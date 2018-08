LVMH Moët Hennessy Vuitton : 6 août 2018 Disparition de Joël Robuchon

La Maison Veuve Clicquot et le groupe LVMH ont appris avec une immense tristesse le décès de Monsieur Joël Robuchon, chef visionnaire, multi-étoilé, et grand ami de la Maison Veuve Clicquot et du Groupe.

Grâce à son audace et sa vision, il a su faire rayonner la gastronomie française au niveau mondial.

Nos premières pensées vont à sa famille, ses proches et ses équipes.

Bernard Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH, s'associe à la Maison Veuve Clicquot pour saluer cet exceptionnel ambassadeur de l'art de vivre à la Française.