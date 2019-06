LVMH Moët Hennessy Vuitton : 26 juin 2019 Les Maisons LVMH basées aux États-Unis signent les normes mondiales de conduite des entreprises qui luttent contre la discrimination à l'égard des personnes LGBTI+

Le 13 mars dernier, les membres du Comité Exécutif de LVMH et les Présidents des Maisons du Groupe basées en Europe étaient réunis à Paris pour la signature des normes mondiales de conduite des Nations Unies contre la discrimination à l'égard des personnes LGBTI. À l'occasion d'une cérémonie organisée à New York en l'honneur du World Pride Month, LVMH a renforcé son engagement en faveur de la diversité, de l'égalité et du respect de l'autre, avec la signature de ces mêmes normes en présence de deux membres du Comité Exécutif de LVMH ; Chantal Gaemperle, Directeur Ressources Humaines et Synergies de LVMH, et Chris de Lapuente, Chairman & CEO de LVMH Perfumes & Cosmetics et Sephora , de Présidents des Maisons du Groupe basées aux États-Unis et de Fabrice Houdart, Human Rights Officer aux Nations Unies.

La signature des normes mondiales de conduite des Nations Unies contre la discrimination à l'égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, et intersexes (LGBTI), a eu lieu lors de l'événement interne « Pride at LVMH », organisé en parallèle de la « WorldPride » à New York, qui marque le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall (1969).