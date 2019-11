LVMH Moët Hennessy Vuitton : 8 novembre 2019 Avec un Pavillon de plus de 500 m2, le groupe LVMH, également présent sur le stand de Business France, devient un partenaire majeur de la China International Import Expo (CIIE) qui se tient à Shanghai du 5 au 10 novembre 2019.

LVMH entretient, depuis de nombreuses années, des relations privilégiéesavec la Chine. Le Groupe, leader mondial du luxe, fut, en effet, parmi les premiers à s'y implanter, à y investir et à s'y développer. S'il ne faut pas oublier que Hennessy y exporta ses premiers cognacs dès 1859, la Maison Louis Vuitton s'est, quant à elle, installée à Pékin dès 1992, avec l'ouverture d'une boutique « pionnière » au sein de l'Hôtel Palace (devenu depuis le Peninsula). D'autres Maisons ont suivi, guidées par leur volonté de conquérir ce marché qui s'ouvrait et encouragées par la dynamique commerciale mise en œuvre par les autorités chinoises. Ce mouvement s'est traduit de multiples façons, qu'il s'agisse de l'ouverture des magasins Louis Vuitton et Dior au Plaza 66, le prestigieux centre commercial de Shanghai qui en fût le premier Mall, l'organisation par Fendi d'un défilé spectaculaire sur la Grande Muraille de Chine, d'un autre encore orchestré par Dior sur le très célèbre Bund. La dimension culturelle indissociable de l'activité des Maisons du Groupe s'est également concrétisée au travers de nombreuses opérations menées dans toutes les villes de cet immense pays. On citera notamment l'organisation par Chaumet d'une exposition au cœur de la Cité Interdite de Pékin, le mécénat par LVMH du rideau de scène réalisé par Olivier Debré de l'Opéra de Shanghai, l'incroyable exposition « Trésors impressionnistes des Collections nationales françaises » soutenue par LVMH ou encore la forte participation du Groupe au Pavillon France de l'Exposition Universelle de Shanghai de 2010.

LVMH et treize de ses Maisons participent pour la première fois à la China International Import Expo au sein d'un Pavillon placé sous le signe de l'héritage et de l'innovation. La CIIE, dont la deuxième édition a lieu du 5 au 10 novembre, est un événement majeur créé pour développer les échanges commerciaux et renforcer la coopération entre la Chine et les autres pays.

© DR

Aujourd'hui, le groupe LVMH et ses Maisons sont solidement implantés sur l'ensemble du territoire chinois, à travers un réseau de plus de 950 boutiques et plus de 24 000 collaborateurs. Formées selon les standards d'excellence les plus élevés, nos équipes mettent en œuvre leur savoir-faire au service de l'ensemble de nos clients. La participation du Groupe à la deuxième édition de la China International Import Expo représente, pour LVMH et ses Maisons, une formidable opportunité de renforcer les liens étroits tissés avec la Chine et aller encore plus loin dans ce grand partenariat stratégique à la fois commercial et culturel.

Lancée en 2018, la CIIE a été créée à Shanghai à l'initiative du Ministre du Commerce chinois et du gouvernement de la mégapole afin de faciliter l'accès des entreprises étrangères au marché chinois. Avec plus de 3.600 entreprises présentes et 400.000 visiteurs, cette première édition a rencontré un succès retentissant, témoignant de l'intérêt du public et des entreprises venus de Chine, mais aussi du monde entier. Cette année, plus de 150 pays, territoires et organisations internationales, ainsi que 250 des 500 premiers groupes mondiaux sont présents. L'événement met la France à l'honneur en célébrant le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Dans ce contexte à la symbolique forte, le soutien de LVMH à la CIIE paraissait évident pour le premier groupe mondial de luxe, soucieux de représenter le meilleur du savoir-faire et de l'innovation français. C'est pourquoi un accord a été signé entre le Bureau des Expositions et le Groupe au printemps dernier à l'occasion de la visite du Président Xi Jinping en France.