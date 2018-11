LVMH Moët Hennessy Vuitton : 16 novembre 2018 La Maison Veuve Clicquot décerne le Prix de la Femme d’Affaires à Nathalie Balla et le Prix Clémentine à Shanty Baehrel

Jeudi 15 novembre 2018, la Maison Veuve Clicquot a décerné le Prix de la Femme d'Affaires à Nathalie Balla, co-présidente de La Redoute et de Relais Colis, et le Prix Clémentine à Shanty Baehrel, fondatrice de l'entreprise Shanty Biscuits, lors d'une cérémonie organisée à l'Automobile Club de France à Paris en présence de nombreuses personnalités du monde des affaires et des précédentes lauréates du Prix.

En 1805, Madame Clicquot bouscule les us et les coutumes en prenant la tête de l'entreprise familiale à la suite du décès brutal de son mari. Elle sera à l'origine de certaines des plus grandes innovations qu'a connues l'univers du champagne, entre autres la table de remuage et la création du premier rosé d'assemblage qui fête son bicentenaire cette année. Pour honorer sa mémoire, la Maison Veuve Clicquot a créé en 1972, à l'occasion du bicentenaire de la Maison, le Prix Veuve Clicquot de la Femme d'Affaires, un prix précurseur et référent qui récompense chaque année depuis des femmes d'exception, chefs d'entreprise reconnues pour leur succès professionnel. Depuis 2014, le Prix Clémentine, du prénom de la fille de Madame Clicquot, vient récompenser celles qui représentent aux yeux de la Maison de champagne la future génération des « Femmes d'Affaires ».

Cette année, le Prix Veuve Clicquot de la Femme d'Affaires a récompensé Nathalie Balla, co-présidente de La Redoute et de Relais Colis depuis 2014, dont elle était auparavant PDG. Une entreprise à laquelle elle est viscéralement attachée et qu'elle a contribué à relancer quand elle l'a reprise avec le management et les salariés de la société en 2014. Depuis, la croissance est de retour et ne se dément pas.

Shanty Baehrel, lauréate du Prix Clémentine, est la fondatrice de la marque éponyme Shanty Biscuits qui fabrique et vend des biscuits personnalisés en ligne. En 2013, la jeune Aixoise reçoit un tampon à biscuits en cadeau d'anniversaire. C'est de là que lui vient l'idée d'imprimer du texte, un message, d'ajouter à la gourmandise du biscuit quelque chose en plus qui lui donne du sens. Grâce au bouche-à-oreille et à la viralité des biscuits sur Instagram, Shanty Biscuits est littéralement victime de son succès, son chiffre d'affaires triplant chaque année.

Félicitations aux deux lauréates ainsi qu'à l'ensemble des finalistes !

