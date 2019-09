LVMH Moët Hennessy Vuitton : 27 septembre 2019 LVMH annonce son partenariat avec La Fabrique NOMADE, une association qui favorise l'insertion professionnelle d'artisans réfugiés en France

Le 26 septembre 2019, le Viaduc des Arts, à Paris, a accueilli le vernissage de la collection Traits d'union 4 de La Fabrique NOMADE, réunissant des objets, bijoux et vêtements réalisés par des artisans réfugiés soutenus par l'association. À cette occasion, LVMH a officialisé son soutien à cette structure qui accompagne les artisans réfugiés dans leur insertion professionnelle en France. Cette initiative vient renforcer l'engagement du groupe LVMH pour la préservation et la transmission des savoir-faire et des métiers de la création.

Héritiers et dépositaires du patrimoine culturel des métiers de l'artisanat et de la création, LVMH et ses Maisons ont toujours fait de la préservation et de la transmission des savoir-faire une de leurs priorités. En 2011, cet engagement s'est notamment traduit par le lancement des Journées Particulières qui célèbrent et dévoilent tous les deux ans les coulisses et les ateliers des Maisons du Groupe, et ont attiré l'an dernier plus de 180 000 visiteurs dans le monde entier. En 2014, la création de l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH, grâce auquel plus de 800 apprentis ont été formés en France, en Suisse et en Italie, continue de refléter la place centrale que les artisans occupent dans l'écosystème du Groupe.

Fondée en 2016, la Fabrique NOMADE œuvre à favoriser l'insertion professionnelle des artisans migrants réfugiés en France. À l'heure où le parcours migratoire mène souvent à une rupture de leur parcours professionnel et à une réorientation vers des métiers en tension, La Fabrique NOMADE redonne à ces femmes et ces hommes passionnés la capacité d'exercer leur métier sur le territoire français - grâce à l'apprentissage de la langue française et du vocabulaire technique ou leur perfectionnement -, de s'adapter à ce nouvel environnement économique et culturel et de se constituer un réseau.

« Savoir-faire et créativité sont des langages universels qui favorisent les relations humaines. Pour permettre aux artisans de La Fabrique NOMADE de continuer à exercer leur métier en France et d'approfondir leur pratique artisanale, LVMH et ses Maisons ont souhaité contribuer durablement à leur insertion professionnelle, grâce à du mécénat de compétences, et en ouvrant les portes de ses Maisons pour créer des rencontres » a déclaré Antoine Arnault lors du vernissage de la collection Traits d'union 4 aux côtés de Présidents, designers et chefs d'ateliers des Maisons du Groupe, ainsi que de toutes les personnes mobilisées depuis l'initiation du projet en avril 2019.