LVMH Moët Hennessy Vuitton : 3 décembre 2018 Hommage à Albert Frère

« Je suis profondément attristé par la disparition de mon ami Albert Frère. Albert était un homme extraordinaire et un fantastique entrepreneur. Tout au long de ces trente-cinq années d'amitié fidèle, nous avons tissé des liens personnels et professionnels très forts. Au-delà de son sens inné des affaires, je retiens d'Albert son amour passionné de la vie, sa grande capacité à fédérer, et son formidable engagement dans tout ce qu'il faisait. J'ai pu le mesurer lorsque nous sommes devenus ensemble les heureux propriétaires du Château Cheval Blanc en 1998. J'adresse à Christine, son épouse, ainsi qu'à ses enfants et petits-enfants mes condoléances les plus affectueuses. » a déclaré Bernard Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH.