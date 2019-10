LVMH Moët Hennessy Vuitton : 4 octobre 2019 Pour la première fois, le programme d'Open Innovation DARE donne rendez-vous aux collaborateurs du groupe LVMH à Londres

Pour la première fois depuis la création de ce programme d'intrapreneuriat, le groupe LVMH a organisé son événement DARE (Disrupt Act Risk to be an Entrepreneur) à Londres. Pendant trois jours, soixante collaborateurs du Groupe basés dans la région EMEA (Europe Moyen-Orient et Afrique), sélectionnés parmi les 450 talents ayant participé au « call for ideas » pour inventer l'expérience client de demain, se sont réunis sous l'égide d'un jury composé de dirigeants de LVMH et de ses Maisons, mais aussi d'entrepreneurs externes, qui ont sélectionné trois projets gagnants qui seront accompagnés au plus haut niveau de l'organisation.

Convaincu que ses talents constituent une exceptionnelle source d'idées et de créativité pour stimuler l'innovation et viser l'excellence, le groupe LVMH a lancé DARE en 2017. Cette initiative offre aux collaborateurs LVMH, quelle que soit leur fonction au sein du Groupe, la possibilité d'exprimer leur vision de l'innovation et de la transformer en projets concrets.

Imaginé par les membres de la LVMH House, hôtel particulier situé dans le quartier de Mayfair à Londres et label d'excellence dédié au développement des dirigeants et des hauts potentiels du Groupe, sous l'impulsion de Chantal Gaemperle, Directeur Ressources Humaines et Synergies de LVMH, DARE est un programme international unique, transversal en termes de Maisons, de secteurs d'activité, d'expertises et de générations.

« L'initiative DARE est un pilier de notre stratégie de développement des talents, ancrée dans notre conviction profonde que ce sont eux qui font la différence. Elle donne à nos talents l'opportunité de s'épanouir, de développer leur réseau, de découvrir et de partager des idées qui encouragent l'Open Innovation. DARE promeut au sein du Groupe une culture d'entrepreneuriat, qui est l'une des valeurs fondamentales de LVMH », a déclaré Chantal Gaemperle.

Depuis son lancement, DARE a porté sur différentes thématiques de l'avenir du luxe au développement durable en passant par la parité, à travers des événements organisés en France, en Italie, en Chine et aux États-Unis. À l'occasion de cette édition londonienne, plus de 13 000 collaborateurs de LVMH basés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ont été invités à proposer leur idée sur le thème de l'expérience client.

Les soixante personnes sélectionnées pour cette édition londonienne ont été réparties en douze équipes et rejointes par des étudiants de la Central Saint Martins et de l'Imperial College de Londres. Entre les murs de la LVMH House, les équipes ont travaillé pour transformer leurs idées respectives en business plans avant d'être mises au défi par des mentors et enfin présenter leurs projets au jury.

Félicitations à tous et rendez-vous à Tokyo le 12 novembre 2019 pour une nouvelle édition de DARE !