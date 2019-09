LVMH Moët Hennessy Vuitton : 6 septembre 2019 LVMH accueille la troisième promotion de son incubateur La Maison des Startups à Station F

Station F - 3e promotion

Dans un espace de 220 mètres carrés situé au cœur de Station F, plus grand incubateur au monde, la Maison des Startups LVMH permet aux entrepreneurs de bénéficier d'un accompagnement de travail propice à l'innovation fondé sur trois piliers : le learning au contact des experts des Maisons du Groupe, le coaching business par une équipe dédiée et le networking qualifié avec des talents de l'écosystème LVMH et des pairs entrepreneurs.

La Maison des Startups LVMH est le programme d'accélération lancé par le Groupe à destination des startups du monde entier qui œuvrent à réinventer l'expérience client de demain. Cette initiative, qui constitue un des piliers de la politique d'innovation du Groupe, favorise l'accélération de la collaboration entre ses Maisons et les startups afin de concevoir des produits et des services novateurs pour l'industrie du luxe.

© LVMH

Au rythme de sessions de pitchs et d'ateliers, 26 jeunes entreprises ont rejoint la Maison des Startups LVMH cette année. Elles se répartissent dans neuf catégories de l'awareness à l'omnicanal, en passant par la supply chain, le clienteling, le service-client, la data et la personnalisation. Parmi elles figure notamment la lauréate de l'édition 2019 du LVMH Innovation Award : la startup 3D Look. Venue des États-Unis, elle a développé une solution de scan corporel sur smartphone à l'usage des entreprises de mode souhaitant offrir à leurs clients une expérience d'achat hyper-personnalisée, intuitive et polyvalente.

Avec la Maison des Startups LVMH, le Groupe réaffirme son ambition d'excellence pour la partager avec les entrepreneurs et dessiner avec eux le futur du luxe.