LVMH Moët Hennessy Vuitton : Comptes consolidés 2019

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 31 DÉCEMBRE 2019 ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES CONSOLIDÉS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2 ÉTAT GLOBAL DES GAINS ET PERTES CONSOLIDÉS 3 BILAN CONSOLIDÉ 4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 5 TABLEAU DE VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE 6 ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS 7 LISTE DES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES 71 LISTE DES SOCIÉTÉS NON INCLUSES DANS LA CONSOLIDATION 79 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 80 SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS Les totaux des tableaux étant issus de montants non arrondis, des écarts peuvent exister entre ceux-ci et la somme des montants arrondis des éléments dont ils sont constitués. 1 COMPTES CONSOLIDÉS États financiers COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros, sauf résultats par action) Notes 2019 2018 (a) 2017(a) Ventes 24-25 53 670 46 826 42 636 Coût des ventes (18 123) (15 625) (14 783) Marge brute 35 547 31 201 27 853 Charges commerciales (20 207) (17 755) (16 395) Charges administratives (3 864) (3 466) (3 162) Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 8 28 23 (3) Résultat opérationnel courant 24-25 11 504 10 003 8 293 Autres produits et charges opérationnels 26 (231) (126) (180) Résultat opérationnel 11 273 9 877 8 113 Coût de la dette financière nette (107) (117) (137) Intérêts sur dettes locatives (290) - - Autres produits et charges financiers (162) (271) 78 Résultat financier 27 (559) (388) (59) Impôts sur les bénéfices 28 (2 932) (2 499) (2 214) Résultat net avant part des minoritaires 7 782 6 990 5 840 Part des minoritaires 18 (611) (636) (475) Résultat net, part du Groupe 7 171 6 354 5 365 Résultat net, part du Groupe par action (en euros) 29 14,25 12,64 10,68 Nombre d'actions retenu pour le calcul 503 218 851 502 825 461 502 412 694 Résultat net, part du Groupe par action après dilution (en euros) 29 14,23 12,61 10,64 Nombre d'actions retenu pour le calcul 503 839 542 503 918 140 504 010 291 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. 2 COMPTES CONSOLIDÉS États financiers ÉTAT GLOBAL DES GAINS ET PERTES CONSOLIDÉS (en millions d'euros) Notes 2019 2018 2017 Résultat net avant part des minoritaires 7 782 6 990 5 840 Variation du montant des écarts de conversion 299 274 (958) Montants transférés en résultat 1 (1) 18 Effets d'impôt 11 15 (49) 16.5, 18 311 288 (989) Variation de valeur des couvertures de flux de trésorerie futurs en devises (16) 3 372 Montants transférés en résultat 25 (279) (104) Effets d'impôt (3) 79 (77) 6 (197) 191 Variation de valeur des parts inefficaces des instruments de couverture (211) (271) (91) Montants transférés en résultat 241 148 210 Effets d'impôt (7) 31 (35) Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, 23 (92) 84 transférables en compte de résultat 340 (1) (714) Variation de valeur des terres à vignes 6 42 8 (35) Montants transférés en réserves consolidées - - - Effets d'impôt (11) (2) 82 31 6 47 Engagements envers le personnel : variation de valeur liée aux écarts actuariels (167) 28 57 Effets d'impôt 39 (5) (24) Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, (128) 23 33 non transférables en compte de résultat (97) 29 80 Résultat global 8 025 7 018 5 206 Part des minoritaires (628) (681) (341) Résultat global, part du Groupe 7 397 6 337 4 865 3 COMPTES CONSOLIDÉS États financiers BILAN CONSOLIDÉ ACTIF(en millions d'euros) Notes 2019 2018 (a) 2017(a) Marques et autres immobilisations incorporelles 3 17 212 17 254 16 957 Écarts d'acquisition 4 16 034 13 727 13 837 Immobilisations corporelles 6 18 533 15 112 13 862 Droits d'utilisation 7 12 409 - - Participations mises en équivalence 8 1 074 638 639 Investissements financiers 9 915 1 100 789 Autres actifs non courants 10 1 546 986 869 Impôts différés 28 2 274 1 932 1 741 Actifs non courants 69 997 50 749 48 694 Stocks et en-cours 11 13 717 12 485 10 888 Créances clients et comptes rattachés 12 3 450 3 222 2 736 Impôts sur les résultats 406 366 780 Autres actifs courants 13 3 264 2 868 2 919 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 5 673 4 610 3 738 Actifs courants 26 510 23 551 21 061 Total de l'actif 96 507 74 300 69 755 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (en millions d'euros) Notes 2019 2018 (a) 2017(a) Capitaux propres, part du Groupe 16 36 586 32 293 28 969 Intérêts minoritaires 18 1 779 1 664 1 408 Capitaux propres 38 365 33 957 30 377 Dette financière à plus d'un an 19 5 101 6 005 7 046 Dettes locatives à plus d'un an 7 10 373 - - Provisions et autres passifs non courants 20 3 812 3 188 3 177 Impôts différés 28 5 498 5 036 4 989 Engagements d'achats de titres de minoritaires 21 10 735 9 281 9 177 Passifs non courants 35 519 23 510 24 389 Dette financière à moins d'un an 19 7 610 5 027 4 530 Dettes locatives à moins d'un an 7 2 172 - - Fournisseurs et comptes rattachés 22 5 814 5 314 4 539 Impôts sur les résultats 722 538 763 Provisions et autres passifs courants 22 6 305 5 954 5 157 Passifs courants 22 623 16 833 14 989 Total du passif et des capitaux propres 96 507 74 300 69 755 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. 4 COMPTES CONSOLIDÉS États financiers TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (en millions d'euros) Nombre d'actions Notes Au 31 décembre 2016 507 126 088 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Résultat net Résultat global Charges liées aux plans d'options (Acquisitions)/cessions d'actions LVMH Levées d'options de 708 485 souscription d'actions LVMH Annulation d'actions LVMH (791 977) Augmentations de capital des filiales Dividendes et acomptes versés Prises et pertes de contrôle dans les entités consolidées Acquisitions et cessions de parts d'intérêts minoritaires Engagements d'achat de titres de minoritaires Au 31 décembre 2017 507 042 596 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Résultat net Résultat global Charges liées aux plans d'options (Acquisitions)/cessions d'actions LVMH Levées d'options de 762 851 souscription d'actions LVMH Annulation d'actions LVMH (2 775 952) Augmentations de capital des filiales Dividendes et acomptes versés Prises et pertes de contrôle dans les entités consolidées Acquisitions et cessions de parts d'intérêts minoritaires Engagements d'achat de titres de minoritaires Au 31 décembre 2018 505 029 495 Effet des applications de nouvelles normes(a) Au 1erjanvier 2019 505 029 495 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Résultat net Résultat global Charges liées aux plans d'options (Acquisitions)/cessions d'actions LVMH Levées d'options de 403 946 souscription d'actions LVMH Annulation d'actions LVMH (2 156) Augmentations de capital des filiales Dividendes et acomptes versés Prises et pertes de contrôles dans les entités consolidées Acquisitions et cessions de parts d'intérêts minoritaires Engagements d'achat de titres de minoritaires Au 31 décembre 2019 505 431 285 Capital Primes Actions Écarts de Écarts de réévaluation Résultat Total des capitaux propres LVMH conversion et autres Investis- Couvertures Terres à Enga- réserves Part du Intérêts Total sements et de flux de vignes gements Groupe mino- placements trésorerie envers le ritaires financiers futurs en personnel devises et coût des couvertures 16.1 16.1 16.3 16.5 18 152 2 601 (520) 1 165 - (115) 1 078 (163) 22 190 26 388 1 510 27 898 (811) 245 36 30 - (500) (134) (634) 5 365 5 365 475 5 840 - - - (811) - 245 36 30 5 365 4 865 341 5 206 55 55 7 62 (50) (11) (61) - (61) 53 53 - 53 (40) 40 - - - - 44 44 (2 110) (2 110) (261) (2 371) (6) (6) 114 108 (86) (86) (56) (142) (129) (129) (291) (420) 152 2 614 (530) 354 - 130 1 114 (133) 25 268 28 969 1 408 30 377 219 (259) 3 20 - (17) 45 28 6 354 6 354 636 6 990 - - - 219 - (259) 3 20 6 354 6 337 681 7 018 78 78 4 82 (256) (26) (282) - (282) 49 49 - 49 (365) 365 - - - - 50 50 (2 715) (2 715) (345) (3 060) (9) (9) 41 32 (22) (22) (19) (41) (112) (112) (156) (268) 152 2 298 (421) 573 - (129) 1 117 (113) 28 816 32 293 1 664 33 957 (29) (29) - (29) 152 2 298 (421) 573 - (129) 1 117 (113) 28 787 32 264 1 664 33 928 289 22 22 (107) - 226 17 242 7 171 7 171 611 7 783 - - - 289 - 22 22 (107) 7 171 7 397 628 8 025 69 69 3 72 18 (44) (26) - (26) 21 21 - 21 - - - - 95 95 (3 119) (3 119) (433) (3 552) 2 2 25 27 (17) (17) - (17) (5) (5) (203) (208) 152 2 319 (403) 862 - (107) 1 139 (220) 32 844 36 586 1 779 38 365 Les effets des changements de normes résultent de l'application d'IFRS 16 Contrats de location à partir du 1 er janvier 2019. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. 5 COMPTES CONSOLIDÉS États financiers TABLEAU DE VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE (en millions d'euros) Notes 2019 2018 (a) 2017(a) I. OPÉRATIONS D'EXPLOITATION Résultat opérationnel 11 273 9 877 8 113 Part dans le résultat et dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 8 (10) 5 25 Dotations nettes aux amortissements et provisions 2 700 2 302 2 376 Amortissement des droits d'utilisation 7.1 2 408 - - Autres retraitements et charges calculées (266) (219) (109) Capacité d'autofinancement 16 105 11 965 10 405 Coût de la dette financière nette : intérêts payés (124) (113) (129) Dettes locatives : intérêts payés (239) - - Impôt payé (2 940) (2 275) (2 790) Variation du besoin en fonds de roulement 15.2 (1 154) (1 087) (514) Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 11 648 8 490 6 972 II. OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT Investissements d'exploitation 15.3 (3 294) (3 038) (2 276) Incidences des acquisitions et cessions de titres consolidés 2.4 (2 478) (17) (6 306) Dividendes reçus 8 18 13 Impôt payé relatif aux investissements financiers et aux titres consolidés (1) (2) - Investissements financiers nets des cessions 9 (104) (400) (38) Variation de la trésorerie issue des opérations d'investissements (5 869) (3 439) (8 607) III. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes et acomptes versés 15.4 (3 678) (3 090) (1 982) Acquisitions et cessions d'intérêts minoritaires 2.4 (21) (236) (153) Autres opérations en capital 15.4 54 (205) 30 Émissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières 19 2 837 1 529 5 931 Remboursements d'emprunts et dettes financières 19 (1 810) (2 174) (1 760) Remboursements de dettes locatives 7.2 (2 187) - - Acquisitions et cessions de placements financiers 14 71 (147) 92 Variation de la trésorerie issue des opérations de financement (4 734) (4 323) 2 158 IV. INCIDENCE DES ÉCARTS DE CONVERSION 39 67 (242) VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (I+II+III+IV) 1 084 795 281 TRÉSORERIE NETTE À L'OUVERTURE 15.1 4 413 3 618 3 337 TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE 15.1 5 497 4 413 3 618 TOTAL DE L'IMPÔT PAYÉ (3 070) (2 314) (2 402) Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. Indicateur alternatif de performance Le rapprochement entre la Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation et le cash flow disponible d'exploitation s'établit ainsi pour les exercices présentés : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 11 648 8 490 6 972 Investissements d'exploitation (3 294) (3 038) (2 276) Remboursements des dettes locatives (2 187) - - Cash flow disponible d'exploitation(a) 6 167 5 452 4 696 La norme IFRS 16 assimile les paiements relatifs aux loyers fixes des contrats de location à des paiements d'intérêts financiers, d'une part, et au remboursement d'une dette, d'autre part. Dans la gestion de ses activités, le Groupe considère l'ensemble des paiements au titre des contrats de location comme des éléments constitutifs de son cash flow disponible d'exploitation, que les loyers payés soient fixes ou variables. En outre, dans le cadre de la gestion de ses activités, le Groupe considère que les investissements d'exploitation sont des éléments constitutifs de son cash flow disponible d'exploitation. 6 COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS 1. PRINCIPES COMPTABLES 8 2. VARIATIONS DE POURCENTAGE D'INTÉRÊT DANS LES ENTITÉS CONSOLIDÉES 18 3. MARQUES, ENSEIGNES ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 4. ÉCARTS D'ACQUISITION 23 5. ÉVALUATION DES ACTIFS INCORPORELS À DURÉE DE VIE INDÉFINIE 24 6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 7. CONTRATS DE LOCATION 27 8. PARTICIPATIONS MISES EN ÉQUIVALENCE 30 9. INVESTISSEMENTS FINANCIERS 31 10. AUTRES ACTIFS NON COURANTS 31 11. STOCKS ETEN-COURS 32 12. CLIENTS 33 13. AUTRES ACTIFS COURANTS 34 14. PLACEMENTS FINANCIERS 34 15. TRÉSORERIE ET VARIATIONS DE TRÉSORERIE 34 16. CAPITAUX PROPRES 36 17. PLANS D'ACTIONS GRATUITES ET ASSIMILÉS 38 18. INTÉRÊTS MINORITAIRES 41 19. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 43 20. PROVISIONS ET AUTRES PASSIFS NON COURANTS 47 21. ENGAGEMENTS D'ACHAT DE TITRES DE MINORITAIRES 48 22. FOURNISSEURS ET AUTRES PASSIFS COURANTS 48 23. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES DE MARCHÉ 49 24. INFORMATION SECTORIELLE 55 25. VENTES ET CHARGES PAR NATURE 59 26. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS 60 27. RÉSULTAT FINANCIER 61 28. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 62 29. RÉSULTAT PAR ACTION 64 30. ENGAGEMENTS DE RETRAITES, PARTICIPATION AUX FRAIS MÉDICAUX ET AUTRES ENGAGEMENTSVIS-À-VISDU PERSONNEL 65 31. ENGAGEMENTS HORS BILAN 68 32. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES 69 33. PARTIES LIÉES 69 34. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 70 7 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 1. PRINCIPES COMPTABLES 1.1 Cadre général et environnement Les comptes consolidés de l'exercice 2019 sont établis en conformité avec les normes et interprétations comptables internationales (IAS/IFRS) adoptées par l'Union européenne et applicables au 31 décembre 2019. Ces normes et interprétations sont appliquées de façon constante sur les exercices présentés. Les comptes consolidés de l'exercice 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 28 janvier 2020. 1.2 Évolutions du référentiel comptable applicable à LVMH Normes, amendements et interprétations appliquées depuis le 1erjanvier 2019 Le Groupe applique la norme IFRS 16 relative aux contrats de location depuis le 1erjanvier 2019. Lors de la conclusion d'un contrat de location, cette norme impose d'enregistrer un passif au bilan correspondant aux paiements futurs actualisés de la part fixe des loyers, en contrepartie de droits d'utilisation à l'actif amortis sur la durée du contrat. Le Groupe a appliqué la méthode de transition dite «rétrospective modifiée» qui prévoit la comptabilisation d'un passif à la date de transition égal aux seuls loyers résiduels actualisés, en contrepartie d'un droit d'usage ajusté du montant des loyers payés d'avance ou enregistrés en charges à payer; tous les impacts de la transition ont été enregistrés en contrepartie des capitaux propres. La norme a prévu diverses mesures de simplification lors de la transition, le Groupe a notamment retenu celles permettant d'exclure les contrats d'une durée résiduelle inférieure douze mois et les contrats portant sur des actifs de faible valeur, de reprendre à l'identique les contrats qualifiés de location financement selon la norme IAS 17 et de ne pas capitaliser les coûts directement liés à la conclusion des contrats. Le montant du passif est sensiblement dépendant des hypothèses retenues en matière de durée des engagements et, dans une moindre mesure, de taux d'actualisation. L'implantation géo- graphique étendue du Groupe le conduit à rencontrer une grande diversité de modalités juridiques dans l'établissement des contrats. La durée du contrat généralement retenue pour le calcul du passif est celle du contrat initialement négocié, sans prise en compte des options de résiliation anticipée ou d'extension, sauf cas particulier. Le Comité d'Interprétation des normes IFRS («IFRS IC») a émis un avis relatif aux modalités d'appréciation de la durée à retenir pour la détermination des dettes locatives lorsque l'engagement de location est inférieur à 12 mois mais que des actifs ont été immobilisés en relation avec ce contrat; le plus souvent, il s'agit de contrats de location d'emplacements commerciaux renouvelables annuellement par tacite reconduction. Dans ces circonstances, LVMH constate une dette locative sur une durée cohérente avec la durée d'utilisation prévue des actifs investis. La norme prévoit que le taux d'actualisation de chaque contrat soit déterminé par référence au taux d'emprunt marginal de la filiale contractante. En pratique, compte tenu de l'organisation du financement du Groupe, porté ou garanti quasi exclu- sivement par LVMH SE, le taux d'emprunt marginal généralement retenu est la somme du taux sans risque pour la devise du contrat, par référence à sa duration, et du risque de crédit du Groupe pour cette même référence de devise et de duration. Les droits au bail, précédemment comptabilisés en Immobilisations incorporelles, et les immobilisations corporelles relatives aux obligations de remise en état des locaux pris en location sont désormais présentés au sein des Droits d'utilisation et amortis selon des principes cohérents. Le Groupe a mis en place un outil informatique dédié pour collecter les données contractuelles et effectuer les calculs imposés par la norme. L'essentiel des contrats de location portent sur les locaux commerciaux du Groupe (voir le détail présenté en Note 7). Ceux-ci font l'objet d'une gestion dynamique en lien direct avec la conduite des activités des Maisons et leur stratégie de distribution. 8 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Le tableau suivant présente les effets de l'application de la norme IFRS 16 sur le bilan d'ouverture : (en millions d'euros) Au 31 décembre Impact de la Au 1erjanvier 2018 transition IFRS 16 2019 Marques, écarts d'acquisition et immobilisations incorporelles 30 981 (379) 30 602 Immobilisations corporelles 15 112 (355) 14 757 Droits d'utilisation - 11 867 11 867 Autres actifs non courants 4 656 (13) 4 643 Actifs courants 23 551 (53) 23 498 Total de l'actif 74 300 11 067 85 367 Capitaux propres part du Groupe 32 293 (29) 32 264 Intérêts minoritaires 1 664 - 1 664 Dettes locatives à plus d'un an - 9 679 9 679 Provisions et autres passifs non courants 23 510 (343) 23 167 Dettes locatives à moins d'un an - 2 149 2 149 Autres passifs courants 16 833 (389) 16 444 Total du passif et des capitaux propres 74 300 11 067 85 367 Les Dettes locatives s'élèvent à 11,8 milliards d'euros au 1erjanvier 2019 et se composent : des dettes locatives nouvellement comptabilisées au titre des contrats de location simple existant au 1 er janvier 2019 pour 11,5 milliards d'euros, dont 9,4 milliards d'euros à long terme;

