LVMH Moët Hennessy Vuitton : Communiqué relatif au contrat de liquidité

L'exécution du contrat de liquidité pourra être suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la Décision AMF, ainsi qu'en cas d'interruption de la cotation de l'action LVMH par décision du Marché et à la demande de l'Emetteur. Le Contrat pourra être résilié à tout moment par LVMH et, lors de chaque renouvellement, par ODDO BHF SCA moyennant un préavis, ainsi qu'en cas de non-respect par LVMH de certaines obligations prévues par le contrat auquel il ne serait pas remédié dans un certain délai, ou en cas de résiliation par Euronext du contrat de Liquidity providerconclu entre Euronext et ODDO BHF SCA. Il sera résilié de plein droit à la date à laquelle LVMH ne disposera plus d'un programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale de ses actionnaires.

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Pink Shirtmaker, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana, RIMOWA, Patou et Fenty. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d'autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.