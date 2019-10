LVMH Moët Hennessy Vuitton : 17 octobre 2019 LVMH réaffirme son engagement au sein du programme MAB de l'UNESCO à l'occasion du lancement du partenariat entre Guerlain et l'UNESCO, visant à former et accompagner durablement une communauté internationale d'apiculteurs et d'apicultrices

Engagée depuis plus de douze ans dans la protection de la biodiversité, la Maison Guerlain renforce son dispositif en s'associant au programme scientifique intergouvernemental « Man and Biosphere » (MAB) de l'UNESCO, dont LVMH est partenaire depuis mai 2019. Guerlain instaure ce partenariat pour cinq ans dans le but de former de nouveaux apiculteurs et apicultrices, de créer des exploitations apicoles dans le monde et de mesurer les bénéfices de la pollinisation dans les réserves de biosphère.

Signé en mai dernier, le partenariat entre LVMH et le programme « Man and Biosphere » (MAB) de l'UNESCO a pour objectif d'inscrire la biodiversité au cœur de l'action du Groupe, de lui permettre de collaborer, ainsi que ses Maisons, avec le réseau d'experts de l'UNESCO et de promouvoir la recherche scientifique sur la biodiversité.

« Quand on est un Groupe qui repose sur les ressources que nous offre la nature, il est impossible de fermer les yeux sur ce qui touche à la biodiversité », souligne Antoine Arnault, Image & Communication LVMH, pour illustrer la raison d'être du partenariat entre LVMH et l'UNESCO-MAB.

Le rôle fondamental que les abeilles jouent dans la pollinisation garantit la sécurité alimentaire de la planète. C'est pourquoi, il est indispensable de veiller à leur préservation. Dans la continuité de son engagement de longue date en faveur de la biodiversité, et notamment de l'abeille, Guerlain a annoncé le 17 octobre 2019 l'initiation d'un partenariat avec l'UNESCO. Ce programme déployé sur cinq ans s'inscrit dans le cadre du partenariat initié entre l'UNESCO-MAB et LVMH.