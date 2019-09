LVMH Moët Hennessy Vuitton : 18 septembre 2019 Marc Jacobs clôture la Fashion Week de New York avec une collection Femme haute en couleurs pour l'été prochain

« Ce défilé est une célébration de la vie, de la joie, de l'égalité, de l'individualité, de l'optimisme, du bonheur, de l'indulgence, des rêves et d'un futur qui reste à écrire alors que nous continuons d'apprendre du passé et de l'histoire de la mode » souligne Marc Jacobs.

À travers la présentation de sa collection féminine pour le Printemps-Été, Marc Jacobs rend hommage au passé et célèbre le présent tout en portant un regard éclairé vers l'avenir. Inspirée de son défilé Printemps-Été 2001, cette collection met à l'honneur des motifs fleuris et des couleurs vives sur des créations aux accents vintage en référence aux années 1970.

© Marc Jacobs

Au son du titre « Dream a Little Dream of Me », interprété par de nombreux artistes jazz des années 1950 dont Doris Day ou encore Ella Fitzgerald et Louis Armstrong en duo, les silhouettes prennent possession d'un espace à la scénographie épurée dans un mouvement suave mettant en lumière des robes multicolores à volants, des tailleurs pantalons évasés, des chapeaux fantaisies et des imprimés fleuris.

« Comme le veut la tradition, ce défilé est notre façon de rappeler la joie de s'habiller, notre amour pour la mode et pour les grands gestes d'expression débridée, les réactions, les idées et les possibilités » conclut Marc Jacobs dans la note qui accompagne le show.