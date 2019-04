LVMH Moët Hennessy Vuitton : 18 avril 2019 Avec INSIDE LVMH en Chine, LVMH invite les étudiants des 20 universités chinoises les plus prestigieuses à réfléchir sur l'expérience client

Après un panel avec Andrew Wu, Président du groupe LVMH en Chine, les participants ont rencontré les responsables Ressources Humaines des Maisons pour avoir la chance de choisir l'un des 100 stages proposés par celles-ci dans le pays.

Le lancement d'INSIDE LVMH en Chine a permis au Groupe et ses Maisons de renforcer leur notoriété auprès des jeunes talents chinois et de renforcer leur partenariat avec 20 des universités locales les plus prestigieuses parmi lesquelles Fudan University, Shanghai University of Finance and Economics, Donghua University, Tongji University, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai Jiaotong University,Peking University, Tsinghua University, Communication University of China, Remin University, entre autres.