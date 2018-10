LVMH Moët Hennessy Vuitton : Agenda economique du mardi 9 octobre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS: - Appel intersyndical à une journée de grèves et manifestations contre la politique sociale du gouvernement BALI: - 03h00 Prévisions économiques mondiales du FMI BERLIN: - 08h00 Balance commerciale / août SOCIÉTÉS PARIS: - LVMH / CA du T3 (après Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris