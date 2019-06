LVMH Moët Hennessy Vuitton : 28 juin 2019 La Collection de la Fondation Louis Vuitton s'expose au musée Pouchkine de Moscou

Jusqu'au 29 septembre 2019, la Fondation Louis Vuitton présente au Musée d'État des Beaux-Arts Pouchkine, à Moscou, une sélection significative d'œuvres de sa Collection. L'exposition, intitulée « La Collection de la Fondation Louis Vuitton, un choix », représente son ancrage moderne et son engagement contemporain. Elle constitue l'une des présentations « Hors les murs » les plus importantes depuis l'ouverture de la Fondation en octobre 2014. En continuelle élaboration, la Collection de la Fondation Louis Vuitton se veut connectée à l'actualité nationale et internationale et liée à des œuvres de référence depuis les années 1950. Elle ne vise pas l'exhaustivité d'une collection publique mais se constitue par des choix assumés autour de figures d'élection et d'ensembles significatifs.

© Fondation Louis Vuitton

Avec l'exposition « La Collection de la Fondation Louis Vuitton, un choix » présentée au Musée Pouchkine de Moscou, les œuvres sont réunies, tous médiums confondus (peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation), autour de partis pris, qui dès l'origine, ont structuré la Collection. Le parcours se déploie sur les galeries d'art d'Europe et d'Amérique du XIXe et du XXe siècles et réunit quelque 60 œuvres, réalisées entre 1947 et 2018 par des artistes nationaux et internationaux.

© Fondation Louis Vuitton

L'exposition met en avant l'expressionnisme subjectif d'artistes tels qu'Alberto Giacometti, Yves Klein ou encore Mona Hatoum. Une ligne popiste réunit des œuvres engagées dans les expressions actuelles de la vie contemporaine avec le travail d'Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat par exemple. Particulièrement attachée aux œuvres musicales et/ou sonores, la Fondation présente également à Moscou deux grandes installations de Pierre Huyghe et de Marina Abramovic. Enfin, la ligne « contemplative », qui renvoie au rapport émotionnel que l'homme entretient avec le monde et la nature, est évoquée à travers les œuvres de Dan Flavin, Tacita Dean et Gerhard Richter, entre autres.

© Fondation Louis Vuitton

Deux espaces seront aussi dédiés à l'architecture de la Fondation conçue par Frank Gehry. Maquettes, dessins, vidéos et photos panoramiques permettent au public russe de situer l'édifice dans sa prouesse architecturale comme dans son environnement parisien, au cœur du Bois de Boulogne.

© Fondation Louis Vuitton

L'exposition « La Collection de la Fondation Louis Vuitton, un choix », est présentée aux côtés de celle dédiée à la Collection Chtchoukine, dont une première version s'est tenue à la Fondation Louis Vuitton entre octobre 2016 et mars 2017.