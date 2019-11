LVMH Moët Hennessy Vuitton : 8 novembre 2019 Rendez-vous le 14 novembre prochain pour découvrir le nom des lauréates du Veuve Clicquot Bold Woman Award et du Bold Future Award

Depuis sa création en 1972, le Prix Veuve Clicquot de la Femme d'Affaires récompense chaque année des femmes reconnues pour leur succès professionnel. Les modèles de réussites féminins ne se limitant aujourd'hui plus seulement au monde des affaires, ce Prix devient en 2019 le Bold Woman Award. Une nouvelle édition à l'occasion de laquelle la Maison de champagne réaffirme sa volonté de mettre en lumière et d'encourager les femmes qui osent. Le 14 novembre prochain, lors d'une cérémonie organisée au 3 Mazarine, à Paris, Veuve Clicquot dévoilera le nom de celles à qui seront décernés le Bold Woman Award et le Bold Future Award, anciennement Prix Clémentine.

En 1805, Madame Clicquot bouscule les us et coutumes en prenant la tête de l'entreprise familiale à la suite du décès brutal de son mari. Elle sera à l'origine de certaines des plus grandes innovations qu'a connues l'univers du champagne, parmi lesquelles la table de remuage et la création du premier rosé d'assemblage.

Pour honorer sa mémoire, la Maison Veuve Clicquot a créé en 1972 le Prix Veuve Clicquot de la Femme d'Affaires. Ce Prix précurseur et référent a récompensé chaque année depuis des femmes ayant fondé, repris ou développé une entreprise. En 2014, le Prix Clémentine, du prénom de la fille de Madame Clicquot, est venu compléter la distinction établie par le Prix Veuve Clicquot de la Femme d'Affaires en récompensant celles qui représentent aux yeux de la Maison la future génération de femmes d'affaires.

Consciente que les modèles de réussites féminins ne se limitent aujourd'hui plus seulement au monde des affaires, la Maison Veuve Clicquot a repensé la manière dont elle souhaite renforcer son soutien aux femmes entrepreneures avec la création du programme Bold by Veuve Clicquot. Ce dernier est construit autour de temps forts à travers le monde tout au long de l'année, avec en son cœur le Bold Woman Award, anciennement Business Woman Award (Prix Veuve Clicquot de la Femme d'Affaires), et le Bold Future Award, anciennement Prix Clémentine.

« Nous pensons que la faible visibilité des femmes entrepreneures n'aide malheureusement pas les femmes à oser se lancer. La Maison a été avant-gardiste sur le sujet, en lançant ce Prix, mais tant reste à faire. Il faut donc parler plus fort encore, aller plus vite et agir. Raison pour laquelle nous avons décidé de renforcer notre soutien aux femmes entrepreneures avec la mise en place d'un programme international : Bold by Veuve Clicquot », déclare Jean-Marc Gallot, Président de la Maison Veuve Clicquot.

Un programme imaginé pour plus d'inclusion, plus d'impact et de visibilité à l'international, mais aussi pour mieux appréhender la personnalité et la force de femmes aux parcours et aux accomplissements multiples, de « Role Models » dont le nom deviendra synonyme d'audace.

Le 14 novembre prochain, à l'occasion d'une cérémonie organisée au 3 Mazarine, à Paris, en présence de nombreuses personnalités du monde des affaires, de la culture et de précédentes lauréates du Prix, la Maison Veuve Clicquot décernera le Bold Woman Award et le Bold Future Award.

En lice cette année pour le Bold Woman Award :

Margot Caron & Scarlette Chavinier, Fondatrices de Marlette.

Chrystèle Gimaret, Présidente Fondatrice de ARTUPOX INTERNATIONAL.

Stéphanie Hospital, Fondatrice et PDG de OneRagtime.

Et pour le Bold Future Award :

Julie Chapon, Cofondatrice de Yuka.

Victoria Effantin & Cécile Khayat, Fondatrices de MAMICHE.

Mathilde Lacombe, Fondatrice de AIME.

La remise de ces deux Prix s'appuiera sur les regards croisés d'un jury de personnalités engagées, composé de précédentes lauréates, d'entrepreneurs, d'investisseurs, de représentants du monde de la culture et du groupe LVMH :