LVMH Moët Hennessy Vuitton : 3 décembre 2018 LVMH Métiers d’Art s’associe à la galerie Jérôme Poggi pour exposer les œuvres nées de la résidence de Marion Verboom au sein de la Manifattura Thélios

Confronter des artistes à des savoir-faire et des matières premières indispensables aux Maisons de mode et maroquinerie de luxe pour permettre à un projet artistique d'éclore, telle est l'ambition de LVMH Métiers d'Art. Cette initiative, inaugurée en 2016, est l'occasion pour le groupe LVMH de soutenir un créateur dans sa démarche et de stimuler l'innovation dans ses métiers.

Troisième résidence LVMH Métiers d'Art, les six mois d'immersion que Marion Verboom a vécu, de décembre 2017 à juin 2018, à la Manifattura Thélios, à Longarone, en Italie, ont permis la création de quinze œuvres, nées de l'expérimentation de la jeune sculptrice avec l'acétate, composant élémentaire et fondamental de la fabrication de lunettes et aux potentialités particulièrement inspirantes pour elle.