LVMH Moët Hennessy Vuitton : 9 octobre 2019 Avec sa collection de souliers pour l'Automne-Hiver 2019, la Femme Nicholas Kirkwood se met en chemin vers de nouveaux horizons

Cette saison, le créateur de souliers s'est inspiré du cinéma asiatique, plus particulièrement de deux films réalisés par Wong Kar Wai : 2046 et Fallen Angels, qui plongent le spectateur dans l'atmosphère tamisée et humide des motels américains, éclairés par la lumière fluorescente des néons.

Depuis sa création, la Maison Nicholas Kirkwood revendique une certaine modernité. Puisant son inspiration dans des domaines aussi variés que l'art, la mode et la technologie, elle crée des souliers au design audacieux. Pour la saison Automne-Hiver 2019, le créateur anglais a imaginé une collection aux accents rétro inspirée du cinéma asiatique. Entre nouvelles formes et couleurs chatoyantes, la Maison se réinvente tout en conservant les détails qui rendent ses modèles si iconiques.

© Nicholas Kirkwood

Nicholas Kirkwood fait de la chambre le leitmotiv de la campagne de sa collection Automne-Hiver 2019. Un espace où le calme règne, loin du tumulte du monde extérieur. Un espace où la Femme Nicholas Kirkwood peut prendre un moment de repos avant de repartir.

La collection Automne-Hiver 2019 est ponctuée de dégradés dans des teintes rappelant l'aube et le crépuscule. Les sequins étincelants et le cuir à paillettes reflètent l'état changeant de la ville. Les imprimés léopard s'inspirent directement de la scène du film de science-fiction Liquid Sky, réalisé par Slava Tsukerman, tournée dans un club new yorkais des années 1980, et s'associent harmonieusement aux roses pâles et aux noirs.