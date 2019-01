LVMH Moët Hennessy Vuitton : 17 janvier 2019 Fashion Weeks Homme Automne-Hiver 2019/2020, tour d'horizon de Milan à Paris

À l'occasion des Fashion Weeks Automne Hiver 2019-2020 de Milan et Paris, les Maisons de Mode et Maroquinerie du groupe LVMH - Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, Berluti, Loewe, Dior, Kenzo et Celine - ont présenté leurs collections Homme pour l'hiver prochain. Retour sur ces réinterprétations de la garde-robe masculine.

Fendi

Fruit de la collaboration entre Silvia Venturini Fendi et Karl Lagerfeld, la collection Fendi Homme Automne-Hiver 2019/2020, présentée à Milan, illustre la dualité qui, « fait partie de l'ADN de Fendi, sous toutes ses formes » selon la Directrice artistique Homme de la Maison romaine. Entre futurisme et classicisme, les silhouettes arborent une palette dominée par le noir, le beige et le marron, avec des accents de rouge et de bleu électrique. Le légendaire sac « Baguette » fait son entrée dans la garde-robe masculine, à porter en version bandoulière, sac-à-main ou ceinture. Quant aux souliers en cuir mat ou verni, ils font écho à la signature de Karl Lagerfeld avec leur talon cubain. Le show s'est achevé sur une note rythmée avec la performance musicale du nouvel ambassadeur de Fendi en Chine, Jackson Wang.