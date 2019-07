LVMH Moët Hennessy Vuitton : 3 juillet 2019 « There Were Two Young Men », l'exposition de Gilbert & George à découvrir à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 26 août

Du 3 juillet au 26 août 2019, la Fondation Louis Vuitton présente un ensemble rare et complet de Gilbert & George, « There Were Two Young Men » (avril 1971). Cette « Sculpture-au-fusain­sur-papier » en six parties est issue de sa Collection et s'inscrit dans une série de 13 corpus tous différents, créés entre 1970 et 1974, aujourd'hui dispersés.

Nés respectivement en 1943 et en 1942, dans les Dolomites, en Italie, et dans le Devon, en Angleterre, Gilbert & George vivent et travaillent à Londres. Dès leur sortie de la Saint Martin's School of Art où ils se rencontrent en 1967, Gilbert & George se font connaître en s'autoproclamant deux « sculptures vivantes » formant un seul artiste.

De la mise en scène du quotidien, ils tirent une matière visuelle qu'ils exploitent dès le début des années 1970 dans des assemblages de photographies, d'abord en noir et blanc puis en couleurs. Dès l'origine, leurs œuvres témoignent de la permanence de leur position privilégiant la figuration alors décriée, avec un objectif déclaré d'un Art pour Tous.

Gilbert & George ont fait le choix d'un art qui communique dans un esprit de dialogue avec le spectateur et où l'émotion individuelle, ressentie au plus vrai, atteint à l'universel. Par sa dimension même, « There Were Two Young Men » implique une relation immersive pour le spectateur. Cette « sculpture » représente deux protagonistes - les artistes - dans un environnement champêtre dont l'hédonisme est teinté de mélancolie.

Ils semblent deviser tranquillement, adossés à un arbre, dans l'esprit des représentations néoromantiques de la peinture de paysage britannique. L'intrusion graphique du titre en majuscules et d'un texte poétique en majuscules et en minuscules écrit à la main ajoute une complexité supplémentaire, renvoyant à l'univers de la poésie populaire et des comptines.

Cette œuvre monumentale est présentée aux côtés d'autres travaux de Gilbert & George d'inspiration proche comme « Limericks » (1971) - également dans la Collection - une « Postal Sculpture » en huit parties dont les illustrations sont reprises d'images de sites bombardés, de chemins en bord de Tamise ou du Suffolk rural et reprennent les mêmes textes de poésie populaire que « There Were Two Young Men ». S'y ajoutent « Nature Photo Piece » (1971), composition de photographies en noir et blanc ainsi que deux « Video Sculptures» contemporaines.

