LVMH Moët Hennessy Vuitton : 15 octobre 2019 Fendi dévoile une collection capsule audacieuse imaginée avec la chanteuse Nicki Minaj

L'artiste, connue pour son style féminin osé mêlant urbain et glamour, a imaginé « FENDI Prints On », une collection capsule aux inspirations futuristes. Le motif « FF » est omniprésent sur des pièces conçues dans des matières métallisées et texturées. La palette de couleur, aux dominantes d'argenté et de rose fluo, fait des doudounes bouffantes, des maillots de bain asymétriques et des robes extra-moulantes des créations qui attirent le regard. Aux sacs Fendi iconiques, le Peekaboo et le Baguette, est aussi appliqué ce style excentrique qui caractérise la collection.

Réalisée par le photographe Steven Klein sur les bords d'une piscine luxueuse de Los Angeles, la campagne a su capturer le charisme provocateur que la superstar a insufflé à la collection. « FENDI Prints On » est déjà disponible sur le site fendi.com et le sera dans une liste de 52 boutiques Fendi à partir du 16 octobre 2019.