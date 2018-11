LVMH Moët Hennessy Vuitton : 7 novembre 2018 Avec « Tribute to Feminity », Bvlgari présente une exposition rétrospective au musée du Kremlin de Moscou

Jusqu'au 13 janvier 2019, le musée du Kremlin de Moscou expose collections iconiques et bijoux d'exception venant illustrer l'évolution du style Bvlgari sur plus d'un siècle. La créativité visionnaire, le goût de la beauté et l'artisanat raffiné de la Maison de joaillerie romaine sont racontés à travers plus de 500 pièces, qui composent l'exposition « Tribute to Feminity » ouverte. Un hommage à la relation privilégiée de Bvlgari avec les femmes audacieuses, en particulier les stars du 7e art.

Plus de 500 créations identitaires de la Maison fondée à Rome en 1884 par l'orfèvre Sotirios Voulgaris sont exposées sous le beffroi de l'Assomption, le plus haut monument du Kremlin. Ces bijoux étourdissants qui traversent les époques, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1990, illustrent l'évolution de la créativité du joaillier romain ainsi que son identité unique : sa quête constante d'effets de couleurs, son esprit joueur et non conformiste ainsi que ses motifs innovants. Une attitude avant-gardiste qui a non seulement bouleversé l'approche traditionnelle de la joaillerie, mais a également contribué à sublimer les femmes. À travers ces pièces exceptionnelles, Bvlgari a accompagné leur émancipation sociale et culturelle.