LVMH Moët Hennessy Vuitton : 31 octobre 2018 Chaumet lance « Make it yours », un outil de personnalisation pour les nouvelles bagues de la collection Joséphine

A l'occasion de la sortie des nouveaux modèles de bagues de sa collection iconique, Joséphine, Chaumet lance « Make it yours », un outil de personnalisation grâce auquel la Maison offre la possibilité à chacune de ses clientes d'associer jusqu'à trois bagues Joséphine Aigrette pour en créer une unique. Avec ce configurateur digital, les tonalités de l'améthyste, de la citrine, du péridot, de l'aigue-marine, du grenat rhodolite, se marient aux diamants et aux perles dans des combinaisons joaillières uniques.

Muse de la Maison Chaumet, l'impératrice Joséphine a revisité les codes de la mode et du goût à son époque en livrant sa propre vision de l'élégance. Créative, joueuse et audacieuse, elle se plaisait à surprendre en osant des parures superposant et accumulant perles, diamants, matières et motifs. Elle se disait ne jamais être « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre… ».

Avec « Make it yours », la Maison Chaumet prend exemple sur son art de vivre et lance une collection s'inspirant de la façon très personnelle qu'elle avait de mélanger les styles. Pour accompagner la sortie des nouveaux modèles de bagues Joséphine Aigrette, la Maison de haute joaillerie innove en proposant à ses clientes de personnaliser leur bijou. Pierres précieuses colorées, diamants et perles… « Make it yours » invite chaque femme à trouver sa combinaison idéale en superposant jusqu'à trois bagues de la nouvelle collection pour en créer une seule.

Découvrir l'expérience : makeityours.chaumet.com