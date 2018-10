LVMH Moët Hennessy Vuitton : 23 octobre 2018 Avec sa cinquième rentrée, l'IME passe le cap des 500 apprentis

Aujourd'hui se tenait la cérémonie annuelle de l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH (IME) au siège du groupe LVMH à laquelle étaient conviés les apprentis IME de France et de Suisse. L'occasion pour les meilleurs de la promotion 2017/2018 de recevoir le Brevet d'Excellence, et pour les nouveaux entrants d'intégrer officiellement l'IME. Bilan de l'année passée et présentation des nouveautés ont rythmé cette cérémonie, en présence de Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH.

En 2014, l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH accueillait 28 apprentis pour sa première promotion. Cinq promotions plus tard, ce sont 500 apprentis qui l'ont intégré. Cette forte croissance a été rendue possible grâce à la multiplication et au développement des formations et partenariats proposés par l'IME en France, en Suisse et en Italie, et ce toujours dans l'objectif de promouvoir, transmettre et valoriser les savoir-faire du luxe dans les métiers de l'artisanat, la création et la vente.

Le bilan de l'année 2017 illustre la réussite du programme tant au niveau de son développement à l'international et du nombre de ses formations que des résultats de ses apprentis. « Nous sommes heureux que l'Institut des Métiers d'Excellence ait pu susciter des vocations et former plus de 500 jeunes apprentis aux métiers de l'artisanat, de la création et de la vente. C'est une illustration de la force d'un modèle d'alternance dont nous avons la satisfaction qu'il se soit développé partout, en France et à l'international, là où les savoir-faire sont présents et où le groupe LVMH est implanté » souligne Chantal Gaemperle, Directeur Ressources Humaines et Synergies du groupe LVMH.

Quatre nouvelles formations ont été lancées en 2017, avec :

En France :

Le Master Design, mode et industries créatives en partenariat avec l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, l'École Duperré Paris

Un programme de formation à la vente Client Advisor entièrement en anglais avec l'EIML Paris

Et en Italie :