LVMH Moët Hennessy Vuitton : 24 septembre 2019 Le groupe LVMH dévoile la version interactive de son Rapport environnement 2018

« C'est dans un esprit de progrès que nous devons nous engager dans l'appréhension des changements du monde en prenant garde à toujours penser par nous-mêmes avec la vision de long terme qui nous caractérise. LVMH a ainsi décidé de tracer sa propre voie, une voie guidée par deux principes : la durabilité et le respect de la nature ». C'est ainsi que Bernard Arnault, Président-directeur général du Groupe, introduit le Rapport environnement 2018.

Aujourd'hui, LVMH dévoile son Rapport environnement 2018 interactif dans une version enrichie d'infographies, d'animations et de vidéos pour suivre la vie du Groupe en matière d'engagements environnementaux et de progression vers les objectifs fixés par ce dernier pour 2020.

La couverture, l'œuvre Cachés dans les vignes avec le Chef de Cave, réalisée par l'artiste chinois Liu Bolin en partenariat avec la Maison Ruinart en 2018, donne le ton du Rapport environnement 2018 et plus largement de l'ambition de LVMH en matière environnementale de tendre vers la parfaite harmonie entre ses activités et la nature.

Lire le Rapport environnement.

Le Rapport environnement 2018 illustre la dynamique des quatre objectifs portés par LIFE 2020 - les produits, les filières d'approvisionnement, les sites et la diminution des émissions de gaz à effet de serre - à travers une infographie rappelant les neufs enjeux autour desquels le programme s'articule, de la conception des produits jusqu'à l'après-vente, en passant par le transport des matières premières, la fabrication ou encore la commercialisation. Pour rappel, en 2012, LVMH a renforcé son engagement environnemental en déployant LIFE (LVMH Initiatives For the Environment), programme global que ses Maisons ont intégré à leurs plans stratégiques respectifs en 2015.

Chaque partie - produits, filières, CO 2 et sites - est introduite par une infographie animée mettant en perspective le chemin accompli et celui restant à parcourir. Par ailleurs, le Rapport environnement 2018 interactif est enrichi de focus qui précisent plusieurs initiatives du Groupe (création d'une filière d'excellence sur les cuirs crocodiliens) ou donnent la parole aux porteurs de projets au sein des Maisons (participation au fonds carbone interne).

Pour aller plus loin, le Rapport environnement 2018 interactif réunit en annexes des infographies sur l'évolution de la consommation en énergie et en eau du Groupe, de ses émissions de gaz à effet de serre et de sa production de déchets et d'emballages.