LVMH Moët Hennessy Vuitton : 21 novembre 2018 Après Paris, Tokyo, Séoul et New York, Louis Vuitton fait voyager son exposition « Volez, Voguez, Voyagez » à Shanghai

Après Paris, Tokyo, Séoul et New York, la Maison Louis Vuitton présente « Volez, Voguez, Voyagez » au centre d'exposition de Shanghai du 16 novembre 2018 au 1er février 2019. Sous la direction d'Olivier Saillard, qui assure le commissariat général, cette exposition est une grande rétrospective sur l'histoire de la Maison, de 1854 à nos jours, dans laquelle une sélection d'œuvres historiques rencontre des œuvres actuelles pour faire voyager le visiteur entre passé et présent.

Début décembre 2015, la Maison Louis Vuitton créait l'événement en dévoilant une rétrospective majeure au Grand Palais, à Paris. Depuis, l'exposition « Volez, Voguez, Voyagez » a poursuivi son envol dévoilant le patrimoine de la Maison successivement à Tokyo, Séoul et New York. Depuis mi-novembre, l'exposition fait escale à Shanghai et s'enrichit de nombreuses œuvres. Conçue comme un voyage historique par Robert Carsen, directeur artistique et scénographe, l'exposition « Volez, Voguez, Voyagez » est ponctuée d'objets soulignant le lien fort que le malletier a entretenu et entretient toujours avec la Chine. Figure par exemple la malle que le philanthrope et photographe français Albert Khan avait l'habitude d'emporter pendant ses photoreportages en Chine. Ou encore, la récente malle à Cocktail et Cigares créée pour Ding Yi, célèbre artiste chinois.

L'exposition mêle les chronologies et transporte le visiteur à travers quinze salles mettant chacune en valeur un chapitre emblématique de l'histoire de la Maison Louis Vuitton. En parallèle des thèmes de l'automobile, de la croisière, du train et de l'aviation, qui sont la quintessence du voyage cher à la Maison, Olivier Saillard a voulu introduire d'autres subtilités comme l'écriture, le parfum, la mode féminine et masculine ou encore les collaborations artistiques. Chaque salle de l'exposition renferme des objets inattendus comme le Steamer Bag créé au début du XXe siècle ou une malle ayant appartenu à Marie-Antoinette, qui fait l'objet d'un prêt exceptionnel de la part du Château de Versailles. L'exposition se clôt par une salle présentant les robes sur-mesure les plus emblématiques de la Maison dans un espace orné de néons créés par l'artiste chinois He An et une section consacrée au savoir-faire des artisans des ateliers Louis Vuitton.

« Louis Vuitton a toujours été à la pointe de la création et de l'innovation, aujourd'hui et il y a plus d'un siècle. C'est en nous inspirant à chaque instant de notre passé que nous fabriquons les tendances actuelles. Olivier Saillard s'est plongé dans les archives Louis Vuitton pour en décoder les secrets. Il présente une nouvelle vision de notre passé, présent et futur » souligne Michael Burke, Président Directeur Général de la Maison.

Détails pratiques :

Centre d'exposition de Shanghai

1333 Nanjing Xi Lu, Gate 8, Shanghai

Horaires : du lundi au dimanche de 10h à 20h

Entrée gratuite