LVMH Moët Hennessy Vuitton : 21 décembre 2018 Les Maisons de Vins & Spiritueux du groupe LVMH célèbrent les fêtes de fin d'année

À l'occasion des fêtes de fin d'années, les Maisons de Vins & Spiritueux du groupe LVMH, proposent des coffrets exceptionnels.

Moët & Chandon : un coffret French Art de Vivre

Pour accompagner les fêtes de fin d'année, Moët & Chandon rend hommage à l'art de vivre à la française à travers deux créations. Une bouteille de 75 cl et un jéroboam (3 litres) de Moët Impérial tous deux ornés des monuments emblématiques du patrimoine français et champenois (la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la Cathédrale de Reims…). Chaque bouteille est présentée dans un étui élégant arborant les mêmes monuments finement dessinés en aplats dorés.

Dom Ruinart Blanc de Blancs 2007 : un coffret en hommage au goût Ruinart

2007 est une année rare en Champagne. Elle brille par la qualité exceptionnelle de ses chardonnays. En cette fin d'année, la plus ancienne Maison de Champagne réserve un inoubliable souvenir gustatif, celui de Dom Ruinart Blanc de Blancs 2007, cuvée d'exception offrant une remarquable expérience de dégustation, le tout dans un coffret élégant à l'esthétique minimaliste.

Mercier Blanc de Noirs : une parenthèse audacieuse pour les fêtes

Conforme au style Mercier, cette nouvelle cuvée aux notes fruitées sera un atout gourmand sur les tables pour les fêtes de fin d'année. Ce champagne rare, un assemblage composé exclusivement des cépages Pinots Noirs et Meunier, trouvera une place idéale entre le foie gras et le chapon aux fruits secs, avant de conclure avec la traditionnelle bûche.

Dom Pérignon : un hommage à la transmission

Le 1er janvier 2019, Vincent Chaperon deviendra le nouveau Chef de Cave de Dom Pérignon. Il succèdera à Richard Geoffroy aux côtés de qui il travaille depuis 2005. Apogée de cette collaboration, le champagne Dom Pérignon Vintage 2008 viendra agrémenter les mets des fêtes de fin d'année dans son coffret raffiné signé de la main des deux Chefs de Cave. Il est proposé dans une sélection de boutiques (Nicolas, La Grande Épicerie de Paris, Lavinia, Lafayette Gourmet) ainsi que chez les cavistes partenaires de la Maison, dans un coffret intitulé « Chef de Cave Legacy Edition ».

Hennessy : une alliance X.O & Ice

Le Comité de Dégustation Hennessy étend aujourd'hui le répertoire de Hennessy X.O en le faisant fusionner avec de la glace. Son coffret en édition limitée, présenté en l'honneur des fêtes de fin d'année, se transforme en vasque pour accompagner trois nouvelles expériences de dégustation de cet assemblage sophistiqué : Hennessy X.O on Three Rocks, Hennessy X.O on a Rock et Hennessy X.O Over Ice.

Glenmorangie : un hommage à l'emblème de la Maison

L'édition 2018 du coffret de fêtes de fin d'année Glenmorangie met à l'honneur le Signet, emblème de la distillerie écossaise. Contenant deux verres « Tumblers » ainsi qu'une bouteille Glenmorangie The Original, ce coffret sera l'occasion, pour tous les amateurs de single malt whisky, de découvrir ou redécouvrir l'ensemble de l'héritage de la Maison.

Ardbeg : un coffret à l'image de la distillerie de l'île d'Islay

Avec ses murs blancs peints à la chaux, la distillerie Ardbeg est depuis longtemps le lieu phare des amateurs de whisky. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Ardbeg s'inspire de ce bâtiment pour proposer un coffret étonnant, arborant sur sa tranche l'enseigne de la Maison et renfermant une bouteille de Ardbeg Ten, whisky reconnu comme l'un des plus tourbés et complexes de l'île d'Islay.