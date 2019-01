LVMH Moët Hennessy Vuitton : 16 janvier 2019 4ème édition du Village de l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH (IME)

Hier s'est tenue la 4e édition du Village de l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH (IME) à Clichy-sous-Bois. Ce rendez-vous annuel a été l'occasion de faire connaître à plus de 600 jeunes les formations en alternance et les métiers auxquels donne accès l'IME grâce à son réseau unique d'écoles et d'universités partenaires dans les métiers de l'artisanat, de la création et de la vente.

Créé en 2014, l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH (IME) est un programme de formation professionnelle qui permet au Groupe d'assurer la transmission de ses savoir-faire dans l'artisanat, la création et la vente auprès des jeunes générations dont il développe ainsi l'employabilité. L'IME offre des formations gratuites, pratiques, certifiantes ou diplômantes et permet d'intégrer des étudiants d'âges et de niveaux de qualification différents, sans déroger à des critères exigeants de sélection.

Le groupe LVMH, dans le cadre de sa politique en faveur de l'égalité des chances, a mis en place un dispositif visant à faire connaître l'IME au plus grand nombre, notamment grâce au Village de l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH. Depuis 2016, celui-ci est organisé à l'Espace 93 de Clichy-sous-Bois. Le Village de l'IME s'inscrit dans le cadre du partenariat noué entre les villes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et le groupe LVMH. Il permet de présenter aux participants les formations et les métiers auxquels donne accès l'IME, et d'identifier des candidats potentiels, pour la centaine de contrats d'apprentissage à pourvoir en 2019.

Pour la première fois, le secteur de la beauté était représenté au sein du Village IME grâce au nouveau partenariat avec l'IUT d'Orléanset l'ISIPCA.

L'IUT et l'Université d'Orléans sont situés au cœur de la Cosmetic Valley, le pôle de compétitivité qui coordonne la filière de la parfumerie-cosmétique à l'échelle nationale et dont le groupe LVMH et ses Maisons sont des acteurs majeurs. L'ISIPCA, grande école des métiers du parfum et de la cosmétique est par ailleurs partenaire de ce pôle et large vivier de talents recrutés dans le Groupe.

Le Ministère du travail était également présent au Village IME dans le cadre de la campagne #Démarretastory, lancée en avril 2018 pour échanger et encourager les jeunes gens à suivre une formation en apprentissage, véritable passeport pour l'emploi durable. Celle-ci est réalisée par les apprentis eux-mêmes et a pour ambition de rendre ses lettres de noblesse à l'apprentissage.

Plusieurs écoles partenaires ont participé au Village IME 2019 :

L'École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne ;

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France ;

La Haute École de Joaillerie ;

Avize Viti Campus ;

Le Centre Européen des Professions Culinaires ;

L'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, l'Ecole Duperré Paris ;

EMASUP Paris ;

EIML Paris.

Cet événement a permis aux participants - collégiens et lycéens de Seine-Saint-Denis, parents accompagnant leurs enfants, demandeurs d'emploi en reconversion venus de la France entière et personnes ayant une RQTH - d'échanger avec des apprentis de l'IME, d'assister à des démonstrations métiers, de découvrir les stands des écoles partenaires mais aussi de s'entretenir avec les responsables des Ressources Humaines de différentes Maisons du groupe LVMH, Berluti, Chaumet, Christian Dior Couture, La Grande Épicerie de Paris, Le Bon Marché Rive Gauche, Louis Vuitton, Make Up For Ever, Marc Jacobs, Parfums Christian Dior, Sephora et LVMH Recherche.