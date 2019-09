LVMH Moët Hennessy Vuitton : 3 septembre 2019 Pink Shirtmaker London choisit Matthew Goode comme ambassadeur de sa nouvelle génération de chemises

En novembre 2018, Thomas Pink devenait Pink Shirtmaker London et dévoilait une nouvelle identité visuelle. Poursuivant l'écriture de ce nouveau chapitre de son histoire, la Maison a dévoilé sa campagne pour la saison Automne-Hiver 2019. Intitulé « A Life in the Pink », le film qui l'introduit met en scène l'acteur britannique Matthew Goode que Pink Shirtmaker a choisi comme ambassadeur de sa nouvelle génération de chemises.

Fondée en 1984 par trois frères, Peter, James et John Mullen, la Maison Thomas Pink a bouleversé les codes en offrant une alternative à la garde-robe masculine professionnelle. Un second souffle animé par une passion pour la confection typiquement anglaise de chemises sur-mesure, adaptées au style de vie du gentleman moderne.

Avec Pink Shirtmaker London, l'ambition de Christopher Zanardi-Landi, Président de la Maison, et John Ray, Directeur artistique, était de redonner ses lettres de noblesse à cette tradition de fabrication anglaise de la chemise haut de gamme. Une renaissance que la Maison doit au retour à ses principes fondateurs et à la concentration sur sa spécialité première : la création de chemises uniques, façonnées avec la plus grande exigence.