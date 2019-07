LVMH Moët Hennessy Vuitton : 9 juillet 2019 Louis Vuitton publie une édition collector du City Guide Arles en collaboration avec les Rencontres de la photographie

Les Rencontres de la photographie d'Arles contribuent chaque été depuis 1970 à transmettre le patrimoine photographique mondial et se font le creuset de la création contemporaine. En l'honneur des 50 ans de l'événement, Louis Vuitton publie une édition collector du City Guide Arles, qui rend hommage à la ville, aux Arlésiens et à la photographie. En parallèle, la Maison ouvre une librairie éphémère chez un caviste le temps du festival, animée de nombreuses rencontres et signatures.

Avec un catalogue d'une centaine de titres, les Éditions Louis Vuitton se concentrent sur plusieurs collections tournées vers le voyage, l'art et la mode : guides urbains, carnets de dessins, albums photographiques, livres d'art et récits littéraires. Indicateur de tendances et prescripteur unique, attentif aux mutations qui agitent le cœur des cités, le City Guide Louis Vuitton explore depuis 20 ans les métropoles les plus en vue.

Cette collection pose un regard décalé sur la mode, le design, l'art contemporain, la gourmandise ou la culture, au cœur de 30 villes. À Paris, New York, Londres ou Tokyo, auteurs et invités venus de tous horizons y partagent leurs expériences dans les plus beaux hôtels, aux meilleures tables, dans les lieux de mode les plus décalés et les lieux historiques les plus réputés.

À l'occasion des 50 ans des Rencontres de la photographie d'Arles, le City Guide Louis Vuitton fait escale à Arles et propose une édition collector en hommage à la ville camarguaise et à son festival de renommée internationale. Portfolio inédit du collectif Tendance Floue, portraits d'Arlésiens signés Olivier Metzger, images historiques de la ville par Lucien Clergue, Raymond Depardon, André Kertész, Peter Lindbergh ou Helmut Newton, ce guide fait la part belle à la photographie. Diffusé en librairie, il sera aussi disponible gratuitement sur l'App Store le temps des Rencontres.

En parallèle de cette publication, les Éditions Louis Vuitton ouvrent la saison estivale et célèbrent le Sud de la France avec deux nouveaux albums photographiques, s'ajoutant à la collection Fashion Eye. Dans le Fashion Eye French Riviera, les archives du grand photographe américain Slim Aarons révèlent une atmosphère solaire et joyeuse. Dans le Fashion Eye Saint-Tropez, le jeune photographe finlandais Osma Harvilahti pose un regard contemporain et décalé sur Saint-Tropez.

Et parce que le voyage est aussi un art de vivre, les Éditions Louis Vuitton installeront une librairie éphémère à la cave à manger « Le Buste et l'Oreille », au cœur de la ville d'Arles, pendant toute la durée du festival, animée de nombreuses rencontres et séances de dédicaces avec auteurs et photographes.