janvier 2019 pour 11,5 milliards d'euros, dont 9,4 milliards d'euros à long terme; de la dette sur les contrats de location financement pour 0,3 milliard d'euros, comptabilisée en dettes financières au 31 décembre 2018. Le taux d'actualisation moyen des dettes locatives à la date de transition est de 2,2%. Les Droits d'utilisation s'élèvent à 11,9 milliards d'euros au 1erjanvier 2019 et se composent : de la contrepartie des dettes locatives nouvellement compta- bilisées pour 11,5 milliards d'euros;

de la valeur nette des immobilisations corporelles liées aux contrats de location financement pour 0,3 milliard d'euros, comptabilisées en Immobilisations corporelles au 31 décembre 2018;

de la valeur nette des droits au bail pour 0,4 milliard d'euros, comptabilisés en Immobilisations incorporelles au 31 décembre 2018;

de divers actifs et passifs relatifs aux contrats de location comptabilisés au 31 décembre 2018 et reclassés en Droits d'utilisation, soit un passif net de -0,3 milliard d'euros, en particulier les passifs liés à la linéarisation des loyers. L'écart entre les engagements liés aux contrats de location présentés en application d'IAS 17 au 31 décembre 2018 et les dettes locatives évaluées selon IFRS 16 au 1erjanvier 2019 s'explique comme suit : (en millions d'euros) Engagements donnés au titre des locations simples et concessions au 31 décembre 2018 12 573 Paiements minimums au titre des locations financement au 31 décembre 2018 830 Effet de l'actualisation (1 953) Autres 378 Dettes locatives au 1erjanvier 2019 en application d'IFRS 16 11 828 Les autres effets résultent principalement de la prise en compte de périodes optionnelles qui n'entraient pas dans la définition des engagements hors bilan présentés en application d'IAS 17. Dans le cadre de la méthode de transition rétrospective modifiée, la norme prohibe le retraitement des exercices comparatifs, ce qui affecte la comparabilité de l'exercice 2019 avec les exercices 2017 et 2018. L'incidence de l'application d'IFRS 16 sur les états financiers du Groupe au 31 décembre 2019 est la suivante : Compte de résultat le résultat opérationnel courant bénéficie d'un effet favorable de 155 millions d'euros. Celui-ci résulte de la différence entre la charge de loyer qui aurait été comptabilisée selon la norme IAS 17 et l'amortissement des droits d'utilisation selon la norme IFRS 16. En effet, l'amortissement des droits d'utilisation est minoré par rapport aux loyers du fait de l'effet d'actualisation intégré à la valorisation des droits d'utilisation;

Celui-ci résulte de la différence entre la charge de loyer qui aurait été comptabilisée selon la norme IAS 17 et l'amortissement des droits d'utilisation selon la norme IFRS 16. En effet, l'amortissement des droits d'utilisation est minoré par rapport aux loyers du fait de l'effet d'actualisation intégré à la valorisation des droits d'utilisation; le résultat financier est affecté négativement, pour -290 millions d'euros, par les intérêts sur dettes locatives (y compris les intérêts relatifs aux contrats de location financement, auparavant 9 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés inclus dans le coût de la dette financière brute). Ceux-ci sont supérieurs à l'effet favorable sur le résultat opérationnel courant en raison de leur dégressivité sur la durée du bail, comparables à des intérêts sur un emprunt dont les annuités sont fixes;

les effets d'impôt sur le résultat et sur les intérêts minoritaires sont positifs pour 40 millions d'euros, l'impact sur le résultat net, part du Groupe, est ainsi négatif de -95 millions d'euros. Bilan la comptabilisation des droits d'utilisation augmente les actifs non courants de 12,0 milliards d'euros;

l'enregistrement des dettes locatives augmente le total du passif de 12,0 milliards d'euros, dont 10,0 à plus d'un an et 2,0 à moins d'un an. Le passif relatif aux contrats de location capitalisés est exclu de la définition de la dette financière nette. Tableau de variation de trésorerie la variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation est favorablement impactée pour 2 169 millions d'euros, dont un effet positif de 2 408 millions d'euros correspondant à l'amortissement des droits d'utilisation (sans effet sur la trésorerie) et un impact négatif de -239 millions d'euros, correspondant aux intérêts sur dettes locatives;

-239 millions d'euros, correspondant aux intérêts sur dettes locatives; la variation de la trésorerie issue des opérations de financement est négativement impactée par le remboursement des dettes locatives, pour -2 187 millions d'euros. L'incidence de l'application d'IFRS 16 sur le tableau de variation de la trésorerie étant significative en raison de l'importance des loyers fixes pour les activités du Groupe, des indicateurs spécifiques sont utilisés pour les besoins internes de suivi de la performance ainsi qu'à des fins de communication financière, afin de présenter des indicateurs de performance cohérents, indépendamment du caractère fixe ou variable des loyers payés. Ainsi, les paiements relatifs aux loyers fixes capitalisés sont déduits en totalité des flux permettant de calculer l'agrégat intitulé cash flow disponible d'exploitation », qui constitue un Indicateur Alternatif de Performance. Le rapprochement entre la Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation et le cash flow disponible d'exploitation aux 31 décembre 2019, 2018 et 2017 est présenté au niveau du Tableau de variation de trésorerie. Le Groupe applique l'interprétation IFRIC 23 relative aux positions fiscales incertaines depuis le 1erjanvier 2019. Celle-ci n'a pas eu d'impact significatif sur les états financiers du Groupe. Le Groupe applique par anticipation l'amendement aux normes IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 relatives aux instruments financiers publié par l'IASB en septembre 2019 dans le cadre de la réforme des taux d'intérêt de référence. Cet amendement permet de faire abstraction des incertitudes liées au devenir des taux de référence, et ainsi de maintenir les relations de couverture du risque de taux jusqu'à la levée de ces incertitudes. Les dérivés de couverture du risque de taux sont présentés en Note 23. L'analyse des impacts liés à la modification à venir des indices de références est en cours. En raison de l'application des nouvelles normes entrées en vigueur le 1erjanvier 2019, en particulier de la norme IFRS 16, la présentation du bilan et du tableau de variation de trésorerie a été modifiée et simplifiée afin d'en faciliter la lecture. Les engagements d'achat de titres de minoritaires ont notamment été isolés au passif du bilan tandis que d'autres postes ont été regroupés, les éléments de détail ayant été insérés dans des notes annexes complémentaires. 1.3 Première adoption des IFRS Les premiers comptes établis par le Groupe en conformité avec les normes IFRS l'ont été au 31 décembre 2005 avec une date de transition au 1erjanvier 2004. La norme IFRS 1 prévoyait des exceptions à l'application rétrospective des normes IFRS à la date de transition; celles retenues par le Groupe ont notamment été les suivantes : regroupement d'entreprises : l'exemption d'application rétrospec- tive n'a pas été retenue. La comptabilisation du rapprochement des groupes Moët Hennessy et Louis Vuitton en 1987 et toutes les acquisitions postérieures ont été retraitées conformément à la norme IFRS 3; les normes IAS 36 Dépréciations d'actifs et IAS 38 Immobilisations incorporelles ont été appliquées rétrospectivement depuis cette date;

conversion des comptes des filiales hors zone euro : les réserves de conversion relatives à la consolidation des filiales hors zone euro ont été annulées au 1 er janvier 2004 en contrepartie des «Autres réserves». 1.4 Présentation des états financiers Soldes intermédiaires du compte de résultat L'activité principale du Groupe est la gestion et le développement de ses marques et enseignes. Le résultat opérationnel courant provient de ces activités, qu'il s'agisse d'opérations récurrentes ou non récurrentes, principales ou accessoires. Les «Autres produits et charges opérationnels» comprennent les éléments constitutifs du résultat qui, en raison de leur nature, de leur montant ou de leur fréquence, ne peuvent être considérés comme faisant partie des activités et du résultat opérationnel courants du Groupe. Il s'agit en particulier des effets des variations de périmètre, des dépréciations d'écarts d'acquisition ainsi que des dépréciations et amortissements des marques et enseignes. Il s'agit également, s'ils sont significatifs, des effets de certaines transactions inhabituelles, telles les plus ou moins-values de cession d'actifs immobilisés, les frais de restructuration, les frais liés à des litiges, ou tout autre produit ou charge non courants susceptibles d'affecter la comparabilité du résultat opérationnel courant d'une période à l'autre. 10 Tableau de variation de trésorerie La variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation est déterminée sur la base du résultat opérationnel, qui est ajusté des transactions n'ayant aucun effet sur la trésorerie. En outre : les dividendes reçus sont présentés en fonction de la nature des participations concernées, soit, pour les sociétés consolidées par mise en équivalence, au sein de la Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation et, pour les sociétés non consolidées, au sein de la Variation de la trésorerie issue des investissements financiers;

l'impôt payé est présenté en fonction de la nature des transactions dont il est issu : au sein de la Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation pour la part relative aux transactions d'exploitation, au sein de la Variation de la trésorerie issue des investissements financiers pour la part relative aux transactions sur investissements et placements financiers, en particulier l'impôt payé sur les résultats de cession, au sein de la Variation de trésorerie issue des opérations en capital pour la part relative aux transactions sur les capitaux propres, en particulier les impôts de distribution liés aux versements de dividendes. 1.5 Utilisation d'estimations Dans le cadre du processus d'établissement des comptes consolidés, l'évaluation de certains soldes du bilan ou du compte de résultat nécessite l'utilisation d'hypothèses, estimations ou appréciations. Il s'agit notamment de la valorisation des actifs incorporels (voir Note 5), de la valorisation des contrats de locations (voir Note 7), des engagements d'achat de titres de minoritaires (voir Notes 1.12 et 21), de la détermination du montant des provisions pour risques et charges et des positions fiscales incertaines (voir Note 20), ou des provisions pour dépréciation des stocks (voir Notes 1.17 et 11) et, le cas échéant, des actifs d'impôts différés (voir Note 28). Ces hypothèses, estimations ou appréciations établies sur la base d'informations ou de situations existant la date d'établissement des comptes, peuvent se révéler, ultérieurement, différentes de la réalité. 1.6 Méthodes de consolidation Les filiales dans lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif, en droit ou en fait, sont consolidées par intégration globale. Les sociétés sous contrôle conjoint, ainsi que les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. Ces entités, bien que sous contrôle conjoint, sont pleinement intégrées aux activités opérationnelles du Groupe. LVMH présente leur résultat net, ainsi que celui des activités mises en équivalence (voir Note 8), sur une ligne distincte au sein du résultat opérationnel courant. COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Lorsqu'un investissement dans une participation consolidée selon la méthode de mise en équivalence prévoit un paiement conditionné par la réalisation de performances futures («earn out»), le montant estimé du paiement conditionnel futur est inclus dans le coût initial d'acquisition inscrit au bilan en contrepartie d'un passif financier. La différence éventuelle entre l'estimation initiale et le paiement effectif est enregistrée dans la valeur des participations mises en équivalence, sans effet sur le compte de résultat. Les actifs et passifs, produits et charges des filiales de distribution des Vins et Spiritueux détenues en commun avec le groupe Diageo sont consolidées à hauteur de la part correspondant aux seules activités du groupe LVMH (voir Note 1.26). L'intégration, individuellement ou collectivement, des sociétés non consolidées (voir Liste des sociétés non incluses dans la consolidation) n'aurait pas d'impact significatif sur les principaux agrégats du Groupe. 1.7 Conversion des états financiers des entités hors zone euro La devise d'établissement des comptes consolidés est l'euro; les comptes des entités utilisant une monnaie fonctionnelle différente sont convertis en euros : aux cours de clôture pour les postes du bilan;

aux cours moyens de la période pour les éléments du compte de résultat. Les différences de change résultant de l'application de ces cours sont inscrites dans les capitaux propres, en «Écarts de conversion». 1.8 Opérations en devises et couvertures de change Les opérations réalisées par les sociétés consolidées dans des devises autres que leur monnaie fonctionnelle sont converties dans leur monnaie fonctionnelle aux cours des devises à la date de ces opérations. Les créances et dettes exprimées en devises autres que la monnaie fonctionnelle de la société concernée sont converties aux cours de ces devises à la date de clôture. Les pertes et gains de change résultant de cette conversion sont enregistrés : en coût des ventes pour les opérations à caractère commercial;

en résultat financier pour les opérations de nature financière. Les pertes et gains de change résultant de la conversion et de l'élimination d'opérations ou créances et dettes intra-Groupe exprimées dans une monnaie différente de la monnaie fonction- nelle de la société concernée sont enregistrés au compte de résultat, à moins qu'ils ne proviennent d'opérations de financement intra-Groupe à long terme pouvant être considérées comme des opérations en capital : ils sont dans ce cas inscrits dans les capitaux propres, en «Écarts de conversion». 11 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Les instruments dérivés affectés à la couverture d'opérations commerciales, financières ou patrimoniales sont comptabilisés au bilan à leur valeur de marché (voir Note 1.9) à la date de clôture. La variation de valeur de ces instruments dérivés au titre des parts efficaces est enregistrée comme suit : pour les couvertures à caractère commercial :

en coût des ventes pour les couvertures de créances et dettes inscrites au bilan à la date de clôture, en capitaux propres, en «Écarts de réévaluation», pour les couvertures de flux de trésorerie futurs, ce montant étant transféré en coût des ventes lors de la comptabilisation des créances et dettes objets de la couverture;

pour les couvertures à caractère patrimonial (couverture de situations nettes de filiales dont la monnaie fonctionnelle est différente de l'euro), au sein des capitaux propres, en «Écarts de conversion», ce montant étant transféré en compte de résultat lors de la cession ou de la liquidation (partielle ou totale) de la filiale dont la situation nette est couverte;

pour les couvertures à caractère financier, en Résultat financier, au sein des Autres produits et charges financiers. Les variations de valeur de ces instruments dérivés liées aux points de terme des contrats à terme ainsi qu'à la valeur temps des contrats d'options sont enregistrées comme suit : pour les couvertures à caractère commercial en capitaux propres, en «Écarts de réévaluation». Le coût des contrats à terme (points de terme) et des options (primes) est transféré en Autres produits et charges financiers à la réalisation de la transaction couverte;

pour les couvertures à caractère patrimonial et financier, les

charges et produits liés aux points de terme sont enregistrés prorata temporis en Coût de la dette financière brute sur la durée des instruments de couverture. L'écart entre les montants comptabilisés en Résultat financier et la variation de valeur liée aux points de terme est comptabilisé en capitaux propres, en «Écarts de réévaluation». En l'absence de relation de couverture, les variations de valeur de marché des instruments dérivés sont enregistrées en résultat financier. Voir également Note 1.21 pour la définition des notions de part efficace et inefficace. 1.9 Évaluation à la juste valeur La juste valeur (ou valeur de marché) correspond, pour les actifs, au prix de vente qui serait obtenu en cas de cession et, pour les passifs, au montant qui serait versé pour les transférer, ces transactions hypothétiques étant conclues dans des conditions de négociation normales. Les actifs et passifs évalués à leur juste valeur au bilan sont les suivants : Modalités de détermination de la juste valeur Montants à la date de clôture Terres à vigne Sur la base de transactions récentes portant sur des actifs similaires. Note 6 Voir Note 1.13. Vendanges Sur la base des prix d'achat de raisins équivalents. Voir Note 1.17. Note 11 Instruments dérivés Sur la base de données de marché et selon des modèles d'évaluation Note 23 communément utilisés. Voir Note 1.22. Dettes financières couvertes contre Sur la base de données de marché et selon des modèles d'évaluation Note 19 le risque de variation de valeur résultant communément utilisés. Voir Note 1.21. de l'évolution des taux d'intérêt Dette au titre des engagements d'achat de titres de minoritaires dont la formule de prix est la juste valeur Généralement, sur la base des multiples boursiers de sociétés comparables. Note 21 Voir Note 1.12. Investissements et Actifs cotés : cotation boursière au cours de clôture de la date d'arrêté. Note 9, Note 14 placements financiers Actifs non cotés : estimation de leur valeur de réalisation, soit selon des formules de calcul reposant sur des données de marché, soit sur la base de cotations privées. Voir Note 1.16 Trésorerie et équivalents de trésorerie (parts de SICAV et FCP) Sur la base de la valeur liquidative en date de clôture. Voir Note 1.19. Note 15 Aucun autre actif ou passif n'a été réévalué à sa valeur de marché à la date de clôture. 12 1.10 Marques et autres immobilisations incorporelles Seules les marques et enseignes acquises, individualisables et de notoriété reconnue sont inscrites à l'actif, selon leur valeur de marché à la date de leur acquisition. Les marques et enseignes sont évaluées à titre principal par la méthode des flux de trésorerie prévisionnels actualisés ou sur la base des transactions comparables, méthode utilisant les multiples de chiffre d'affaires et de résultat retenus lors de transactions récentes portant sur des marques similaires, ou sur la base des multiples boursiers applicables aux activités concernées. D'autres méthodes sont utilisées à titre complémentaire : la méthode des royalties, donnant à la marque une valeur équivalente la capitalisation des royalties qu'il faudrait verser pour son utilisation; la méthode du différentiel de marge, applicable lorsqu'il est possible de mesurer la différence de revenus générée par une marque, par référence à un produit similaire sans marque; enfin, la méthode du coût de reconstitution d'une marque équivalente, notamment en termes de frais de publicité et de promotion. Les frais engagés pour créer une marque nouvelle ou développer une marque existante sont enregistrés en charges. Les marques, enseignes et autres immobilisations incorporelles durée de vie définie sont amorties sur la durée estimée de leur utilisation. Le classement d'une marque ou enseigne en actifs à durée d'utilisation définie ou indéfinie résulte en particulier de l'application des critères suivants : positionnement global de la marque ou enseigne sur son marché en termes de volume d'activité, de présence internationale, de notoriété;

perspectives de rentabilité à long terme;

degré d'exposition aux aléas conjoncturels;

