LVMH Moët Hennessy Vuitton : A suivre aujourd'hui

LVMH a réalisé au deuxième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 10,896 milliards d'euros, en croissance organique de 11%, après +13% au premier trimestre. Les ventes de la branche Mode et Maroquinerie, essentiellement constituée de Louis Vuitton, se sont établies à 4,324 milliards, en croissance organique de 13%, après +16% au premier trimestre. Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires global ressort à 21,75 milliards, en progression de 10% (à données publiées). La croissance organique, atteint, elle, 12%.Elle ressort à 14% en excluant l'impact de l'arrêt fin 2017 de la concession de l'aéroport de Hong Kong. Les Etats-Unis, l'Asie et l'Europe connaissent de bonnes croissances.Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2018 s'établit à 4,648 milliards d'euros, en hausse de 28 %. La marge opérationnelle courante ressort à 21,4 %, en hausse de 2,9 points.Le résultat opérationnel courant de la branche Mode et Maroquinerie, s'établit en hausse de 27%. LVMH a salué "une dynamique remarquable de Louis Vuitton, dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel".Le résultat net part du groupe s'élève pour sa part à 3,004 milliards d'euros, en croissance de 41%.Un acompte sur dividende de deux euros sera mis en paiement le 6 décembre 2018.Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, a déclaré : " Les excellents résultats du premier semestre témoignent de la forte désirabilité de nos marques et de l'efficacité de notre stratégie. La performance du semestre est d'autant plus remarquable que l'environnement monétaire est défavorable"."Malgré une demande mondiale dynamique, les incertitudes monétaires et géopolitiques demeurent. Dans ce contexte, nous resterons vigilants sur la seconde partie de l'année", a poursuivi le dirigeant.