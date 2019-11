LVMH Moët Hennessy Vuitton : 4 novembre 2019 Mindscent, le chercheur de parfums inspiré par Guerlain pour vivre une expérience olfactive unique en boutique

Après avoir lancé Olfaplay , radio digitale déclinée sous forme d'application et de site web dédiée aux passionnés de parfums, Guerlain continue à avancer au rythme de la technologie de pointe avec Mindscent, une nouvelle expérience olfactive proposée par la Maison dans ses points de vente. Mise au point par l'équipe Digital Innovation de Guerlain en collaboration avec ses experts olfactifs, cette nouvelle expérience s'appuie sur l'innovation « Neurokiff », développée par les chercheurs de l'Université de Nantes, qui permet d'évaluer les émotions en provenance du cerveau.

Toujours en quête d'innovation, la Maison Guerlain a mis au point Mindscent, un chercheur de parfums muni de capteurs émotionnels. Grâce à des technologies de pointe (casque neuronal, interface visuelle), le client est invité à vivre en boutique une expérience unique pour trouver parmi 110 senteurs, sa fragrance favorite, celle qui lui procure le plus de sensations et correspond le mieux à sa personnalité.

© Guerlain

Le principe est simple. Sur demande auprès d'une conseillère en boutique, le client est équipé d'un casque neuronal et invité à sentir à l'aveugle quatre univers olfactifs différents - un frais, un floral, un oriental et un boisé - avant de répondre à un court questionnaire fondé sur l'observation d'images « aspirationnelles ». Le capteur neuronal permet alors d'analyser les sensations du client pour le guider. Après avoir testé plusieurs recommandations parmi 110 senteurs de la Maison, sans en connaître encore l'identité, il voit s'afficher à l'écran quelques secondes plus tard sa fragrance idéale.

Présentée officiellement dans la boutique Guerlain historique du 68 avenue des Champs-Elysées le 11 octobre dernier, l'application Mindscent sera également déployée dans les magasins de la place Vendôme et de la rue des Francs-Bourgeois, à Paris, puis à travers le monde dans le cadre d'une campagne internationale intitulée « My Emotion, My Fragrance ».