événement majeur intervenu dans le secteur d'activité et susceptible de peser sur le futur de la marque ou enseigne;

ancienneté de la marque ou enseigne. Les marques dont la durée d'utilisation est définie sont amorties sur une période comprise entre 5 et 20 ans, fonction de l'estimation de la durée de leur utilisation. Des tests de perte de valeur sont pratiqués pour les marques, enseignes et autres immobilisations incorporelles suivant la méthodologie présentée en Note 1.15. Les frais de recherche ne sont pas immobilisés. Les frais de dévelop- pement d'un nouveau produit ne sont immobilisés que si la décision de lancement de ce produit est effectivement prise. Les immobilisations incorporelles autres que les marques et enseignes sont amorties sur les durées suivantes : droits liés aux contrats de sponsoring et de partenariats médiatiques : sur la durée des contrats, selon les modalités d'exploitation des droits; COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés frais de développement : maximum 3 ans;

logiciels, sites internet : 1 à 5 ans. 1.11 Variations de pourcentage d'intérêt dans les entités consolidées Lors de la prise de contrôle d'une entreprise en droit ou en fait, les actifs, passifs et passifs éventuels de l'entreprise acquise sont évalués à leur valeur de marché à la date de prise de contrôle; la différence entre le coût de la prise de contrôle et la quote-part du Groupe dans la valeur de marché de ces actifs, passifs et passifs éventuels est inscrite en écart d'acquisition. Le coût de la prise de contrôle est le prix payé par le Groupe dans le cadre d'une acquisition, ou l'estimation de ce prix si l'opération se fait sans versement de trésorerie, à l'exclusion des frais liés à l'acquisition qui sont présentés en «Autres produits et charges opérationnels». La différence entre la valeur comptable des intérêts minoritaires acquis postérieurement à la prise de contrôle et le prix payé pour leur acquisition est comptabilisée en contrepartie des capitaux propres. Les écarts d'acquisition sont comptabilisés dans la devise fonction- nelle de l'entité acquise. Les écarts d'acquisition ne sont pas amortis mais font l'objet d'un test de perte de valeur annuel suivant la méthodologie présentée en Note 1.15. La charge de dépréciation éventuelle est comprise dans les «Autres produits et charges opérationnels». 1.12 Engagements d'achat de titres de minoritaires Les actionnaires minoritaires de certaines filiales consolidées par intégration globale bénéficient de promesses d'achat de leurs titres octroyées par le Groupe. En l'absence de dispositions spécifiques des normes IFRS, le Groupe comptabilise ces engagements de la façon suivante : la valeur de l'engagement à la date de la clôture figure en «Engagements d'achat de titres de minoritaires», au passif du bilan;

les intérêts minoritaires correspondants sont annulés;

pour les engagements contractés antérieurement au 1 er janvier 2010, la différence entre le montant des engagements et les intérêts minoritaires annulés est maintenue à l'actif du bilan, en écart d'acquisition, ainsi que les variations ultérieures de cette différence. Pour les engagements contractés à compter du 1 er janvier 2010, la différence entre le montant des engagements et les intérêts minoritaires est enregistrée en capitaux propres, en «Autres réserves». Ce mode de comptabilisation n'a pas d'effet sur la présentation des intérêts minoritaires au compte de résultat. 13 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 1.13 Immobilisations corporelles La valeur brute des immobilisations corporelles, à l'exception des terres à vignes, est constituée de leur coût d'acquisition. Les frais financiers supportés au cours de la période précédant la mise en exploitation ou durant la période de construction sont immobilisés. Les terres à vignes sont comptabilisées à leur valeur de marché la date de clôture. Cette valeur résulte de données officielles publiées sur les transactions récentes dans la même région. L'écart entre le coût d'acquisition historique et la valeur de marché est inscrit en capitaux propres, en «Écarts de réévaluation». Si la valeur de marché devient inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est comptabilisée en résultat, du montant de la différence. Les immeubles majoritairement occupés par des tiers sont présentés en immeubles locatifs, à leur coût d'acquisition, sans réévaluation à valeur de marché. La base amortissable des immobilisations corporelles est constituée du coût d'acquisition de leurs composants, diminué de la valeur résiduelle ; la valeur résiduelle correspond à l'estimation de valeur de revente de l'immobilisation au terme de la période d'utilisation. Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur la durée estimée de leur utilisation; les durées retenues sont les suivantes : - constructions, immeubles locatifs 20 à 100 ans; - matériels et installations 3 à 25 ans; - agencements 3 à 10 ans; - vignobles 18 à 25 ans. Les frais d'entretien et de réparation sont comptabilisés en charges lors de leur réalisation. 1.14 Contrats de location Voir Note 1.2 concernant les modalités de première application, depuis le 1erjanvier 2019, de la norme IFRS 16 relative aux contrats de location. 1.15 Tests de perte de valeur des actifs immobilisés Des tests de perte de valeur sont réalisés pour les actifs immobilisés corporels et incorporels dès lors qu'un indice de perte de valeur apparaît (suite notamment à des modifications importantes survenues dans les conditions d'exploitation de l'actif), et au moins une fois par an pour les actifs incorporels à durée de vie indéfinie, principalement les marques, enseignes et écarts d'acquisition. Lorsque la valeur nette comptable de ces actifs à durée de vie indéfinie devient supérieure au montant le plus élevé de leur valeur d'utilité ou de marché, une dépréciation est enregistrée, du montant de la différence; la dépréciation, imputée en priorité sur l'écart d'acquisition, est comptabilisée en «Autres produits et charges opérationnels». La valeur d'utilité est fondée sur les flux de trésorerie futurs actualisés qui seront générés par ces actifs. La valeur de marché de l'actif est déterminée par référence à des transactions similaires récentes ou à des évaluations réalisées par des experts indépendants dans une perspective de cession. Les flux de trésorerie prévisionnels sont établis au niveau du Groupe par secteur d'activité, un secteur d'activité correspondant une ou plusieurs marques ou enseignes et à une équipe de Direction dédiée. Au sein du secteur d'activité, peuvent être déterminées des unités génératrices de trésorerie d'un niveau plus petit, tel un ensemble de boutiques. Les données utilisées dans le cadre de la méthode des flux de trésorerie prévisionnels actualisés proviennent des budgets annuels et plans pluriannuels établis par la Direction des secteurs d'activité concernés. Les plans consistent en des projections à cinq ans, cette durée pouvant être étendue lorsqu'il s'agit de marques en cours de repositionnement stratégique, ou dont le cycle de production est supérieur à cinq ans. À la valeur résultant des flux de trésorerie prévisionnels actualisés s'ajoute une valeur terminale correspondant à la capitalisation à l'infini des flux de trésorerie issus, le plus souvent, de la dernière année du plan. Les taux d'actualisation sont définis par groupe d'activités, par référence à des sociétés exerçant des activités comparables. Le taux d'actualisation des flux de trésorerie prévisionnels reflète le taux de rendement attendu par un investisseur dans le domaine d'activité concerné et la prime de risque propre à cette activité. Lorsque plusieurs scénarios prévisionnels sont retenus, une probabilité de survenance est attribuée à chacun d'entre eux. 1.16 Investissements et placements financiers Les actifs financiers sont présentés en actifs non courants («Investissements financiers») ou en actifs courants («Placements financiers») selon leur nature. Les investissements financiers comprennent les prises de participation, stratégiques et non stratégiques, si la durée estimée et le mode de leur détention le justifient. Les placements financiers (présentés au sein des «Autres actifs courants», voir Note 13) incluent des placements temporaires en actions, parts de SICAV, ou Fonds Commun de Placement (FCP) et assimilés, à l'exclusion des placements relevant de la gestion de trésorerie au jour le jour, qui sont comptabilisés en «Trésorerie et équivalents de trésorerie» (Voir Note 1.19). Investissements et placements financiers sont évalués au cours de clôture s'il s'agit d'actifs cotés, et, s'il s'agit d'actifs non cotés, sur la base d'une estimation de leur valeur de réalisation, effectuée soit selon des formules de calcul reposant sur des données de marché, soit sur la base de cotations privées à la date de clôture. Les variations de valeur, positives ou négatives, sont enregistrées en Résultat financier (au sein des Autres produits et charges financiers) pour l'ensemble des titres détenus en portefeuille au cours des périodes publiées. 14 1.17 Stocks et en-cours l'exception des vins produits par le Groupe, les stocks sont comptabilisés à leur prix de revient, hors frais financiers. Le prix de revient est constitué du coût de production (produits finis), ou du prix d'achat majoré des frais accessoires (matières premières, marchandises); il ne peut excéder la valeur nette de réalisation. Les stocks de vins produits par le Groupe, en particulier les vins de champagne, sont évalués sur la base de la valeur de marché de la vendange correspondante, déterminée par référence au prix moyen d'achat de raisins équivalents, comme si les raisins récoltés avaient été acquis auprès de tiers. Jusqu'à la date de vendange, l'évaluation des raisins, comptabilisée prorata temporis, se fait sur la base d'un rendement et d'une valeur de marché estimés. Les mouvements de stocks sont valorisés, selon les métiers, au coût moyen pondéré ou par la méthode «Premier entré-premier sorti» (FIFO). Compte tenu du processus de vieillissement nécessaire au champagne et aux spiritueux (cognac, whisky), la durée de détention de ces stocks est le plus souvent supérieure à un an. Ces stocks restent classés en actifs courants conformément à l'usage de la profession. Les dépréciations de stocks sont constatées principalement dans les activités autres que Vins et Spiritueux. Elles sont établies le plus souvent en raison de l'obsolescence des produits concernés (saison ou collection terminées, date limite d'utilisation proche…) ou sur la base de leurs perspectives d'écoulement. 1.18 Créances clients, autres créances et prêts Les créances clients, autres créances et prêts sont comptabilisés au coût amorti, correspondant à leur valeur nominale. La part des créances et prêts non couverts par une assurance-crédit donne lieu à l'enregistrement d'une dépréciation dès l'enregistrement des créances, à hauteur des pertes attendues à l'échéance. Celle-ci reflète la probabilité de défaut des contreparties et le taux de perte attendue, évalués, selon les cas, sur la base de statistiques historiques, d'informations communiquées par les agences de crédit, ou de notes attribuées par les agences de notation. Lorsque l'échéance des créances et prêts est supérieure à un an, leur montant fait l'objet d'un calcul d'actualisation, dont les effets sont enregistrés en résultat financier, selon la méthode du taux d'intérêt effectif. 1.19 Trésorerie et équivalents de trésorerie La ligne «Trésorerie et équivalents de trésorerie» inclut les liquidités ainsi que les placements monétaires immédiatement disponibles dont la valeur dans le temps présente un risque de variation négligeable. COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Les placements monétaires sont évalués à leur valeur de marché, basée sur le cours de bourse et sur le cours de change à la date de clôture, les variations de valeur étant enregistrées en résultat financier. 1.20 Provisions Une provision est comptabilisée dès lors qu'existe une obligation, vis-à-vis d'un tiers, entraînant pour le Groupe un décaissement probable dont le montant peut être évalué de façon fiable. Voir également Notes 1.24 et 20. Lorsque la date d'exécution de cette obligation est au-delà d'un an, le montant de la provision fait l'objet d'un calcul d'actualisation, dont les effets sont enregistrés en résultat financier selon la méthode du taux d'intérêt effectif. 1.21 Dettes financières Les dettes financières sont comptabilisées au coût amorti, c'est- à-dire à leur valeur nominale nette des primes et frais d'émission qui sont enregistrés progressivement en résultat financier jusqu'à l'échéance, selon la méthode du taux d'intérêt effectif. En cas de couverture du risque de variation de valeur de la dette financière résultant de l'évolution des taux d'intérêt, le montant couvert de la dette, ainsi que les instruments de couverture associés, figurent au bilan à leur valeur de marché à la date de clôture ; les effets de cette réévaluation sont enregistrés en résultat financier, au niveau des «Effets des réévaluations de la dette financière et instruments de taux». Voir Note 1.9 concernant l'évaluation à valeur de marché de la dette couverte. Les charges et produits d'intérêt relatifs aux instruments de couverture sont enregistrés en Résultat financier au niveau du «Coût de la dette financière brute». En cas de couverture du risque d'évolution de la charge d'intérêt future, la dette financière dont les flux sont couverts reste comptabilisée au coût amorti, la variation de valeur de la part efficace de l'instrument de couverture étant enregistrée dans les capitaux propres en «Écarts de réévaluation». En l'absence de relation de couverture, ou pour la partie inefficace des couvertures, les variations de valeur des instruments dérivés sont enregistrées en résultat financier. La dette financière nette est constituée des dettes financières plus et moins d'un an et de la valeur de marché à la date de clôture des instruments dérivés sur risque de taux d'intérêt, sous déduction du montant des investissements financiers en couverture de dette financière, des placements financiers, de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la date de clôture ainsi que de la valeur de marché à cette date des instruments dérivés sur risque de change associés à l'un de ces éléments. 15 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 1.22 Instruments dérivés Le Groupe négocie des instruments financiers dérivés dans le cadre de sa stratégie de couverture des risques de change, de taux d'intérêt et d'or. Concernant la couverture du risque de change commercial, financier ou patrimonial, le Groupe a recours à des options, des contrats à terme, des swapscambistes, et des cross-currencyswaps. Les valeurs temps des options, la composante points de terme des contrats à terme et des swapscambistes ainsi que la composante foreign currency basis spread des cross-currencyswapssont systématiquement exclues de la relation de couverture. Par conséquent, seule la valeur intrinsèque des instruments est considérée comme instrument de couverture. Concernant les éléments couverts (flux de trésorerie futurs en devises, dettes et créances commerciales ou financières en devises, situations nettes de filiales dont la monnaie fonctionnelle est différente de l'euro), seule leur variation de valeur au titre du risque de change est considérée comme élément couvert. Ainsi, l'alignement des principales caractéristiques des instruments (nominaux, devises, échéances) de couverture avec celles des éléments couverts permet une parfaite compensation des variations de valeur. Les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan à leur valeur de marché à la date de clôture. Les variations de valeur des instruments dérivés sont enregistrées selon les modalités précisées en Note 1.8 pour les couvertures de risque de change et en Note 1.21 pour les couvertures de risque de taux d'intérêt. La valeur de marché est établie sur la base de données de marché et selon des modèles d'évaluation communément utilisés. Les instruments dérivés dont la maturité est supérieure à douze mois sont présentés en actifs et passifs non courants. 1.23 Actions LVMH Les actions LVMH détenues par le Groupe sont comptabilisées leur coût d'acquisition, en déduction des capitaux propres consolidés, quel que soit l'objet de leur détention. En cas de cession, le prix de revient des actions cédées est établi par catégorie d'affectation (voir Note 16.3) selon la méthode Premier entré-premier sorti (FIFO) à l'exception des actions détenues dans le cadre de plans d'options pour lesquels le calcul est effectué par plan, selon la méthode du prix moyen pondéré. Les résultats de cession sont inscrits directement en capitaux propres, pour leur montant net d'impôt. 1.24 Retraites, participation aux frais médicaux et autres engagements vis-à-vis du personnel Lorsque les régimes d'indemnités de départ à la retraite, de retraites, de participation aux frais médicaux ou autres prévoient le versement par le Groupe de cotisations à des organismes extérieurs responsables du paiement ultérieur des indemnités, des retraites ou de la participation aux frais médicaux, ces cotisations sont comptabilisées dans les charges de l'exercice au titre duquel elles sont dues, aucun passif n'étant comptabilisé au bilan. Lorsque le versement des indemnités de départ à la retraite, des retraites, de la participation aux frais médicaux ou autres sont à la charge du Groupe, le montant de l'engagement actuariel correspondant donne lieu à provision au bilan. La variation de cette provision est comptabilisée : en résultat opérationnel courant de l'exercice, pour la part correspondant au service rendu par les employés durant l'exercice et au coût financier net de l'exercice;

