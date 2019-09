LVMH Moët Hennessy Vuitton : 25 septembre 2019 En collaboration avec CEDRE, LVMH est engagé dans le recyclage de ses déchets

Il y a 15 ans, les produits obsolètes des Maisons LVMH étaient incinérés avec récupération d'énergie. Pour pallier à cette pratique et favoriser l'intégration du Groupe à un modèle d'économie circulaire, LVMH s'est engagé en 2006 dans le recyclage de ses déchets. Cet engagement s'est concrétisé grâce à la rencontre entre LVMH et CEDRE, société spécialisée dans la collecte de déchets. Depuis 2010, elle propose au groupe LVMH des solutions de déconstruction de produits favorisant une traçabilité et une sécurité optimales et permettant d'éviter la contrefaçon et le marché parallèle. À l'origine, CEDRE est spécialisée dans le secteur des Parfums & Cosmétiques mais a récemment accéléré son développement sur la filière textiles. En parallèle du recyclage des produits, CEDRE conseille le Groupe en matière d'éco-conception. Sylvie Bénard, Directrice de l'Environnement chez LVMH, et Julien Bourreau, Directeur commercial de CEDRE, reviennent en images sur ce modèle prometteur qui a déjà convaincu plusieurs Maisons du Groupe dans les secteurs d'activité Parfums & Cosmétiques et Mode & Maroquinerie.