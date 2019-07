LVMH Moët Hennessy Vuitton : 31 juillet 2019 « Hublot Loves Summer », la Maison de haute-horlogerie suisse célèbre l'été avec trois modèles innovants

Pour cet été 2019, Hublot met le cap sur la baie de Naples, les Cyclades et les Baléares pour rendre hommage à trois îles de la Méditerranée : Capri, Mykonos et Ibiza. Dans le cadre de la campagne « Hublot Loves Summer », la Manufacture horlogère suisse fondée en 1980 a choisi de consacrer trois nouveaux modèles de chronographe à chacune de ces trois destinations.

A l'occasion de la campagne « Hublot Loves Summer », la Manufacture horlogère prend ses quartiers d'été à Capri, Mykonos et Ibiza. Trois joyaux de la mer Méditerranée qui ont inspiré trois nouveaux modèles avant-gardistes. Ces créations au look résolument estival et contemporain sont proposées en édition numérotée et limitée.

© Hublot / Classic Fusion Chronograph Special Edition Capri

La « Classic Fusion Chronograph Special Edition Capri » résume à elle seule la magie de l'île italienne, mondialement connue. En caoutchouc blanc et céramique bleu ciel, elle reprend les codes couleurs des gigantesques formations rocheuses côtières blanches, les faraglioni, qui sont posées sur les eaux cristallines de la Méditerranée. Ce chronographe au format compact, 45 mm, et à l'aspect sophistiqué, dispose d'un cadran bleu finition satin. Il est logé dans un boitier céramique de la même couleur et possède un bracelet brillant en caoutchouc blanc strié. Ce modèle numéroté et limité à 30 exemplaires est disponible uniquement dans la boutique Hublot via Vittorio Emmanuele à Capri.

© Hublot / Classic Fusion Mykonos

La « Classic Fusion Mykonos », fruit d'une collaboration entre Hublot et son partenaire local GOFAS Jewellery, est la dernière-née de la collection lancée en 2012. Ce nouveau modèle est une dédicace à l'une des îles les plus connues des Cyclades, célèbre pour ses nuits festives, ses moulins à vent étincelants de blancheur et ses maisons aux murs chaulés et aux volets bleus délavés. Equipée d'une lunette en céramique et d'un bracelet bleu ciel, clin d'oeil à la mer Egée, le boîtier comprend un mouvement chronographe squelette à remontage automatique. Cette édition est limitée à 50 pièces et uniquement disponible sur l'île.

A Ibiza, Hublot a ouvert le temps de la période estivale une boutique pop-up et dévoilé le modèle «Classic Fusion Chronograph Ibiza », un hommage à l'île la plus contrastée des Baléares, bohème et chic, à la fois moderne et authentique. Auréolé d'une lunette en céramique bleue, son boitier renferme un mouvement chronographe, sanglé sur un bracelet bi-matières en caoutchouc bleu et en alligator blanc, référence aux fincas traditionnelles en pierres sèches. Ultime clin d'oeil à l'esprit hippie de l'île, le symbole peace and love a été dessiné sur le compteur des secondes.