en gains et pertes enregistrés en capitaux propres, pour la part liée à l'évolution des hypothèses actuarielles et aux écarts entre les données projetées et les données réelles («effets d'expérience»). Si cet engagement est couvert, partiellement ou en totalité, par des fonds versés par le Groupe à des organismes financiers, le montant de ces placements dédiés vient en déduction de l'engagement actuariel au bilan. L'engagement actuariel est calculé sur la base d'évaluations spécifiques au pays et à la société du Groupe concernée; ces évaluations intègrent notamment des hypothèses de taux d'actu- alisation, de progression des salaires, d'inflation, d'espérance de vie, et de rotation des effectifs. 1.25 Impôts courants et différés La charge d'impôt comprend l'impôt exigible des différentes sociétés consolidées, l'impôt différé résultant de différences temporelles et la variation des positions fiscales incertaines. Les différences temporelles entre les valeurs en consolidation des éléments d'actif et de passif, et celles résultant de l'application de la réglementation fiscale, donnent lieu à la constatation d'impôts différés. Le taux d'impôt retenu pour le calcul des impôts différés est celui connu à la date de clôture; les effets des changements de taux sont enregistrés sur la période au cours de laquelle la décision de ce changement est prise. Les économies d'impôt résultant de déficits fiscaux reportables sont enregistrées en impôts différés actifs, qui sont dépréciés si estimés non recouvrables, seul le montant dont l'utilisation est probable étant maintenu à l'actif du bilan. Les actifs et passifs d'impôts différés ne sont pas actualisés. Les impôts dus au titre des réserves distribuables des filiales font l'objet de provisions à hauteur des distributions envisagées. 16 1.26 Comptabilisation des ventes Définition des ventes Les ventes incluent principalement des ventes au détail dans le cadre des boutiques du Groupe (incluant les sites de e-commerce) et des ventes de gros à des distributeurs et agents. Sont assimilées des opérations au détail les ventes effectuées dans le cadre de boutiques appartenant à des tiers si les risques et avantages liés à la propriété du stock sont conservés par le Groupe. Lesventes au détail proviennent des activités Mode et Maroquinerie et Distribution sélective, ainsi que de certaines marques de Montres et Joaillerie ou de Parfums et Cosmétiques. Ces ventes sont comptabilisées lors de l'achat par la clientèle. Les ventes de gros proviennent essentiellement des activités Vins et Spiritueux et de certaines marques de Parfums et Cosmétiques ou de Montres et Joaillerie. Ces ventes sont comptabilisées lors du transfert de propriété. Les frais d'expédition et de transport refacturés aux clients ne sont compris dans les ventes que lorsqu'ils sont inclus forfai- tairement dans le prix des produits facturés. Les ventes de services, qui concernent principalement les Autres activités, sont comptabilisées lors de la réalisation de la prestation. Les ventes sont présentées nettes de toutes formes de remises et ristournes. En particulier, les sommes permettant le référencement des produits ou correspondant à des accords de participation publicitaire avec le distributeur viennent en déduction des ventes correspondantes. Provision pour retours de produits Les sociétés du groupe d'activités Parfums et Cosmétiques et dans une moindre mesure des activités Mode et Maroquinerie, ou Montres et Joaillerie, peuvent reprendre auprès de leurs clients et distributeurs les produits invendus ou périmés. Lorsque cette pratique est établie, les ventes enregistrées sont diminuées d'un montant correspondant à une estimation de ces retours, en contrepartie d'une provision comptabilisée au sein des Autres passifs courants (Voir Note 22.2) et d'une inscription en stocks. Le taux de retour retenu pour l'établissement de ces estimations est calculé sur la base de statistiques historiques. Activités en partenariat avec Diageo Une partie significative des ventes des activités Vins et Spiritueux est réalisée dans le cadre d'accords de distribution avec Diageo, consistant le plus souvent en un partenariat dans des entités communes. Celles-ci assurent les livraisons et les ventes à la clientèle des marques des deux groupes, le partage du compte de résultat et du bilan de ces entités entre LVMH et Diageo étant régi par les accords de distribution. Selon ces accords, les actifs et passifs, produits et charges des entités concernées sont consolidées à hauteur de la part correspondant aux seules activités du Groupe. COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 1.27 Frais de publicité et de promotion Les frais de publicité et de promotion incluent le coût de la réalisation des supports publicitaires, des achats d'espaces média, de la fabrication d'échantillons et de catalogues et, de manière générale, le coût de l'ensemble des activités destinées à la promotion des marques et produits du Groupe. Les frais de publicité et de promotion sont enregistrés au sein des charges commerciales lors de leur réception ou de leur production, s'il s'agit de biens, ou lors de la réalisation des prestations s'il s'agit de services. 1.28 Plans d'actions gratuites et assimilés Les plans d'options d'achat ou de souscription d'actions donnent lieu à enregistrement d'une charge constituée de l'amortissement de l'estimation du gain pour les bénéficiaires de ces plans ; l'estimation du gain est calculée selon la méthode Black & Scholes sur la base du cours de clôture de l'action la veille du Conseil d'administration ayant attribué les options. Pour les plans d'attribution d'actions gratuites, l'estimation du gain est calculée sur la base du cours de clôture de l'action la veille du Conseil d'administration ayant mis en place le plan et sous déduction du montant des dividendes anticipés sur la période d'acquisition des droits. Une décote peut être appliquée la valeur des actions gratuites ainsi calculée pour tenir compte, le cas échéant, d'une période d'incessibilité. Pour l'ensemble des plans, la charge d'amortissement est répartie linéairement en résultat sur la période d'acquisition des droits, en contrepartie des réserves au bilan. En cas de plan de rémunérations lié au cours de l'action LVMH et dénoué en numéraire, l'estimation du gain est réévaluée à chaque clôture du cours de l'action LVMH à cette date, et enregistrée en charge prorata temporissur la période d'acquisition des droits, en contrepartie d'une provision au bilan. Au-delà de cette date et jusqu'à dénouement, la variation de l'espérance de gain résultant de la variation du cours de l'action LVMH est enregistrée en compte de résultat. 1.29 Résultat par action Le résultat par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation durant l'exercice, sous déduction du nombre moyen d'actions auto-détenues. Le résultat par action après dilution est établi sur la base du nombre moyen pondéré d'actions avant dilution, majoré du nombre moyen pondéré d'actions qui résulterait de la levée, durant l'exercice, des options de souscription existantes ou de tout autre instrument dilutif. Les fonds recueillis au titre de ces levées, augmentés de la charge restant à comptabiliser au titre des plans d'options et assimilés (voir Note 1.28), sont présumés affectés, dans ce calcul, au rachat d'actions LVMH à un prix correspondant à leur cours de bourse moyen sur l'exercice. 17 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 2. VARIATIONS DE POURCENTAGE D'INTÉRÊT DANS LES ENTITÉS CONSOLIDÉES 2.1 Exercice 2019 Belmond Le 17 avril 2019, conformément à l'accord de transaction annoncé le 14 décembre 2018 et approuvé par les actionnaires de Belmond le 14 février 2019, LVMH a acquis, en numéraire, la totalité des actions Class A de Belmond Ltd au prix unitaire de 25 dollars US, soit 2,2 milliards de dollar US. Après prise en compte des titres acquis sur le marché en décembre 2018, la valeur comptable de la participation dans Belmond s'établit à 2,3 milliards d'euros. Suite à cette acquisition, les actions Class A de Belmond ne sont plus cotées à la Bourse de New York. Belmond, présent dans 24 pays, détient et exploite un portefeuille exceptionnel d'hôtels et d'expériences de voyage de très haut de gamme dans les destinations les plus désirables et prestigieuses au monde. Le tableau suivant présente les modalités provisoires d'allocation du prix payé par LVMH au 17 avril 2019, date de prise de contrôle : (en millions d'euros) Allocation Modifications Allocation provisoire au provisoire au 30 juin 2019 31 décembre 2019 Marque et autres immobilisations incorporelles 6 141 147 Immobilisations corporelles 1 119 1 193 2 312 Autres actifs courants et non courants 202 109 311 Dette financière nette (586) (18) (604) Impôts différés (80) (354) (434) Passifs courants et non courants (335) (31) (366) Intérêts minoritaires (1) - (1) Actif net acquis 325 1 040 1 365 Écart d'acquisition provisoire 1 928 (1 040) 888 Valeur comptable de la participation au 17 avril 2019 2 253 - 2 253 Les montants présentés dans le tableau ci-dessus sont issus des comptes non audités de Belmond à la date de prise de contrôle. Une allocation provisoire du prix d'acquisition a été réalisée. Les principales réévaluations concernent le patrimoine immobilier hauteur de 1 193 millions d'euros, et la marque Belmond pour un montant de 140 millions d'euros. La valeur comptable de la participation à la date de prise de contrôle inclut les titres acquis en 2018 pour un montant de 274 millions d'euros. Au cours de l'exercice, l'acquisition des titres Belmond et le paiement de coûts liés à la prise de contrôle ont généré un décaissement de 2 006 millions d'euros, net de la trésorerie acquise de 101 millions d'euros. Consécutivement à la prise de contrôle, les dettes bancaires à long terme de Belmond ont été remboursées à hauteur de 560 millions d'euros. Les ventes et le résultat opérationnel courant de Belmond consolidés depuis la date de prise de contrôle sont, respec- tivement, de 466 millions d'euros et 94 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'année 2018, les ventes consolidées de Belmond ont été de 577 millions de dollars US, pour un résultat opérationnel de 12 millions de dollars US. Stella McCartney Dans le cadre de l'accord annoncé en juillet 2019 visant à accélérer le développement de la Maison Stella McCartney, LVMH a acquis en novembre 2019 une participation de 49% dans la Maison Stella McCartney, consolidée selon la méthode de mise en équivalence, voir Note 8. Château du Galoupet En juin 2019, le Groupe a acquis la totalité du domaine du Château du Galoupet, Cru Classé des Côtes-de-Provence depuis 1955. Ce domaine, d'une superficie de 68 hectares d'un seul tenant, se situe à La Londe-les-Maures (France), et produit essentiellement des vins rosés. Château d'Esclans Fin novembre 2019, le Groupe a acquis 55% du domaine du Château d'Esclans. Ce domaine, situé à La Motte (France), produit exclusivement des vins rosés de réputation mondiale, notamment les cuvées Garruset Whispering Angel. 18 2.2 Exercice 2018 Au deuxième semestre 2018, LVMH a acquis les 20% du capital de Fresh non encore détenus; le prix payé a donné lieu à la comptabilisation d'un écart d'acquisition définitif, comptabilisé COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés jusqu'à cette date en «Écarts d'acquisition sur engagements d'achat de titres de minoritaires». 2.3 Exercice 2017 Christian Dior Couture Le 3 juillet 2017, dans le cadre de la simplification des structures du groupe Christian Dior-LVMH et conformément aux termes du protocole de négociation conclu avec Christian Dior le 24 avril 2017, LVMH a acquis auprès de Christian Dior 100% de Christian Dior Couture pour 6,0 milliards d'euros. À cette date, Christian Dior détenait directement et indirectement 41,0% du capital et 56,8% des droits de vote de LVMH. Le périmètre acquis inclut la société Grandville, détenue à 100% par Christian Dior, et sa filiale Christian Dior Couture. Le prix payé a été établi sur la base d'une valeur d'entreprise de 6,5 milliards d'euros, soit 15,6 fois le Résultat avant charges financières, impôt, amortissements et dépréciations (EBITDA) ajusté des 12 derniers mois à mars 2017. L'acquisition de Christian Dior Couture a permis à LVMH d'intégrer une des marques les plus emblématiques au monde et de regrouper les marques Christian Dior Couture et Parfums Christian Dior, cette dernière faisant déjà partie du groupe LVMH. Fort de son histoire et de ses perspectives favorables, Christian Dior Couture constitue une source de croissance pour LVMH. Au cours des prochaines années, le développement de Christian Dior Couture sera notamment soutenu par sa dynamique créative et par les investissements importants déjà réalisés, en particulier en Amérique, en Chine et au Japon. Le tableau suivant présente les modalités définitives d'allocation du prix payé par LVMH au 3 juillet 2017, date de prise de contrôle : (en millions d'euros) Allocation définitive du prix d'acquisition Marque et autres immobilisations incorporelles 3 604 Immobilisations corporelles 1 613 Autres actifs non courants 59 Provisions à plus d'un an (42) Actifs circulants 627 Passifs circulants (519) Dette financière nette (385) Impôts différés (1 127) Actif net acquis 3 830 Intérêts minoritaires indirects (9) Actif net part du Groupe 3 821 Écart d'acquisition 2 179 Valeur comptable de la participation au 3 juillet 2017 6 000 La marque Christian Dior Couture a été évaluée à titre principal selon la méthode des redevances et à titre secondaire selon la méthode du surprofit. La valeur retenue, soit 3 500 millions d'euros, correspond à la moyenne supérieure des fourchettes de valeurs obtenues. L'écart d'acquisition définitif, d'un montant de 2 179 millions d'euros, est représentatif du savoir-faire et de la créativité mondialement reconnus de Christian Dior Couture dans les domaines de la mode, de la maroquinerie et de la joaillerie, ainsi que de la capacité à s'appuyer sur un réseau de distribution en propre hautement qualitatif, présent dans les meilleurs emplacements. Le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2017, y compris les notes annexes, ont été retraités afin de refléter l'allocation définitive du prix d'acquisition de Christian Dior Couture. Outre les incidences sur le bilan présentées dans le tableau ci-dessus, le résultat net retraité de l'exercice 2017 inclut un produit d'impôt différé de 124 millions d'euros correspondant à l'effet, sur les impôts différés à long terme, de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés en France, décidée dans la Loi de finances pour 2018, relatif à la marque Christian Dior et aux réévaluations des immobilisations corporelles. En 2017, l'acquisition de Christian Dior Couture a généré un décaissement de 5 782 millions d'euros, net de la trésorerie acquise de 218 millions d'euros. L'opération a été financée au moyen de diverses émissions obligataires, pour un montant total de 5 milliards d'euros, et d'émission de billets de trésorerie pour le complément (voir Note 18 de l'annexe aux comptes consolidés 2017). Les frais d'acquisition de Christian Dior Couture ont été enregistrés en Autres produits et charges opérationnels; ils représentaient un montant de 6 millions d'euros au 31 décembre 2017, voir Note 26. Au cours du deuxième semestre 2017, les ventes consolidées de Christian Dior Couture ont été de 1 183 millions d'euros, pour un résultat opérationnel courant de 236 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'année 2017, les ventes consolidées de Christian Dior Couture ont été de 2 230 millions d'euros, pour un résultat opérationnel courant de 353 millions d'euros. Christian Dior Couture a été consolidé à compter de juillet 2017 au sein du groupe d'activités Mode et Maroquinerie. Si la date d'acquisition de Christian Dior Couture avait été le 1erjanvier 2017, les ventes consolidées du Groupe pour 2017 se seraient élevées à 43 683 millions d'euros, le résultat opérationnel courant 2017 aurait été de 8 410 millions d'euros et le résultat net de 5 189 millions d'euros. Rimowa Le 23 janvier 2017, conformément à l'accord de transaction annoncé le 4 octobre 2016, LVMH a acquis, pour un montant de 640 millions d'euros, avec un effet au 2 janvier 2017, une participation de 80% dans Rimowa, malletier et maroquinier fondé à Cologne en 1898 réputé pour ses bagages innovants de 19 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés haute qualité. Le capital non acquis, soit 20%, fait l'objet d'une promesse d'achat par LVMH, exerçable à partir de 2020. La différence, de 71 millions d'euros, entre la valeur de l'engagement d'achat (enregistré en Engagements d'achat de titres de minoritaires, voir Note 21) et les intérêts minoritaires a été portée en déduction des réserves consolidées. Rimowa a été consolidé par intégration globale au sein du groupe d'activités Mode et Maroquinerie à partir de janvier 2017. Le tableau suivant présente les modalités définitives d'allocation du prix payé par LVMH : (en millions d'euros) Allocation définitive du prix d'acquisition Marque 475 Immobilisations incorporelles et corporelles 145 Autres actifs non courants 5 Provisions à plus d'un an (31) Actifs circulants 119 Passifs circulants (62) Dette financière nette (57) Impôts différés (150) Actif net acquis 444 Intérêts minoritaires (20 %) (89) Actif net part du Groupe (80 %) 355 Écart d'acquisition 285 Valeur comptable de la participation au 2 janvier 2017 640 En 2017, les ventes consolidées de Rimowa ont été de 417 millions d'euros, pour un résultat opérationnel courant de 9 millions d'euros. La marque Rimowa, de 475 millions d'euros, a été évaluée selon la méthode des redevances. L'écart d'acquisition, de 285 millions d'euros, est représentatif du savoir-faire et de la capacité d'innovation mondialement reconnue de Rimowa dans le domaine du bagage de haute qualité. Les frais d'acquisition de Rimowa ont été enregistrés en Autres produits et charges opérationnels; en 2017, ils représentent un montant de 1 million d'euros, en complément des frais enregistrés en 2016 pour un montant de 3 millions d'euros, voir Note 26. En 2017, l'acquisition de Rimowa a généré un décaissement de 615 millions d'euros, net de la trésorerie acquise de 25 millions d'euros. Loro Piana En février 2017, suite à l'exercice partiel de l'option de vente dont bénéficiait la famille Loro Piana dans la société éponyme, LVMH a acquis une participation complémentaire de 5% dans Loro Piana, portant son pourcentage de détention à 85%. La différence entre le prix d'acquisition et les intérêts minoritaires a été enregistrée en déduction des capitaux propres. 2.4 Incidence sur la trésorerie nette des variations de pourcentage d'intérêt dans les entités consolidées (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Montant payé pour l'acquisition de titres consolidés et de titres de minoritaires (2 604) (258) (6 971) Disponibilités/(découverts bancaires) des sociétés acquises 107 5 251 Montant reçu pour la cession de titres consolidés - - 80 (Disponibilités)/découverts bancaires des sociétés cédées (2) - 181 Incidences des variations de pourcentage d'intérêt dans les entités consolidées sur la trésorerie nette (2 499) (253) (6 459) Dont : Acquisitions et cessions de titres consolidés (2 478) (17) (6 306) Acquisitions et cessions d'intérêts minoritaires (21) (236) (153) En 2019, l'incidence sur la trésorerie nette des variations de pourcentage d'intérêt dans les entités consolidées est liée princi- palement à l'acquisition de Belmond, ainsi qu'à l'acquisition de participations de 49% dans Stella Mc Cartney et de 55% dans Château d'Esclans. En 2018, l'incidence sur la trésorerie nette des variations de pourcentage d'intérêt dans les entités consolidées résultait principalement du rachat des intérêts minoritaires dans Fresh ainsi que dans diverses filiales de distribution, en particulier au Moyen-Orient. En 2017, l'incidence sur la trésorerie nette des variations de pourcentage d'intérêt dans les entités consolidées résultait principalement des acquisitions de Christian Dior Couture, hauteur de 5 782 millions d'euros, et de Rimowa, à hauteur de 615 millions d'euros. 20 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 3. MARQUES, ENSEIGNES ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (en millions d'euros) 2019 2018 (a) 2017(a) Brut Amortissements Net Net Net et dépréciations Marques 14 511 (775) 13 736 13 596 13 515 Enseignes 3 920 (1 617) 2 303 2 265 2 176 Licences de distribution 129 (84) 45 13 14 Logiciels, sites internet 2 258 (1 608) 650 544 459 Autres 1 048 (569) 479 836 793 Total 21 865 (4 653) 17 212 17 254 16 957 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. 3.1 Variations de l'exercice Aux 31 décembre 2017 et 2018, les Autres immobilisations incorporelles incluent les droits au bail. À compter du 1erjanvier 2019, en application de la norme IFRS 16, les droits au bail sont désormais présentés au sein des Droits d'utilisation, voir Note 7. La variation du solde net des marques, enseignes et autres immobilisations incorporelles au cours de l'exercice est constituée des éléments suivants : Valeur brute Marques Enseignes Logiciels, Autres Total (en millions d'euros) sites internet immobilisations incorporelles Au 31 décembre 2018 14 292 3 851 1 903 1 964 22 010 Effets des changements de norme(a) - - - (770) (770) Au 1erjanvier 2019, après retraitement 14 292 3 851 1 903 1 194 21 240 Acquisitions - - 225 303 528 Cessions, mises hors service - - (31) (210) (241) Effets des variations de périmètre 140 - 1 54 195 Effets des variations de change 78 69 14 13 174 Reclassements - - 146 (177) (31) Au 31 décembre 2019 14 511 3 920 2 258 1 177 21 865 Amortissements et dépréciations Marques Enseignes Logiciels, Autres Total (en millions d'euros) sites internet immobilisations incorporelles Au 31 décembre 2018 (696) (1 586) (1 359) (1 115) (4 756) Effets des changements de norme(a) - - - 391 391 Au 1erjanvier 2019, après retraitement (696) (1 586) (1 359) (724) (4 365) Amortissements (17) (1) (267) (138) (422) Dépréciations (54) - - 4 (50) Cessions, mises hors service - - 29 210 239 Effets des variations de périmètre - - - (10) (10) Effets des variations de change (8) (30) (9) (7) (55) Reclassements - - (2) 12 10 Au 31 décembre 2019 (775) (1 617) (1 608) (653) (4 653) Valeur nette au 31 décembre 2019 13 736 2 303 650 524 17 212 (a) Les effets des changements de norme sont liés à l'application, au 1erjanvier 2019, d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2. L'effet des variations de périmètre est essentiellement lié à l'acquisition de Belmond, voir Note 2. 21 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 3.2 Variations des exercices antérieurs Valeur nette Marques Enseignes Logiciels, Droits au bail Autres Total (en millions d'euros) sites Internet immobilisations incorporelles Au 31 décembre 2016 9 773 2 440 362 338 422 13 335 Acquisitions - - 180 31 245 456 Cessions, mises hors service - - (1) (3) - (4) Effets des variations de périmètre 3 981 - 13 85 13 4 092 Amortissements (26) (1) (177) (47) (149) (400) Dépréciations (50) - (2) - (1) (53) Effets des variations de change (163) (263) (23) (7) (20) (476) Reclassements - - 107 1 (101) 7 Au 31 décembre 2017 13 515 2 176 459 398 409 16 957 Acquisitions - - 177 88 272 537 Cessions, mises hors service - - (2) - - (2) Effets des variations de périmètre 40 - - 1 - 41 Amortissements (18) (1) (221) (60) (148) (448) Dépréciations - - - (2) (7) (9) Effets des variations de change 59 90 8 2 8 167 Reclassements - - 123 16 (128) 11 Au 31 décembre 2018 13 596 2 265 544 443 406 17 254 3.3 Marques et enseignes La répartition des marques et enseignes par groupe d'activités est la suivante : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Brut Amortissements Net Net Net et dépréciations Vins et Spiritueux 874 (142) 732 717 715 Mode et Maroquinerie 8 845 (371) 8 474 8 480 8 439 Parfums et Cosmétiques 686 (63) 622 629 642 Montres et Joaillerie 3 691 (91) 3 599 3 560 3 507 Distribution sélective 3 872 (1 570) 2 303 2 265 2 176 Autres activités 462 (155) 308 210 212 Total 18 430 (2 392) 16 038 15 861 15 691 Les marques et enseignes comptabilisées sont celles acquises par le Groupe. Elles comprennent principalement au 31 décembre 2019 : Vins et Spiritueux : Veuve Clicquot, Krug, Château d'Yquem, Belvedere, Glenmorangie, Newton Vineyards et Numanthia Termes; Mode et Maroquinerie : Louis Vuitton, Fendi, Celine, Loewe, Givenchy, Kenzo, Pink Shirtmaker, Berluti, Pucci, Loro Piana, Rimowa et Christian Dior Couture;

