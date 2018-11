LVMH Moët Hennessy Vuitton : 8 novembre 2018 FENDI MANIA Feat. Fendi/Fila by Hey Reilly

Dévoilée au cours du défilé Femme Automne/Hiver 2018-2019 à Milan, la collection capsule FENDI MANIA insuffle à la Maison le style sportswear d'une griffe, adulée par des sportifs de haut niveau dans les années 1980, pour le prêt-à-porter, les chaussures et les accessoires Homme, Femme et Enfant. Pour définir l'identité de cette collection, Fendi s'est réapproprié le logo « Fendi/Fila » créé par l'artiste Instagram Hey Reilly (@hey_reilly). Disponible en magasin et en ligne depuis le 16 octobre, FENDI MANIA incarne l'esprit créatif et ironique de Fendi.

Célèbre pour ses détournements de logos sur Instagram, l'artiste Hey Reilly (@hey_reilly) a fait des Maisons de luxe le leitmotiv de sa créativité. Il en réinvente les vêtements et en croise les emblèmes pour un résultat décalé et humoristique. Interpelée par le détournement de son logo par l'artiste, la Maison Fendi a initié une collaboration avec l'artiste pour définir la signature d'une nouvelle collection capsule : FENDI MANIA.