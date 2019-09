LVMH Moët Hennessy Vuitton : 17 septembre 2019 Des vendanges prometteuses pour le millésime 2019 des Maisons de champagne du groupe LVMH

Les vendanges marquent la fin de l'année viticole qui a commencé le 1 er novembre dernier. Elles répondent à la vision respective des Maisons Dom Pérignon , Ruinart , Moët & Chandon , Veuve Clicquot , Krug et Mercier tout en prenant en compte les orientations collégiales définies avec les professionnels du secteur viticole champenois. « Notre approche est à la fois qualitative et stylistique. Chaque Maison a sa propre signature » souligne Vincent Chaperon, Chef de Caves de la Maison Dom Pérignon.

© Moët Hennessy

En Champagne, la cueillette se fait à la main pour préserver les grappes et ainsi assurer un pressurage optimal au raisin. Chaque année, 5 000 personnes sont mobilisées pendant trois semaines pour récolter le raisin des vignobles Dom Pérignon, Ruinart, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Krug et Mercier ; ce qui représente une surface de 1 700 hectares au total. Des équipes de vendangeurs fidélisés par les Maisons et recrutés pour certains dans la région et pour la plupart dans les Hauts de France limitrophes.

À nulle autre pareille, cette année nourrit de grandes espérances pour le millésime 2019. Caractérisée par des épisodes de forte chaleur, une floraison tardive et des périodes caniculaires qui ont rattrapé le retard du cycle habituel, elle n'est pas le reflet d'un climat champenois classique. Fin août, l'augmentation du taux de sucre du raisin, deux fois plus rapide que d'habitude, a accéléré le processus de maturation des grappes.