Parfums et Cosmétiques : Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Make Up For Ever, Benefit Cosmetics, Fresh, Acqua di Parma, KVD Beauty, Fenty, Ole Henriksen et Maison Francis Kurkdjian; 22 Montres et Joaillerie : Bvlgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet et Fred;

Distribution sélective : DFS Galleria, Sephora, Le Bon Marché et Ile de Beauté;

Autres activités : les titres de presse du groupe Les Échos-Investir, le journal Le Parisien-Aujourd'hui en France, la marque Royal Van Lent-Feadship, La Samaritaine, le groupe hôtelier Belmond et la pâtisserie Cova. COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Ces marques et enseignes figurent au bilan à la valeur déterminée lors de leur acquisition par le Groupe, qui peut être très inférieure à leur valeur d'utilité ou de marché à la date d'établis- sement des comptes du Groupe; c'est notamment le cas, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, des marques Louis Vuitton, Veuve Clicquot et Parfums Christian Dior, ou de l'enseigne Sephora. Voir également Note 5 pour l'évaluation des marques, enseignes et autres actifs incorporels à durée de vie indéfinie. 4. ÉCARTS D'ACQUISITION (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Brut Dépréciations Net Net Net Écarts d'acquisition sur titres consolidés 11 495 (1 773) 9 722 8 654 8 538 Écarts d'acquisition sur engagements d'achat de titres de minoritaires 6 312 - 6 312 5 073 5 299 Total 17 807 (1 773) 16 034 13 727 13 837 Les variations sur les exercices présentés du solde net des écarts d'acquisition s'analysent de la façon suivante : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Brut Dépréciations Net Net Net Au 1erjanvier 15 462 (1 735) 13 727 13 837 10 401 Effets des variations de périmètre 1 033 (1) 1 033 45 2 605 Variation des engagements d'achat de titres de minoritaires 1 247 - 1 247 (126) 1 008 Variations des dépréciations - (22) (22) (100) (51) Effets des variations de change 65 (15) 50 71 (126) Au 31 décembre 17 807 (1 773) 16 034 13 727 13 837 Les effets des variations de périmètre résultent essentiellement de l'acquisition de Belmond. Voir Note 2. Voir également Note 21 pour les écarts d'acquisition relatifs aux engagements d'achat de titres de minoritaires. Les effets des variations de périmètre 2017 étaient liés principalement aux acquisitions de Christian Dior Couture et Rimowa. 23 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 5. ÉVALUATION DES ACTIFS INCORPORELS À DURÉE DE VIE INDÉFINIE Les marques, enseignes et autres actifs incorporels à durée de vie indéfinie ainsi que les écarts d'acquisition ont fait l'objet d'un test annuel de perte de valeur. Aucune dépréciation significative n'a été enregistrée à ce titre au cours de l'exercice 2019. Comme décrit en Note 1.15, l'évaluation est effectuée le plus souvent à partir des flux de trésorerie prévisionnels actualisés attendus de ces actifs, déterminés dans le cadre de plans pluriannuels établis au cours de chaque exercice. Les principaux paramètres retenus pour la détermination des flux prévisionnels sont les suivants : (en pourcentage) 2019 2018 2017 Taux d'actualisation Taux de Taux de Taux Taux de Taux de Taux Taux de Taux de croissance croissance d'actualisation croissance croissance d'actualisation croissance croissance Après impôt Avant impôt moyen des au-delà après impôt moyen des au-delà après impôt moyen des au-delà ventes sur la de la durée ventes sur la de la durée ventes sur la de la durée durée du plan du plan durée du plan du plan durée du plan du plan Vins et Spiritueux 6,0 à 10,8 8,1 à 14,6 5,8 2,0 6,5 à 11,0 5,7 2,0 6,5 à 11,0 5,9 2,0 Mode et 7,1 à 9,6 9,6 à 13,0 10,4 2,0 8,0 à 10,5 9,7 2,0 8,0 à 10,5 6,6 2,0 Maroquinerie Parfums et 6,5 à 9,2 8,8 à 12,4 9,1 2,0 7,4 à 10,1 8,9 2,0 7,4 à 10,1 9,3 2,0 Cosmétiques Montres et 7,5 à 8,9 10,1 à 12,0 9,2 2,0 9,0 à 10,4 8,3 2,0 9,0 à 10,4 6,9 2,0 Joaillerie Distribution 7,0 à 8,8 9,5 à 11,9 8,2 2,0 7,3 à 9,4 9,8 2,0 7,3 à 8,3 8,2 2,0 sélective Autres 6,0 à 7,5 8,1 à 10,1 2,3 2,0 6,5 à 9,3 4,5 2,0 6,5 à 7,3 8,4 2,0 La durée des plans est de 5 ans, mais peut être étendue jusqu'à 10 ans pour les marques dont le cycle de production s'étend sur plus de 5 ans, ou pour les marques qui sont en cours de repositionnement stratégique. Les taux de croissance moyens des ventes et la progression des taux de marge sur la durée des plans sont comparables aux croissances réalisées au cours des quatre exercices antérieurs, à l'exception des marques en cours de repositionnement stratégique, dont les progressions attendues sont supérieures aux performances historiques, en raison des mesures de repositionnement mises en œuvre. Les taux de croissance annuelle retenus pour la période au-delà de la durée des plans sont ceux habituellement retenus par le marché pour les activités concernées. La baisse des taux d'actualisation à fin 2019 résulte de la baisse des taux d'intérêt. Au 31 décembre 2019, les actifs incorporels à durée de vie indéfinie dont les valeurs nettes comptables sont les plus significatives ainsi que les paramètres retenus pour le test de perte de valeur de ces actifs sont les suivants : (en millions d'euros) Marques et Écarts Total Taux Taux de Période couverte enseignes d'acquisition d'actualisation croissance par les flux de après impôt au-delà de la trésorerie (en pourcentage) durée du plan prévisionnels (en pourcentage) Christian Dior 3 500 2 179 5 679 8,4 2,0 5 ans Louis Vuitton 2 059 487 2 546 7,1 2,0 5 ans Loro Piana(a) 1 300 1 048 2 348 n.a. n.a. n.a. Fendi 713 405 1 118 8,4 2,0 5 ans Bvlgari 2 100 1 547 3 647 7,5 2,0 5 ans TAG Heuer 1 143 217 1 360 7,5 2,0 5 ans DFS Galleria 2 037 - 2 037 8,8 2,0 5 ans Pour les besoins du test de perte de valeur, la juste valeur de Loro Piana a été évaluée par référence à des multiples boursiers de sociétés comparables, appliqués aux données opérationnelles consolidées de Loro Piana. La variation des multiples qui résulterait d'une baisse de 10% de la capitalisation boursière des sociétés comparables ou du résultat opérationnel de Loro Piana n'entraînerait pas de risque de dépréciation des incorporels de Loro Piana.

