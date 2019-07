LVMH Moët Hennessy Vuitton : 17 juillet 2019 Le Château du Galoupet, Cru Classé des Côtes-de-Provence depuis 1955, rejoint LVMH

Le 20 mai 2019, Moët Hennessy, division Vins & Spiritueux du groupe LVMH, concluait un accord définitif en vue du rachat du Château du Galoupet, Cru Classé des Côtes-de-Provence depuis 1955. Ce domaine fait désormais officiellement partie du portefeuille de Moët Hennessy.

Situé à La Londe-les-Maures, en bordure maritime, le Château du Galoupet offre un cadre exceptionnel face aux salins et aux îles de Porquerolles, Port-Cros et du Levant. Ce domaine, découvert et référencé dès la fin du XVIIe siècle, bénéficie d'un microclimat qui rafraîchit les vignes par un vent tempéré et salin, propice à l'élégance des vins et à la régularité des rendements.

Cru classé depuis 1955, ce domaine viticole s'exprime sur un terroir d'exception. Les 68 hectares de vigne, d'un seul tenant, présentent une grande diversité de sols et produisent des vins qui se déclinent dans les trois catégories : rosés (90 %), rouges (5 %) et blancs (5 %). Les pieds de vigne ont en moyenne 25 ans d'âge ce qui assure aux vins caractère et structure. Le Château du Galoupet offre un vin rosé réputé, où s'allient méthodes ancestrales et précision technique, dans la plus stricte exigence des grands vins de Provence.