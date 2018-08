LVMH Moët Hennessy Vuitton : 2 août 2018 Parfums Christian Dior dévoile le palmarès du premier Prix Dior de la Photographie pour jeunes talents, en Arles

Début juillet 2018, la Maison Parfums Christian Dior a dévoilé le palmarès de la première édition du Prix Dior de la Photographie pour jeunes talents. Créé cette année en partenariat avec l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles (ENSP) et accueilli par LUMA Arles, ce prix, dont l'ambition est de promouvoir la jeune création photographique, a distingué les travaux d'artistes issus des plus grandes écoles internationales d'art et de photographie, travaux qui sont exposés jusqu'au 22 septembre en Arles.

Parfums Christian Dior soutient les photographes les plus doués de la jeune génération en créant ce nouveau Prix Dior de la Photographie pour Jeunes Talents. Le jury présidé par Peter Lindbergh, portraitiste de renommée mondiale, et composé de Maja Hoffmann, fondatrice et présidente du centre culturel Luma Arles, Simon Baker, directeur de la Maison européenne de la photographie, et Claude Martinez, Président directeur général de Parfums Christian Dior, a sélectionné parmi quarante dossiers les travaux de huit lauréats issus des plus grandes écoles internationales d'art et de photographie.

Parmi ces huit lauréats, la Sud-Coréenne Yoonkyung Jang s'est vu décerner le premier Prix Dior de la Photographie pour jeunes talents, bénéficiant d'une dotation de 10 000 euros, ainsi que d'une commande créative de la part de la Maison Parfums Christian Dior. Six mentions spéciales ont également été attribuées.

Réalisés sur le thème « Woman-Women Faces », l'ensemble des clichés est présenté jusqu'au 22 septembre dans le cadre de l'exposition « Dior, the Art of Color » au sein du Parc des Ateliers de LUMA Arles. A la clôture de l'exposition, les réalisations primées débuteront une itinérance dans les pays participants - Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Emirats Arabes Unis, France, Japon, Royaume-Uni, Russie.

Avec ce concours et cette exposition présentés en Arles, Parfums Christian Dior confirme son rôle de mécène pour la photographie et la création contemporaine. A ce titre, la Maison est également Marraine du programme d'archives photographiques de LUMA Arles. Après avoir soutenu l'exposition « Annie Leibovitz, les premières années : 1970-1983. Archive Project #1 » en 2017, Parfums Christian Dior accompagne cette année l'exposition Gilbert & George: THE GREAT EXHIBITION (1971-2016), également hébergée au sein du Parc des Ateliers.

Les lauréats du Prix Dior de la Photographie pour Jeunes Talents 2018 :

Yoonkyung Jang (Chung-Ang University - Séoul, Corée du Sud), Prix Dior de la Photographie pour Jeunes Talents ;

Hélène Bellenger (ENSP - Arles, France) ;

Julien Tucker (International Center of Photography - New York, Etats-Unis) ;

Yuan Wang (Shanghai Institute of Visual Arts - Shanghaï, Chine) ;

Mai Sakurai (Tokyo University of Fine Arts - Tokyo, Japon) ;

Khoula Hamad (Fine Arts and Design College - University of Sharjah, Emirats Arabes Unis).

Wenqingao Lei (Royal College of Art - Londres, Royaume-Uni)

Sofiya Pankevich (Rodchenko Moscow School of Photography - Moscou, Russie)

Les mentions du Jury du Prix Dior de la Photographie pour Jeunes Talents 2018 :

Zhuoying Wang (Shanghai Institute Of Visual Arts - Shanghai, Chine)

Tianqi Zong (Shanghai Institute Of Visual Arts - Shanghai, Chine)

Léia Vandooren (ENSP - Arles, France)

Jai Uk Jung (Chung-Ang University - Séoul, Corée du Sud)

Sihyun Kim (Chung-Ang University - Séoul, Corée du Sud)

Loreal Prystaj (Royal College Of Art - Londres, Royaume-Uni)