n.a. : non applicable. 24 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Au 31 décembre 2019, pour les secteurs d'activité listés ci-dessus (à l'exception de Loro Piana, voir note (a) ci-dessus) une variation de 0,5 point du taux d'actualisation après impôt ou du taux de croissance au-delà de la durée des plans par rapport aux taux retenus au 31 décembre 2019, ou une réduction de 2 points du taux de croissance moyen des ventes sur la durée des plans n'entraînerait pas de dépréciation de ces incorporels. Le Groupe considère que des variations supérieures aux niveaux indiqués ci-dessus conduiraient à des niveaux d'hypothèses non pertinents, au regard de l'environnement économique actuel et des perspectives de croissance des activités concernées à moyen et long terme. Parmi les autres secteurs d'activité, trois présentent des actifs incorporels ayant une valeur comptable proche de leur valeur recouvrable. Les tests de perte de valeur concernant les actifs incorporels à durée de vie indéfinie de ces secteurs ont été effectués sur la base de la valeur d'utilité. Le montant de ces actifs incorporels au 31 décembre 2019, ainsi que le montant de la dépréciation qui résulterait d'une variation de 0,5 point du taux d'actualisation après impôt ou du taux de croissance au-delà de la durée des plans, ou d'une baisse de 2 points du taux de croissance moyen cumulé des ventes par rapport aux taux retenus au 31 décembre 2019 sont détaillés ci-dessous : (en millions d'euros) Montant des Montant de la dépréciation en cas de : actifs incorporels Hausse de Baisse de Baisse de concernés au 31/12/2019 0,5% du taux 2% du taux 0,5% du taux d'actualisation de croissance de croissance après impôt moyen des au-delà de la ventes durée des plans Distribution sélective 87 (19) (19) (15) Autres groupes d'activités 516 (44) (36) (36) Total 603 (63) (55) (51) Au 31 décembre 2019, les valeurs brutes et nettes des marques, enseignes et écarts d'acquisition ayant donné lieu à amortissement et/ou dépréciation en 2019 sont de 325 millions d'euros et 37 millions d'euros, respectivement (644 et 467 millions d'euros au 31 décembre 2018). Voir Note 26 concernant les amortissements et dépréciations enregistrés au cours de l'exercice. 6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES (en millions d'euros) 2019 2018 (a) 2017(a) Brut Amortissements Net Net Net et dépréciations Terrains 4 429 (18) 4 411 2 838 2 374 Terres à vignes et vignobles(b) 2 655 (118) 2 537 2 473 2 432 Constructions 5 346 (2 128) 3 218 2 292 2 052 Immeubles locatifs 357 (37) 319 602 763 Agencements, matériels et installations 14 243 (9 526) 4 717 4 078 3 971 Immobilisations en-cours 1 652 (2) 1 650 1 237 785 Autres immobilisations corporelles 2 205 (524) 1 682 1 592 1 485 Total 30 887 (12 354) 18 533 15 112 13 862 Dont : coût historique des terres à vignes 587 - 587 576 543 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. Les terres à vignes constituent la quasi-totalité de la valeur nette du poste Terres à vignes et vignobles. 25 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 6.1 Variations de l'exercice La variation des immobilisations corporelles au cours de l'exercice s'analyse de la façon suivante : Valeur brute Terres à Terrains Immeubles Agencements, matériels Immobili- Autres Total (en millions d'euros) vignes et et cons- locatifs et installations sations immobili- vignobles tructions en-cours sations Boutiques Production, Autres corporelles et hôtels logistique Au 31 décembre 2018 2 584 7 051 637 8 632 2 756 1 351 1 238 2 074 26 323 Effets des changements de norme(a) - (395) - (149) (50) (32) (3) (1) (630) Au 1erjanvier, après retraitement 2 584 6 656 637 8 483 2 706 1 319 1 235 2 073 25 693 Acquisitions 11 225 12 806 165 143 1 375 124 2 860 Variation de la valeur de marché des terres à vignes 42 - - - - - - - 42 Cessions, mises hors service (1) (84) (23) (604) (55) (77) (23) (21) (890) Effets des variations de périmètre 17 2 339 - 454 12 - 22 10 2 854 Effets des variations de change 2 91 8 153 15 15 8 10 301 Autres mouvements, y compris transferts 1 549 (277) 509 121 79 (964) 9 27 Au 31 décembre 2019 2 655 9 775 357 9 801 2 964 1 478 1 652 2 205 30 887 Amortissements et dépréciations Terres à Terrains Immeubles Agencements, matériels Immobili- Autres Total (en millions d'euros) vignes et et cons- locatifs et installations sations immobili- vignobles tructions en-cours sations Boutiques Production, Autres corporelles et hôtels logistique Au 31 décembre 2018 (111) (1 921) (35) (5 907) (1 810) (944) (1) (482) (11 211) Effets des changements de norme(a) - 135 - 88 28 23 (1) 2 275 Au 1erjanvier, après retraitement (111) (1 786) (35) (5 819) (1 782) (921) (2) (480) (10 936) Amortissements (6) (213) (4) (1 030) (189) (144) - (68) (1 655) Dépréciations - 62 (1) (5) (2) - (16) - 38 Cessions, mises hors service 1 77 1 603 54 75 16 29 855 Effets des variations de périmètre (2) (222) - (236) (4) - - (2) (466) Effets des variations de change - (22) - (100) (10) (11) - (6) (150) Autres mouvements, y compris transferts - (43) 3 3 (15) 9 - 4 (40) Au 31 décembre 2019 (118) (2 146) (37) (6 586) (1 949) (991) (2) (524) (12 354) Valeur nette au 31 décembre 2019 2 537 7 628 319 3 216 1 015 486 1 650 1 682 18 533 Les effets des changements de normes résultent de l'application d'IFRS 16 Contrats de location à partir du 1 er janvier 2019. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. Au sein du poste «Autres immobilisations corporelles» figurent notamment les œuvres d'art détenues par le Groupe. Les acquisitions d'immobilisations corporelles incluent principa- lement les investissements des marques du Groupe dans leurs réseaux de distribution, notamment ceux de Louis Vuitton, Sephora, DFS, Christian Dior Couture et Celine. Ils comprennent également les investissements liés au projet de La Samaritaine ainsi que les investissements des marques de champagne, de Hennessy, de Parfums Christian Dior et de Louis Vuitton dans leur outil de production. Les effets des variations de périmètre résultent essentiellement de l'acquisition de Belmond. Voir Note 2. L'effet de la réévaluation à valeur de marché des terres à vignes s'élève à 1 836 millions d'euros au 31 décembre 2019 (1 793 millions d'euros au 31 décembre 2018, 1 785 millions d'euros au 31 décembre 2017). Voir Notes 1.9 et 1.13 concernant la méthode d'évaluation des terres à vignes. La valeur de marché des immeubles locatifs, selon les expertises réalisées par des tiers indépendants, s'élève au moins à 0,6 milliard d'euros au 31 décembre 2019. Les méthodes d'évaluation employées reposent sur des données de marché. 26 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 6.2 Variations des exercices antérieurs Valeur nette Terres à Terrains Immeubles Agencements, matériels Immobili- Autres Total (en millions d'euros) vignes et et cons- locatifs et installations sations immobili- vignobles tructions en-cours sations Boutiques Production, Autres corporelles logistique Au 31 décembre 2016 2 474 3 040 855 2 396 681 340 950 1 403 12 139 Acquisitions 9 150 - 556 157 85 800 132 1 889 Cessions, mises hors service - (3) - (3) (3) (2) (11) 6 (16) Amortissements (7) (172) (5) (858) (179) (135) - (66) (1 422) Dépréciations 1 (1) - (4) - - (1) - (5) Variation de la valeur de marché des terres à vignes (35) - - - - - - - (35) Effets des variations de périmètre - 1 283 - 307 56 37 66 21 1 770 Effets des variations de change (16) (132) (57) (179) (17) (17) (34) (22) (474) Autres mouvements, y compris transferts 6 262 (30) 467 188 98 (986) 11 16 Au 31 décembre 2017 2 432 4 427 763 2 682 883 406 784 1 485 13 862 Acquisitions 25 473 70 604 162 82 1 074 114 2 604 Cessions, mises hors service - - - (3) (3) (1) (1) 3 (5) Amortissements (6) (192) (2) (946) (172) (127) - (67) (1 512) Dépréciations - (2) - 2 (1) - - (2) (3) Variation de la valeur de marché des terres à vignes 8 - - - - - - - 8 Effets des variations de périmètre - - - 2 1 3 - - 6 Effets des variations de change (1) 67 14 45 1 5 4 2 137 Autres mouvements, y compris transferts 15 357 (243) 339 75 39 (624) 57 15 Au 31 décembre 2018 2 473 5 130 602 2 725 946 407 1 237 1 592 15 112 Les acquisitions d'immobilisations corporelles des exercices 2018 et 2017 incluaient principalement les investissements des marques du Groupe dans leurs réseaux de distribution et les investissements des marques de champagne, de Hennessy, de Louis Vuitton et de Parfums Christian Dior dans leur outil de production. Ils comprenaient également les investissements liés au projet de La Samaritaine ainsi que, pour 2018, les investissements liés au Jardin d'Acclimatation, et divers investis- sements immobiliers. 7. CONTRATS DE LOCATION 7.1 Droits d'utilisation Les droits d'utilisation se décomposent ainsi, par nature d'actif sous-jacent : (en millions d'euros) 2019 1erjanvier 2019 Brut Amortissements Net Net et dépréciations Boutiques 11 817 (1 956) 9 861 9 472 Bureaux 1 724 (288) 1 436 1 332 Autres 860 (111) 749 718 Loyers fixes capitalisés 14 402 (2 355) 12 047 11 522 Droits au bail 738 (376) 362 345 Total 15 140 (2 731) 12 409 11 867 27 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés La variation du solde net des droits d'utilisation au cours de l'exercice est constituée des éléments suivants : Valeur brute Loyers fixes capitalisés Droits au bail Total (en millions d'euros) Boutiques Bureaux Autres Total Au 1erjanvier 2019 9 531 1 365 728 11 624 673 12 297 Mise en place de nouveaux contrats de location 1 862 386 94 2 342 64 2 406 Effets des modifications d'hypothèses 411 13 2 426 - 426 Fins et résiliations anticipées des contrats (240) (21) (18) (279) (44) (323) Effets des variations de périmètre 24 5 38 67 2 69 Effets des variations de change 200 17 12 229 6 235 Autres mouvements, y compris transferts 30 (39) 3 (6) 38 32 Au 31 décembre 2019 11 817 1 724 860 14 402 738 15 140 Amortissements et dépréciations Loyers fixes capitalisés Droits au bail Total (en millions d'euros) Boutiques Bureaux Autres Total Au 1erjanvier 2019 (59) (33) (10) (102) (328) (430) Amortissements (1 970) (274) (108) (2 352) (53) (2 405) Dépréciations - (7) - (7) 5 (2) Fins et résiliations anticipées des contrats 102 15 9 125 33 158 Effets des variations de périmètre (2) - (2) (3) (5) (8) Effets des variations de change (6) (1) - (7) (2) (9) Autres mouvements, y compris transferts (21) 13 (1) (9) (24) (33) Au 31 décembre 2019 (1 956) (288) (111) (2 355) (376) (2 731) Valeur nette au 31 décembre 2019 9 861 1 436 749 12 047 362 12 409 Les mises en place de contrats de location concernent principalement les locations de boutiques, notamment chez Sephora, Christian Dior Couture, Bvlgari, Louis Vuitton et DFS. Il s'agit également de contrats relatifs à la location de locaux administratifs, principalement chez Parfums Christian Dior. 7.2 Dettes locatives Les dettes locatives se décomposent ainsi : (en millions d'euros) 2019 1erjanvier 2019 Dettes locatives à plus d'un an 10 373 9 679 Dettes locatives à moins d'un an 2 172 2 149 Total 12 545 11 828 La variation des dettes locatives au cours de l'exercice est constituée des éléments suivants : (en millions d'euros) Boutiques Bureaux Autres Total Au 1erjanvier 2019 9 692 1 420 716 11 828 Mise en place de nouveaux contrats de location 1 834 373 94 2 302 Remboursement du nominal (1 828) (238) (101) (2 166) Variation des intérêts courus 40 5 5 50 Fins et résiliations anticipées des contrats (138) (6) (8) (152) Effets des modifications d'hypothèses 403 11 2 415 Effets des variations de périmètre 26 - 30 56 Effets des variations de change 198 17 12 228 Autres mouvements, y compris transferts 36 (50) - (13) Au 31 décembre 2019 10 264 1 532 749 12 545 28 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Le tableau suivant présente l'échéancier contractuel des décaissements relatifs aux dettes locatives comptabilisées au 31 décembre 2019 : (en millions d'euros) Au 31 décembre 2019 Total paiements minima futurs Échéance : 2020 2 487 2021 2 188 2022 1 875 2023 1 555 2024 1 317 Entre 2025 et 2029 3 396 Entre 2030 et 2034 671 Au-delà 1 107 Total paiements minima futurs 14 596 Effet de l'actualisation (2 051) Total dette locative 12 545 7.3 Analyse de la charge de location La charge de location de l'exercice s'analyse de la façon suivante : (en millions d'euros) 2019 Amortissements et dépréciations des droits d'utilisation 2 407 Intérêts sur dettes locatives 290 Charge relative aux loyers fixes capitalisés 2 697 Loyers variables 1 595 Contrats de courte durée et/ou portant sur des actifs de faible valeur 376 Autres charges de loyer 1 971 Total 4 668 Dans certains pays, les locations de boutiques comprennent un montant minimum et une part variable, en particulier lorsque le bail contient une clause d'indexation du loyer sur les ventes. Conformément aux dispositions d'IFRS 16, seule la part fixe minimale fait l'objet d'une capitalisation. Les décaissements relatifs aux contrats de location non capitalisés sont peu différents de la charge comptabilisée. 7.4 Engagements hors bilan Les engagements hors bilan relatifs à la part fixe des loyers des contrats de location s'analysent comme suit : (en millions d'euros) 2019 Contrats dont la date de prise d'effet est postérieure à la clôture 1 592 Contrats relatifs aux actifs de faible valeur et contrats de courte durée 195 Total des paiements futurs non actualisés 1 787 Dans le cadre de la gestion dynamique de son réseau de boutiques, le Groupe négocie et conclut des contrats de location dont la date d'effet est postérieure à la date de clôture. Les engagements relatifs à ces contrats ne sont pas inscrits en dettes locatives mais en engagements hors bilan. En outre, le Groupe peut souscrire des contrats de location ou de concession comportant un montant garanti variable, non reflété dans les engagements ci-dessus. 29 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 7.5 Taux d'actualisation Le taux moyen d'actualisation des dettes locatives au 1erjanvier 2019 est de 2,2%. Le taux d'actualisation moyen des nouvelles dettes locatives de l'exercice 2019 est de 2,0 %. Les taux d'actu- alisation indiqués ci-avant correspondent aux taux moyens pondérés par le montant des dettes locatives auxquelles ils se rapportent. 7.6 Options de résiliation et de renouvellement Les dettes locatives résultent de l'actualisation de la part fixe des loyers futurs définis contractuellement. L'évaluation des dettes locatives se fonde sur la durée contractuelle initialement négociée, sans prise en compte des options de résiliation anticipée ou d'extension incluses dans les contrats, sauf cas particuliers. Au 31 décembre 2019, le montant des dettes locatives provient à 60% de contrats qui n'incluent aucune option de résiliation anticipée ou de renouvellement. Le montant des dettes locatives correspondant à la prise en compte des options de renouvellement prévues contractuellement est d'environ 1 milliard d'euros. Les effets des options de résiliation anticipée non prises en considération représenteraient une réduction des dettes locatives d'environ 1 milliard d'euros; a contrario, les effets des options de renouvellement non prises en compte représenteraient une augmentation des dettes locatives d'environ 2 milliards d'euros. 8. PARTICIPATIONS MISES EN ÉQUIVALENCE (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Brut Dépré- Net Dont Net Dont Net Dont ciations Activités en Activités en Activités en partenariat partenariat partenariat Part dans l'actif net des participations mises en équivalence au 1erjanvier 638 - 638 278 639 273 770 362 Part dans le résultat de la période 28 - 28 11 23 12 (3) 2 Dividendes versés (20) - (20) (9) (28) (9) (22) (8) Effets des variations de périmètre 415 - 415 163 (10) 2 (82) (84) Effets des souscriptions aux augmentations de capital 5 - 5 2 3 1 5 3 Effets des variations de change 5 - 5 - 7 - (33) (7) Autres, y compris transferts 3 - 3 3 4 (1) 4 5 Part dans l'actif net des participations mises en équivalence au 31 décembre 1 074 - 1 074 448 638 278 639 273 Au 31 décembre 2019, les titres mis en équivalence comprennent principalement : Pour les activités en partenariat : une participation de 50% dans le domaine viticole de Château Cheval Blanc (Gironde, France), producteur du Saint-Émilion Grand cru classé A du même nom;

Saint-Émilion Grand cru classé A du même nom; une participation de 50 % dans les activités hôtelières et ferroviaires opérées par Belmond au Pérou. Pour les autres sociétés : une participation de 40% dans Mongoual SA, société immobilière propriétaire d'un immeuble de bureaux à Paris (France), siège social de la société LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton;

une participation de 45% dans PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk (STTI), société de distribution indonésienne, titulaire notamment de licences de ventes en duty-free dans les aéroports;

duty-free dans les aéroports; une participation de 46% dans JW Anderson, marque londo- nienne de prêt-à-porter; 30 une participation de 40% dans L Catterton Management, société de gestion de fonds d'investissement créée en décembre 2015 en partenariat avec Catterton;

