choisi comme nouvel ambassadeur, aux côtés des légendes du football comme le Brésilien Pelé.

« Hublot loves football » : depuis plus de 10 ans, la Maison suisse d'horlogerie de luxe entretient une relation particulière avec le ballon rond. Hormis son statut de chronométreur officiel des compétitions internationales les plus prestigieuses (Coupe du Monde de la FIFATM, EURO UEFA et UEFA Champions League), l'horloger a aussi noué au fil des années plusieurs relations de confiance avec d'anciens joueurs, des entraîneurs et des clubs tels que Le Juventus et Chelsea FC. Première marque de luxe à avoir investi ce sport, Hublot est incontestablement devenu la montre de référence auprès des afficionados du football.

Pour continuer dans cette dynamique, l'horloger a choisi aujourd'hui comme nouvel ambassadeur Kylian Mbappé, jeune prodige et grand amateur de montres. Champion de France à 18 ans, champion du monde à 19, il bat tous les records de précocité et est d'ores et déjà considéré comme l'un des meilleurs footballeurs du monde. Cette collaboration marque un tournant tant pour la Maison que pour le joueur. Après son équipementier, Hublot devient le premier sponsor de Kylian Mbappé. C'est par ailleurs la première fois qu'Hublot est représenté par un joueur en activité.

Très fier de ce statut, Kylian Mbappé souligne qu'Hublot a été pour lui « un véritable coup de cœur. Je suis un fan de leurs montres et de leur état d'esprit depuis longtemps. » Son adoption au sein de la « Hublot Family », comme Ricardo Guadalupe, CEO de la Maison, aime la nommer, « est porteur d'un message puissant : la fusion du temps, le pouvoir des rêves et de la passion, la magie d'un sport, d'un athlète et des valeurs qu'ils inspirent ».

À l'occasion de cette récente collaboration la Maison a pris l'initiative de réunir prochainement son plus jeune ambassadeur et son « patriarche » depuis plusieurs années : l'ancien joueur Brésilien, Pelé. Les deux hommes, qui avaient déjà échangé sur les réseaux sociaux pendant la Coupe du Monde 2018, ne se sont encore jamais croisé. Leur rencontre, qui devrait avoir lieu en 2019, symbolisera l'art de la fusion entre passé, présent et futur pour « marquer l'histoire à jamais » souligne Ricardo Guadalupe.