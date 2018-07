LVMH Moët Hennessy Vuitton : 26 juillet 2018 Première édition saisonnière du City Guide Louis Vuitton avec une escale en Arles à l’occasion des Rencontres de la Photographie

A l'occasion de l'édition 2018 des Rencontres de la Photographie d'Arles, le City Guide Louis Vuitton se décline pour la première fois en une édition saisonnière, hommage à la ville camarguaise et à son festival de renommée internationale. Aux côtés de Paris, New York, Londres ou Tokyo entre autres, Arles fait désormais partie de la collection d'une trentaine de villes qui font l'objet d'un regard décalé sur la mode, le design, l'art contemporain, la gourmandise ou la culture.

Arles se voit ainsi célébrée par Louis Vuitton en près de 150 adresses incontournables, choisies par des auteurs indépendants, aussi avisés que curieux. Le programme des Rencontres et sa trentaine d'expositions se laissent pour leur part apprécier au fil des pages, tandis que le couturier Christian Lacroix invite le voyageur à découvrir sa ville natale au détour de quelques adresses d'initiés.

Diffusé dans les librairies en édition limitée, ce guide sera aussi disponible gratuitement sur l'App Store en version digitale le temps des Rencontres, en français et en anglais.

Parce que le voyage est aussi un art de vivre, les Éditions Louis Vuitton installent une librairie éphémère à la cave à manger Le Buste et l'Oreille, au cœur de la ville d'Arles, pendant toute la durée du festival, du 2 juillet au 23 septembre, animée de rencontres et de séances de dédicaces avec auteurs, artistes et photographes.

Avec un catalogue d'une centaine de titres, les Éditions Louis Vuitton font figure de pionnières et se concentrent sur plusieurs collections tournées vers le voyage, l'art et la mode : guides urbains, carnets de dessins, albums photographiques, livres d'art et récits littéraires.