une participation de 49 % dans Stella McCartney, marque londonienne de prêt-à-porter. Les effets de variation de périmètre de l'exercice 2019 résultent essentiellement de la prise de participation dans Stella McCartney et de l'acquisition de Belmond. Voir Note 2. Repossi, marque italienne de bijouterie dans laquelle le Groupe avait pris une participation de 41,7%, acquise en novembre 2015, COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés consolidée jusqu'au 31 décembre 2017 par mise en équivalence, est consolidée depuis 2018 par intégration globale, suite à l'acquisition d'une participation complémentaire dans cette société, portant le taux de détention du Groupe de 41,7% à 68,9%. Les effets des variations de périmètre de 2017 étaient liés principalement à la cession de la participation dans De Beers Diamond Jewellers et au changement de méthode de consolidation des Ateliers Horlogers Dior SA, désormais consolidé selon la méthode de l'intégration globale suite à l'acquisition de Christian Dior Couture. Voir Note 2. 9. INVESTISSEMENTS FINANCIERS (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Au 1erjanvier 1 100 789 744 Acquisitions 146 450 125 Cessions à valeur de vente (45) (45) (85) Variations de valeur de marché(a) (16) (101) 101 Effets des variations de périmètre - - 5 Effets des variations de change 7 16 (43) Reclassements (276) (9) (58) Au 31 décembre 915 1 100 789 (a) Enregistrées en résultat financier. Les reclassements résultent de la prise de contrôle de Belmond, les titres acquis en 2018 pour un montant de 274 millions d'euros étant désormais inclus dans la valeur comptable de la participation dans Belmond. Voir Note 2. Les acquisitions de l'exercice 2019 comprennent notamment, à hauteur de 110 millions d'euros, l'effet de la souscription de titres dans des fonds d'investissement. Les acquisitions de l'exercice 2018 comprenaient notamment, pour 274 millions d'euros, l'effet de l'acquisition de titres Belmond (voir Note 19), ainsi que, pour 87 millions d'euros, l'effet de la souscription de titres dans des fonds d'investissement et des prises de participations minoritaires. Les acquisitions de l'exercice 2017 comprenaient notamment, à hauteur de 64 millions d'euros, l'effet de la souscription de titres dans des fonds d'investissement. La valeur de marché des investissements financiers est établie selon les méthodes décrites en Note 1.9, voir également Note 23.2 concernant la ventilation des investissements financiers selon les méthodes d'évaluation. 10. AUTRES ACTIFS NON COURANTS (en millions d'euros) 2019 2018 (a) 2017(a) Dépôts de garantie 429 379 320 Instruments dérivés(b) 782 257 246 Créances et prêts 291 303 264 Autres 45 47 39 Total 1 546 986 869 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. Voir Note 23. 31 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 11. STOCKS ET EN-COURS (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Brut Dépréciations Net Net Net Vins et eaux-de-vie en cours de vieillissement 5 027 (10) 5 017 4 784 4 517 Autres matières premières et en-cours 2 377 (476) 1 900 1 700 1 370 7 404 (487) 6 917 6 484 5 887 Marchandises 2 405 (216) 2 189 2 091 1 767 Produits finis 5 728 (1 117) 4 611 3 910 3 234 8 133 (1 333) 6 800 6 001 5 001 Total 15 537 (1 820) 13 717 12 485 10 888 Voir Note 1.17. La variation du stock net au cours des exercices présentés provient des éléments suivants : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Brut Dépréciations Net Net Net Au 1erjanvier 14 069 (1 584) 12 485 10 888 10 546 Variation du stock brut 1 604 - 1 604 1 722 1 006 Effet de la provision pour retours(a) 2 - 2 7 11 Effets de la mise à valeur de marché des vendanges (6) - (6) 16 (21) Variations de la provision pour dépréciation - (559) (559) (285) (339) Effets des variations de périmètre 36 - 36 25 237 Effets des variations de change 189 (36) 153 109 (550) Autres, y compris reclassements (358) 359 - 3 (2) Au 31 décembre 15 537 (1 820) 13 717 12 485 10 888 (a) Voir Note 1.26. Les effets de la mise à valeur de marché des vendanges sur le coût des ventes et la valeur des stocks des activités Vins et Spiritueux sont les suivants : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Mise à valeur de marché de la récolte de la période 14 41 5 Effets des sorties de stocks de la période (20) (25) (26) Incidence nette sur le coût des ventes de la période (6) 16 (21) Incidence nette sur la valeur des stocks au 31 décembre 120 126 110 Voir Notes 1.9 et 1.17 concernant la méthode d'évaluation des vendanges à leur valeur de marché. 32 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 12. CLIENTS (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Créances à valeur nominale 3 539 3 302 3 079 Provision pour dépréciation (89) (78) (78) Provision pour retours et reprise de produits(a) - (2) (265) Montant net 3 450 3 222 2 736 (a) Voir Note 1.26. La variation des créances clients au cours des périodes présentées provient des éléments suivants : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Brut Dépréciations Net Net Net Au 1erjanvier 3 300 (78) 3 222 2 736 2 685 Variation des créances brutes 121 - 121 179 134 Variation de la provision pour dépréciation - (10) (10) (1) (11) Variation de la provision pour retours et reprises de produits(a) - - - 7 (43) Effets des variations de périmètre 51 (1) 50 5 141 Effets des variations de change 73 (1) 72 24 (154) Reclassements (5) - (5) 272 (16) Au 31 décembre 2019 3 539 (89) 3 450 3 222 2 736 (a) Voir Note 1.26. Le solde clients est constitué essentiellement d'en-cours sur des clients grossistes ou des agents, en nombre limité et avec lesquels le Groupe entretient des relations de longue date. Au 31 décembre 2019, la ventilation de la valeur brute et de la provision pour dépréciation des créances clients, en fonction de l'ancienneté des créances, s'analyse de la façon suivante : (en millions d'euros) Valeur brute Dépréciations Valeur nette des créances des créances Non échues : - moins de 3 mois 3 008 (21) 2 987 - plus de 3 mois 125 (8) 117 3 133 (29) 3 104 Échues : - moins de 3 mois 263 (10) 253 - plus de 3 mois 143 (50) 93 406 (60) 346 Total 3 539 (89) 3 450 Au cours de chacun des exercices présentés, aucun client n'a représenté un montant de chiffre d'affaires excédant 10% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe. La valeur actuelle des créances clients n'est pas différente de leur valeur comptable. 33 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 13. AUTRES ACTIFS COURANTS (en millions d'euros) 2019 2018 (a) 2017(a) Placements financiers(b) 733 666 515 Instruments dérivés(c) 180 123 496 Créances d'impôts et taxes, hors impôt sur les résultats 1 055 895 747 Fournisseurs : avances et acomptes 254 216 203 Charges constatées d'avance 454 430 396 Autres créances 589 538 562 Total 3 264 2 868 2 919 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. Voir Note 14. Voir Note 23. 14. PLACEMENTS FINANCIERS La valeur nette des placements financiers a évolué de la façon suivante au cours des exercices présentés : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Au 1erjanvier 666 515 374 Acquisitions 50 311 112 Cessions à valeur de vente (121) (164) (181) Variations de valeur de marché(a) 138 3 156 Effets des variations de périmètre - - - Effets des variations de change - 1 (4) Reclassements - - 58 Au 31 décembre 733 666 515 Dont : coût historique des placements financiers 538 576 344 (a) Enregistrées en Résultat financier. La valeur de marché des placements financiers est établie selon les méthodes décrites en Note 1.9. Voir Note 23.2 concernant la ventilation des placements financiers selon les méthodes d'évaluation. 15. TRÉSORERIE ET VARIATIONS DE TRÉSORERIE 15.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Dépôts à terme à moins de 3 mois 879 654 708 Parts de SICAV et FCP 147 192 194 Comptes bancaires 4 647 3 764 2 836 Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan 5 673 4 610 3 738 34 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Le rapprochement entre le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie apparaissant au bilan et le montant de la trésorerie nette figurant dans le tableau de variation de trésorerie s'établit de la façon suivante : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 673 4 610 3 738 Découverts bancaires (176) (197) (120) Trésorerie nette du tableau de variation de trésorerie 5 497 4 413 3 618 15.2 Variation du besoin en fonds de roulement La variation du besoin en fonds de roulement au cours des exercices présentés s'analyse de la façon suivante : (en millions d'euros) Notes 2019 2018 2017 Variation des stocks et en-cours 11 (1 604) (1 722) (1 006) Variations des créances clients et comptes rattachés 12 (121) (179) (134) Variation des soldes clients créditeurs 9 8 2 Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 463 715 257 Variation des autres créances et dettes 98 91 367 Variation du besoin en fonds de roulement(a) (1 154) (1 087) (514) (a) Augmentation/(Diminution) de la trésorerie. 15.3 Investissements d'exploitation Les investissements d'exploitation au cours des exercices présentés sont constitués des éléments suivants : (en millions d'euros) Notes 2019 2018 (a) 2017(a) Acquisitions d'immobilisations incorporelles 3 (528) (537) (456) Acquisitions d'immobilisations corporelles 6 (2 860) (2 590) (1 883) Variation des dettes envers les fournisseurs d'immobilisations 163 137 40 Coûts de mise en place des contrats de location (62) - - Effets sur la trésorerie des acquisitions d'immobilisations (3 287) (2 990) (2 299) Effet sur la trésorerie des cessions d'immobilisations 29 10 26 Dépôts de garantie versés et autres flux d'investissement d'exploitation (36) (58) (3) Investissements d'exploitation(b) (3 294) (3 038) (2 276) Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. Augmentation/(Diminution) de la trésorerie. 15.4 Dividendes et acomptes versés et autres opérations en capital Au cours des exercices présentés, les dividendes et acomptes versés sont constitués des éléments suivants : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Dividendes et acomptes versés par la société LVMH (3 119) (2 715) (2 110) Dividendes et acomptes versés aux minoritaires des filiales consolidées (429) (339) (260) Impôt payé relatif aux dividendes et acomptes versés (130) (36) 388 Dividendes et acomptes versés (3 678) (3 090) (1 982) 35 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Au cours des exercices présentés, les autres opérations en capital sont constituées des éléments suivants : (en millions d'euros) Notes 2019 2018 2017 Augmentations de capital de la société LVMH 16 21 49 53 Augmentations de capital des filiales souscrites par les minoritaires 82 41 44 Acquisitions et cessions d'actions LVMH 16 (49) (295) (67) Autres opérations en capital 54 (205) 30 16. CAPITAUX PROPRES 16.1 Capitaux propres (en millions d'euros) Notes 2019 2018 (a) 2017(a) Capital 16.2 152 152 152 Primes 16.2 2 319 2 298 2 614 Actions LVMH 16.3 (403) (421) (530) Écarts de conversion 16.5 862 573 354 Écarts de réévaluation 813 875 1 111 Autres réserves 25 672 22 462 19 903 Résultat net, part du Groupe 7 171 6 354 5 365 Capitaux propres, part du Groupe 36 586 32 293 28 969 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. 16.2 Capital social et primes Au 31 décembre 2019, le capital social, entièrement libéré, est accordé aux actions détenues sous forme nominative depuis constitué de 505 431 285 actions (505 029 495 au 31 décembre plus de trois ans (231 834 011 au 31 décembre 2018, 229 656 385 2018, 507 042 596 au 31 décembre 2017), au nominal de 0,30 euro; au 31 décembre 2017). 232 293 232 actions bénéficient d'un droit de vote double, Les variations du capital social et des primes, en nombre d'actions et en valeur, s'analysent de la façon suivante : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Nombre Montant Montant Montant Capital Primes liées Total au capital Au 1erjanvier 505 029 495 152 2 298 2 450 2 766 2 753 Exercices d'options de souscription d'actions 403 946 - 21 21 49 53 Annulation d'actions LVMH (2 156) - - - (365) (40) Au 31 décembre 505 431 285 152 2 319 2 470 2 450 2 766 36 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 16.3 Actions LVMH Le portefeuille d'actions LVMH, ainsi que leur affectation, s'analyse de la façon suivante : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Nombre Montant Montant Montant Plans d'options de souscription 403 946 20 20 57 Plans d'attribution d'actions gratuites 1 066 965 294 302 122 Couverture des plans d'options et assimilés(a) 1 470 911 314 322 179 Contrat de liquidité 38 000 15 25 23 Actions destinées à être annulées 270 000 74 74 328 Actions LVMH 1 778 911 403 421 530 (a) Voir Note 17 concernant les plans d'options et assimilés. Au 31 décembre 2019, la valeur boursière des actions LVMH détenues dans le cadre du contrat de liquidité est de 16 millions d'euros. Au cours de l'exercice, les mouvements sur le portefeuille d'actions LVMH ont été les suivants : (en nombre d'actions ou en millions d'euros) Nombre Montant Effet sur la trésorerie Au 31 décembre 2018 2 135 404 421 Achats d'actions(a) 614 711 213 (213) Attribution définitive d'actions gratuites (477 837) (77) - Annulation d'actions LVMH (2 156) - - Cessions à valeur de vente(a) (491 211) (165) 165 Plus value/(moins value) de cession - 10 - Au 31 décembre 2019 1 778 911 403 (48) (a) Les achats d'actions et cessions de titres LVMH sont liés principalement à la gestion du contrat de liquidité. 16.4 Dividendes versés par la société mère LVMH SE Selon la réglementation française, les dividendes sont prélevés sur le résultat de l'exercice et les réserves distribuables de la société mère, après déduction de l'impôt de distribution éventuellement dû et de la valeur des actions auto-détenues. Au 31 décembre 2019, le montant distribuable s'élève ainsi à 15 918 millions d'euros; il est de 13 593 millions d'euros après prise en compte de la proposition de distribution de dividendes pour l'exercice 2019. (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Acompte au titre de l'exercice en cours (2019 : 2,20 euros ; 2018 : 2,00 euros ; 2017 : 1,60 euros) 1 112 1 010 811 Effet des actions auto-détenues (4) (4) (7) Montant brut versé au titre de l'exercice 1 108 1 006 804 Solde au titre de l'exercice précédent (2018 : 4,00 euros ; 2017 : 3,40 euros ; 2016 : 2,60 euros) 2 020 1 717 1 319 Effet des actions auto-détenues (8) (8) (13) Montant brut versé au titre de l'exercice précédent 2 012 1 709 1 306 Montant brut total versé au cours de la période(a) 3 119 2 715 2 110 (a) Avant effets de la réglementation fiscale applicable au bénéficiaire. Le solde du dividende pour l'exercice 2019, proposé à l'Assemblée générale des actionnaires du 16 avril 2020, est de 4,60 euros par action, soit un montant total de 2 325 millions d'euros avant déduction du montant correspondant aux actions auto-détenues à la date du détachement de dividende. 37 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 16.5 Écarts de conversion La variation du montant des écarts de conversion inscrits dans les capitaux propres part du Groupe, y compris les effets de couverture des actifs nets en devises, s'analyse par devise de la façon suivante : (en millions d'euros) 2019 Variation 2018 2017 Dollar US 364 71 293 139 Franc suisse 761 129 632 528 Yen japonais 125 16 109 69 Dollar de Hong Kong 388 34 354 316 Livre Sterling (75) 40 (115) (107) Autres devises (230) 20 (250) (170) Couvertures d'actifs nets en devises(a) (471) (21) (450) (421) Total, part du Groupe 862 289 573 354 Dont : -146 millions d'euros au titre du dollar US (-141 millions d'euros au 31 décembre 2018 et -130 millions d'euros au 31 décembre 2017), -117 millions d'euros au titre du dollar de Hong Kong (-117 millions d'euros aux 31 décembre 2018 et 2017) et -208 millions d'euros au titre du franc suisse (-193 millions d'euros au 31 décembre 2018 et -180 millions d'euros au 31 décembre 2017). Ces montants incluent l'effet impôt. 16.6 Stratégie en matière de structure financière Le Groupe estime que la gestion de la structure financière participe, avec le développement des sociétés qu'il détient et la gestion du portefeuille de marques, à l'objectif d'accroissement de la richesse de ses actionnaires. Le maintien d'une qualité de crédit adaptée constitue un objectif essentiel pour le Groupe, autorisant une large capacité d'accès aux marchés, à des conditions favorables, ce qui permet à la fois de saisir des opportunités et de bénéficier des ressources nécessaires au développement de son activité. Àcette fin, le Groupe suit un certain nombre de ratios et d'agrégats : dette financière nette (voir Note 19) sur capitaux propres;

capacité d'autofinancement générée par l'activité sur dette financière nette;

variation de trésorerie issue des opérations d'exploitation;

cash flow disponible d'exploitation (voir Tableau de variation de la trésorerie consolidée); capitaux permanents sur actifs immobilisés;

part de la dette à plus d'un an dans la dette financière nette. Les capitaux permanents s'entendent comme la somme des capitaux propres et des passifs non courants. Ces indicateurs sont, le cas échéant, ajustés des engagements financiers hors bilan du Groupe. L'objectif de flexibilité financière se traduit aussi par l'entretien de relations bancaires nombreuses et diversifiées, par le recours régulier à plusieurs marchés de dette négociable (à plus d'un an comme à moins d'un an), par la détention d'un montant significatif de trésorerie et équivalents de trésorerie et par l'existence de montants appréciables de lignes de crédit confirmées non tirées, ayant vocation à aller bien au-delà de la couverture de l'encours du programme de billets de trésorerie, tout en représentant un coût raisonnable pour le Groupe. 17. PLANS D'ACTIONS GRATUITES ET ASSIMILÉS 17.1 Caractéristiques générales des plans Plans d'options d'achat et de souscription L'Assemblée générale du 18 avril 2019 a renouvelé l'autorisation accordée au Conseil d'administration, pour une période de vingt-six mois expirant en juin 2021, de consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de membres du personnel ou dirigeants des sociétés du Groupe, des options de souscription ou d'achat d'actions dans la limite de 1% du capital de la Société. Au 31 décembre 2019, cette autorisation n'a pas été utilisée par le Conseil d'administration. Aucun plan d'options de souscription ou d'achat d'actions n'a été mis en place depuis 2010. Aucun plan d'options de souscription n'est en vigueur au 31 décembre 2019. 38 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Plans d'attribution d'actions gratuites L'Assemblée générale du 12 avril 2018 a renouvelé l'autorisation accordée au Conseil d'administration, pour une période de vingt-six mois expirant en juin 2020, de procéder, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de membres du personnel ou dirigeants des sociétés du Groupe, à des attributions d'actions gratuites existantes ou à émettre dans la limite de 1% du capital de la Société au jour de cette autorisation. Pour les plans mis en place en 2015, les actions gratuites et les actions gratuites de performance, sous réserve, pour ces dernières, de la réalisation de la condition de performance, (i) sont définitivement attribuées aux bénéficiaires ayant leur résidence fiscale en France au terme d'une période d'acquisition de trois ans, au-delà de laquelle les bénéficiaires doivent conserver les actions attribuées pendant une durée de deux ans et (ii) sont définitivement attribuées aux bénéficiaires ayant leur résidence fiscale hors de France et librement cessibles à l'issue d'un délai de quatre ans. Pour les plans mis en place à compter de 2016, les actions gratuites et les actions gratuites de performance, sous réserve, pour ces dernières, de la réalisation de la condition de performance, sont attribuées définitivement à l'ensemble des bénéficiaires après une période de trois ans et librement cessibles dès leur attribution définitive. Toutefois, par exception, la période d'acquisition applicable aux actions attribuées le 13 avril 2017 est d'un an (avec Les plans et exercices concernés sont les suivants : obligation de conservation pendant deux ans) et celle applicable certaines actions de performance attribuées le 26 juillet 2017, le 25 octobre 2017, le 25 janvier 2018 et le 12 avril 2018 s'échelonne entre trois et sept ans. Conditions de performance Outre une condition de présence dans le Groupe, l'attribution définitive des actions gratuites de certains plans est soumise à des conditions liées aux performances financières de LVMH, la réalisation desquelles est subordonné leur bénéfice définitif : les actions ne sont attribuées définitivement que si les comptes consolidés de LVMH pour un ou plusieurs exercices (spécifiés dans chaque plan) affichent une variation positive par rapport

