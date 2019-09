LVMH Moët Hennessy Vuitton : 5 septembre 2019 Louis Vuitton inaugure son 16e atelier en France à Beaulieu-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire

Le 5 septembre 2019, Louis Vuitton a inauguré son 16e atelier en France. Situé à Beaulieu-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire, l'Atelier se veut sobre et élégant, au service du savoir-faire et des exigences de haute qualité artisanale de la Maison, le tout dans un bâtiment conçu pour optimiser la consommation d'énergie et le traitement de l'acoustique. La Maison Louis Vuitton compte 24 ateliers dans le monde dont désormais 16 en France, avec l'Atelier de Beaulieu-sur-Layon qui est venu compléter l'effectif des ateliers maroquinerie, accessoires et composants. En présence de Michael Burke, Président-directeur général de Louis Vuitton, et de Muriel Pénicaud, Ministre du travail, et de Christelle Morançais, Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, le site de 6 000 mètres carrés pleinement intégré dans le paysage et réalisé par des entreprises de la région a été inauguré ce 5 septembre.

© Louis Vuitton

L'Atelier de Beaulieu-sur-Layon s'inscrit dans une dynamique de création d'emplois et de transmission du savoir-faire propre à la Maison Louis Vuitton grâce à son École des Savoir-Faire. Créée en 2010, elle vise à développer les compétences des maroquiniers Louis Vuitton tout au long de leur carrière dans la Maison et de former les étudiants du CAP maroquinerie de l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH, lors de leur période d'alternance en atelier. Le site de Beaulieu-sur-Layon compte à ce jour une équipe de 135 collaborateurs dont 110 maroquiniers et 3 apprentis et continuera à accueillir, former et accompagner de nouveaux profils avec l'objectif de constituer une équipe de 200 personnes d'ici la fin de l'année 2019 et de 300 personnes à terme.

© Louis Vuitton

Spécialisé dans la fabrication de quatre produits de maroquinerie - le Néo Noé, la Mini Boîte Chapeau, le My Lock Me BB et le Trun Clutch - l'Atelier assure un contrôle qualité tout au long du processus de fabrication. Après un contrôle de l'ensemble des matières à leur réception, les artisans procèdent à la coupe puis préparent les différentes parties des sacs conformément aux éléments de signature de la Maison Louis Vuitton : parage, refente, teinture de tranche, embossage. Enfin, l'assemblage est réalisé à la machine à coudre avant la dernière étape du processus de fabrication, le contrôle qualité du produit fini.

© Louis Vuitton

Avec l'Atelier de Beaulieu-sur-Layon, Louis Vuitton augmente sa capacité de production pour faire face à la demande de ses clients tout en offrant un cadre de travail optimal à ses artisans dans le respect de l'environnement.