LVMH Moët Hennessy Vuitton : A suivre aujourd'hui

La croissance organique de LVMH a atteint 10% au troisième trimestre, en léger ralentissement après +11% au deuxième trimestre et +13% au premier. Le ralentissement de la croissance a été le plus marqué dans les Montres et Joaillerie (+ 10% contre +16% au premier semestre) et les Parfums et Cosmétiques (+11% au troisième trimestre semestre contre +16 sur le semestre). Les deux principales branches du numéro un du luxe ont, elles, mieux résisté. La croissance est restée stable à 7% dans les vins et spiritueux. La Mode et Maroquinerie a dégagé une croissance de 14% contre +15% sur le semestre.Cette performance, essentiellement tirée par Louis Vuitton, le vaisseau amiral du groupe, est plus robuste que prévu. Les analystes tablaient en effet sur une croissance organique de 12%."Louis Vuitton est toujours porté par le succès de ses lignes iconiques en maroquinerie et par une exceptionnelle créativité dans tous ses métiers. Le prêt-à-porter et les souliers en particulier connaissent une forte dynamique", a indiqué le groupe dans un communiqué.Au final, LVMH a réalisé un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 11,379 milliards d'euros, en croissance organique de 10%. Sur neuf mois, les ventes atteignent 33,129 milliards, en hausse de 10% et de 11% en organique.