un exercice de référence (défini dans chaque plan) de l'un ou l'autre des indicateurs suivants : résultat opérationnel courant, trésorerie issue des opérations et investissements d'exploitation, taux de marge opérationnelle courante du Groupe. La condition de performance est appréciée à périmètre constant, de sorte qu'il n'est pas tenu compte des incidences des acquisitions réalisées au cours des deux années civiles suivant l'exercice de référence et que, de même, est neutralisé l'impact des cessions intervenues au cours de cette même période. Seules les opérations significatives (d'un montant supérieur à 150 millions d'euros) donnent lieu à retraitement comptable. Date d'ouverture du plan Nature du plan Bénéfice des actions subordonné à une variation positive de l'un des indicateurs entre les exercices : 16 avril 2015 Actions gratuites 2014 et 2015 22 octobre 2015 " 2015 et 2016 ; 2015 et 2017 20 octobre 2016 " 2016 et 2017 ; 2016 et 2018 13 avril 2017 " 2016 et 2017 25 octobre 2017 " 2017 et 2018 ; 2017 et 2019 12 avril 2018 " 2018 et 2019 ; 2018 et 2020 25 octobre 2018 " 2018 et 2019 ; 2018 et 2020 24 octobre 2019 " 2019 et 2020 ; 2019 et 2021 Les actions gratuites attribuées le 26 juillet 2017, ainsi que certaines actions gratuites attribuées le 25 octobre 2017, le 25 janvier 2018 et le 12 avril 2018 sont soumises à des conditions de performance spécifiques liées à une filiale qui, d'une part portent sur son chiffre d'affaires consolidé et son résultat opérationnel courant consolidé et, d'autre part, pour une partie d'entre elles, relèvent de critères qualitatifs. Effets de la distribution de titres Hermès sur les plans d'options et assimilés Afin de protéger les bénéficiaires d'options de souscription d'actions et d'actions gratuites, les actionnaires, lors de l'Assemblée du 25 novembre 2014, ont autorisé le Conseil d'administration ajuster le nombre et le prix d'exercice des options de souscription n'ayant pas été exercées avant le 17 décembre 2014, ainsi que le nombre des actions gratuites non encore définitivement attribuées à cette date. En conséquence, le nombre d'options de souscription et d'actions gratuites concernées a été augmenté de 11,1%, tandis que le prix d'exercice de ces options a été réduit de 9,98%. Ces ajustements ayant pour seul objectif de préserver les droits des bénéficiaires dans le cadre de cette distribution, ils n'ont eu aucun effet sur les états financiers consolidés. 39 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 17.2 Plans d'options de souscription Les principales caractéristiques des plans d'options de souscription ainsi que leur évolution durant l'exercice sont les suivantes : Date d'ouverture du plan Nombre Prix Période Nombre Nombre Nombre d'options d'exercice(a) d'acquisition d'options d'options d'options attribuées(a) (en euros) des droits exercées devenues restant à en 2019 caduques exercer au en 2019 31/12/2019 14 mai 2009(b) 1 333 097 50,861 3 ans (386 921) (7 142) - " 37 106 50,879 " (17 025) - - Total 1 370 203 (403 946) (7 142) - Après l'effet des ajustements effectués sur le nombre d'options encore en vie au 17 décembre 2014 du fait de la distribution en nature d'actions Hermès. Voir Note 17.1. Plan soumis à conditions de performance, voir Note 17.1 Caractéristiques générales des plans. Le nombre d'options de souscription non exercées et les prix d'exercice moyens pondérés ont évolué comme décrit ci-dessous au cours des exercices présentés : 2019 2018 2017 Nombre Prix d'exercice Nombre Prix d'exercice Nombre Prix d'exercice moyen pondéré moyen pondéré moyen pondéré (en euros) (en euros) (en euros) Options de souscription restant à exercer au 1erjanvier 411 088 50,86 1 180 692 59,56 1 903 010 65,17 Options devenues caduques (7 142) 50,86 (6 753) 63,98 (13 833) 74,67 Options exercées (403 946) 50,86 (762 851) 64,21 (708 485) 74,33 Options de souscription restant à exercer au 31 décembre - - 411 088 50,86 1 180 692 59,56 17.3 Plans d'attribution d'actions gratuites Les principales caractéristiques des plans d'attribution d'actions gratuites ainsi que leur évolution durant l'exercice sont les suivantes : Date d'ouverture du plan Attributions Dont : Conditions Période Attributions Attributions Attributions initiales(a) actions de satisfaites ? d'acquisition devenues devenues provisoires au performance(a) (b) des droits caduques définitive 31/12/2019 en 2019 en 2019 16 avril 2015 73 262 73 262 oui3(c)ou 4(d)ans - (17 322) - 22 octobre 2015 315 532 315 532 oui3(c)ou 4(d)ans (4 894) (126 928) - 20 octobre 2016 360 519 310 509 oui 3 ans (6 880) (333 587) - 26 juillet 2017 21 700 21 700 oui 3 ans - - 21 700 26 juillet 2017 21 700 21 700 oui 4 ans - - 21 700 25 octobre 2017 288 827 270 325 oui 3 ans (5 535) - 274 986 25 octobre 2017 76 165 76 165 oui 7 ans(f) - - 76 165 25 janvier 2018 72 804 72 804 - 3 ans - - 72 804 25 janvier 2018 47 884 47 884 (e) 6 ans(f) - - 47 884 12 avril 2018 238 695 238 695 (e) 3 ans (4 066) - 234 629 12 avril 2018 93 421 93 421 (e) 5 ans(g) - - 93 421 25 octobre 2018 9 477 9 477 (e) 3 ans (125) - 9 352 24 octobre 2019 200 077 200 077 (e) 3 ans - - 200 077 Total 2 229 505 2 093 229 (21 500) (477 837) 1 052 718 Après l'effet des ajustements effectués du fait de la distribution en nature d'actions Hermès. Voir Note 17.1. Voir Note 17.1 Caractéristiques générales des plans. Bénéficiaires ayant leur résidence fiscale en France. Bénéficiaires ayant leur résidence fiscale hors de France. Les conditions de performance ont été considérées comme satisfaites pour la détermination de la charge de l'exercice 2019, sur la base des données budgétaires. Attribution définitive le 30 juin 2024 avancée au 30 juin 2023 dans certaines circonstances. Attribution définitive le 30 juin 2023 reportée au 30 juin 2024 dans certaines circonstances et pour un nombre réduit d'actions. 40 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Le nombre d'attributions provisoires a évolué comme décrit ci-dessous au cours des exercices présentés : (en nombre d'actions) 2 019 2 018 2 017 Attributions provisoires au 1erJanvier 1 351 978 1 395 351 1 312 587 Attributions provisoires de la période 200 077 462 281 455 252 Attributions devenues définitives (477 837) (459 741) (335 567) Attributions devenues caduques (21 500) (45 913) (36 921) Attributions provisoires au 31 décembre 1 052 718 1 351 978 1 395 351 17.4 Charge de l'exercice (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Charge de la période au titre des plans d'options de souscription et d'attribution d'actions gratuites 72 82 62 Le cours de clôture de l'action LVMH la veille de la date d'attribution du plan du 24 octobre 2019 était de 375,00 euros. La valeur unitaire des attributions provisoires d'actions gratuites de l'exercice 2019 est de 353,68 euros. 18. INTÉRÊTS MINORITAIRES (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Au 1erjanvier 1 664 1 408 1 510 Part des minoritaires dans le résultat 611 636 475 Dividendes versés aux minoritaires (433) (345) (261) Effets des prises et pertes de contrôle dans les entités consolidées 25 41 114 Dont : Rimowa - - 89 Autres 25 41 25 Effets des acquisitions et cessions de titres de minoritaires - (19) (56) Dont : Loro Piana - - (58) Autres - (19) 2 Total des effets des variations de pourcentage d'intérêt dans les entités consolidées 25 22 58 Augmentations de capital souscrites par les minoritaires 95 50 44 Part des minoritaires dans les gains et pertes en capitaux propres 17 45 (134) Part des minoritaires dans les charges liées aux plans d'options 3 4 7 Effets des variations des intérêts minoritaires bénéficiant d'engagements d'achat (203) (156) (291) Au 31 décembre 1 779 1 664 1 408 41 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés L'évolution de la part des intérêts minoritaires dans les gains et pertes enregistrés en capitaux propres se décompose ainsi : (en millions d'euros) Écarts de Couvertures de Terres à Engagements Part des intérêts conversion flux de trésorerie vignes envers le minoritaires futurs en devises personnel dans les écarts et coût des de conversion et couvertures de réévaluation Au 31 décembre 2016 224 (14) 246 (39) 417 Variations de l'exercice (178) 30 11 3 (134) Au 31 décembre 2017 46 16 257 (36) 283 Variations de l'exercice 69 (30) 3 3 45 Au 31 décembre 2018 115 (14) 260 (33) 328 Variations de l'exercice 23 4 6 (17) 17 Au 31 décembre 2019 138 (10) 266 (50) 345 Les intérêts minoritaires sont principalement constitués des 34 % détenus par Diageo dans Moët Hennessy SAS et Moët Hennessy International SAS (« Moët Hennessy») ainsi que des 39% détenus par Mari-Cha Group Ltd dans DFS. Les 34% détenus par Diageo dans Moët Hennessy faisant l'objet d'un engagement d'achat, ils sont reclassés à la clôture en Engagements d'achat de titres de minoritaires, au sein des Passifs non courants, et sont donc exclus du total des intérêts minoritaires à la date de clôture. Voir Notes 1.12 et 21. Le montant des dividendes versés à Diageo au cours de l'exercice 2019 est de 177 millions d'euros. La part du résultat net de l'exercice 2019 revenant à Diageo s'élève à 366 millions d'euros, et sa part dans les intérêts minoritaires cumulés (avant effets comptables de l'engagement d'achat octroyé à Diageo) s'élève à 3 414 millions d'euros au 31 décembre 2019. À cette date, le bilan consolidé résumé de Moët Hennessy se présente ainsi : (en milliards d'euros) 2019 Immobilisations corporelles et incorporelles 4,6 Autres actifs non courants 0,4 Actifs non courants 5,0 Stocks et en-cours 5,8 Autres actifs courants 1,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,4 Actifs courants 9,5 Total de l'actif 14,5 (en milliards d'euros) 2019 Capitaux propres 10,0 Passifs non courants 1,4 Capitaux permanents 11,4 Dette financière à moins d'un an 1,5 Autres passifs courants 1,7 Passifs courants 3,2 Total du passif et des capitaux propres 14,5 Concernant DFS, le montant des dividendes versés à Mari-Cha Group Ltd au cours de l'exercice 2019 est de 98 millions d'euros. La part du résultat net de l'exercice 2019 revenant à Mari-Cha Group Ltd s'élève à 132 millions d'euros, et sa part dans les intérêts minoritaires cumulés au 31 décembre 2019 s'élève à 1 477 millions d'euros. 42 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 19. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 19.1 Dette financière nette (en millions d'euros) 2019 2018 (a) 2017(a) Dette financière à plus d'un an 5 101 6 005 7 046 Dette financière à moins d'un an 7 610 5 027 4 530 Dette financière brute 12 711 11 032 11 576 Instruments dérivés liés au risque de taux d'intérêt (16) (16) (28) Instruments dérivés liés au risque de change 47 146 (25) Dette financière brute après effet des instruments dérivés 12 742 11 162 11 523 Placements financiers(b) (733) (666) (515) Investissements financiers en couverture de dettes financières(c) (130) (125) (117) Trésorerie et équivalents de trésorerie(d) (5 673) (4 610) (3 738) Dette financière nette 6 206 5 761 7 153 Titres Belmond (présentés en Investissements financiers) - (274) - Dette financière nette ajustée (hors acquisition des titres Belmond) 6 206 5 487 7 153 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. Voir Note 14. Voir Note 9. Voir Note 15.1. La variation de la dette financière brute après effet des instruments dérivés au cours de l'exercice s'analyse ainsi : (en millions d'euros) 31 décembre Effets des Au 1erjanvier Variations Effets des Effets des Variations Reclas- Au 2018 changements 2019, après de la variations variations de sements 31 décembre de norme(a) retraitement trésorerie(b) de change de valeur périmètre et autres 2019 de marché Dette financière à plus d'un an 6 005 (315) 5 690 496 42 2 733 (1 862) 5 101 Dette financière à moins d'un an 5 027 (26) 5 001 656 37 10 32 1 873 7 610 Dette financière brute 11 032 (341) 10 691 1 152 79 12 764 12 12 711 Instruments dérivés 130 - 130 2 - (102) 1 - 31 Dette financière brute après effet des instruments dérivés 11 162 (341) 10 821 1 154 79 (89) 766 12 12 742 Les effets des changements de normes résultent de l'application d'IFRS 16 Contrats de location à partir du 1 er janvier 2019. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. Dont 2 837 millions d'euros au titre des émissions et souscriptions d'emprunts et -1 810 millions d'euros au titre des remboursements d'emprunts et de dettes financières. Les effets des variations de périmètre sont liés à l'acquisition de Belmond. Les dettes bancaires figurant au bilan de Belmond la date d'acquisition ont été remboursées à hauteur de 560 millions d'euros. Voir Note 2. LVMH a procédé en février 2019 à deux émissions obligataires taux fixe, pour un montant total de 1,0 milliard d'euros, dont 300 millions d'euros remboursables en 2021 et 700 millions d'euros remboursables en 2023. Au cours de l'exercice, LVMH a remboursé l'emprunt obligataire de 300 millions d'euros émis en 2014, celui de 600 millions d'euros émis en 2013, ainsi que l'emprunt obligataire de 150 millions de dollars australiens émis en 2014. Au cours de l'exercice 2018, LVMH a remboursé la dette de 500 millions d'euros émise en 2011 et celle de 1 250 millions d'euros émise en 2017. 43 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés LVMH a procédé en mai 2017 à une émission obligataire en quatre tranches d'un total de 4,5 milliards d'euros, dont 3,25 milliards taux fixe et 1,25 milliard à taux variable. LVMH a également procédé, en juin 2017, à une émission obligataire à taux fixe de

400 millions de livres sterling à échéance juin 2022. L'emprunt avait fait l'objet de swaps à l'émission le convertissant en un emprunt en euros. Ces opérations sont intervenues dans le cadre de l'acquisition de Christian Dior Couture (voir Note 2), réalisée en juillet 2017. Au cours de l'exercice 2017, LVMH a remboursé la dette de 850 millions de dollars US émise en 2012, celle de 150 millions d'euros émise en 2009 et celle de 350 millions de livres émise en 2014. La dette financière nette n'inclut ni les engagements d'achat de titres de minoritaires (voir Note 21) ni les dettes locatives (voir Note 7). La dette de location financement a été reclassée au sein des dettes locatives. 19.2 Analyse de la dette financière brute par nature (en millions d'euros) 2019 2018 (a) 2017(a) Emprunts obligataires et Euro Medium-Term Notes (EMTN) 4 791 5 593 6 557 Location financement - 315 296 Emprunts auprès des établissements de crédit 310 97 193 Dette financière à plus d'un an 5 101 6 005 7 046 Emprunts obligataires et Euro Medium-Term Notes (EMTN) 1 854 996 1 753 Emprunts auprès des établissements de crédit 262 220 340 Billets de trésorerie 4 868 3 174 1 855 Autres emprunts et lignes de crédit 430 421 429 Découverts bancaires 176 197 120 Intérêts courus 21 19 33 Dette financière à moins d'un an 7 610 5 027 4 530 Dette financière brute 12 711 11 032 11 576 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. La valeur de marché de la dette financière brute, évaluée sur la base de données de marché et selon des modèles d'évaluation communément utilisés, est de 12 770 millions d'euros au 31 décembre 2019 (11 076 millions d'euros au 31 décembre 2018, 11 651 millions au 31 décembre 2017), dont 7 618 millions d'euros à moins d'un an (5 032 millions d'euros au 31 décembre 2018, 4 533 millions d'euros au 31 décembre 2017) et 5 151 millions d'euros plus d'un an (6 044 millions d'euros au 31 décembre 2018,

7 118 millions d'euros au 31 décembre 2017). Aux 31 décembre 2019, 2018 et 2017, aucun encours n'était comptabilisé selon l'option juste valeur. Voir Note 1.21. 44 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 19.3 Emprunts obligataires et EMTN Montant nominal Date Échéance Taux effectif 2019 2018 2017 (en devises) d'émission initial (a) (en millions (%) d'euros) EUR 1 200 000 000 2017 2024 0,82 1 203 1 197 1 192 EUR 800 000 000 2017 2022 0,46 800 799 796 GBP 400 000 000 2017 2022 1,09 469 439 445 EUR 1 250 000 000 2017 2020 0,13 1 249 1 248 1 246 EUR 1 250 000 000 2017 2018 variable - - 1 253 USD 750 000 000(b) 2016 2021 1,92 660 639 603 EUR 650 000 000 2014 2021 1,12 662 664 663 AUD 150 000 000 2014 2019 3,68 - 94 100 EUR 300 000 000 2014 2019 variable - 300 300 EUR 600 000 000 2013 2020 1,89 605 606 606 EUR 600 000 000(c) 2013 2019 1,25 - 603 605 EUR 500 000 000 2011 2018 4,08 - - 501 EUR 300 000 000 2019 2021 0,03 300 - - EUR 700 000 000 2019 2023 0,26 697 - - Total emprunts obligataires et EMTN 6 645 6 589 8 310 Avant effet des couvertures de taux mises en place concomitamment ou postérieurement à l'émission. Montants cumulés et taux effectif initial moyen pondéré résultant d'un emprunt de 600 millions de dollars US émis en février 2016 à un taux effectif initial de 1,96% et d'un abondement de 150 millions de dollars US réalisé en avril 2016 à un taux effectif de 1,74%. Ces rendements ont été déterminés en excluant la composante optionnelle. Montants cumulés et taux effectif initial moyen pondéré résultant d'un emprunt de 500 millions d'euros émis en 2013 à un taux effectif initial de 1,38% et d'un abondement de 100 millions d'euros réalisé en 2014 à un taux effectif de 0,62%. 19.4 Analyse de la dette financière brute par échéance et par nature de taux (en millions d'euros) Dette financière brute Effets des Dette financière brute instruments dérivés après effets des instruments dérivés Taux Taux Total Taux Taux Total Taux Taux Total fixe variable fixe variable fixe variable Échéance : Au 31 décembre 2020 7 099 511 7 610 (333) 404 71 6 766 915 7 681 Au 31 décembre 2021 1 694 152 1 846 (676) 636 (40) 1 018 788 1 806 Au 31 décembre 2022 1 306 - 1 306 (668) 658 (10) 638 658 1 296 Au 31 décembre 2023 712 - 712 18 - 18 730 - 730 Au 31 décembre 2024 1 217 4 1 221 (301) 293 (8) 916 297 1 213 Au 31 décembre 2025 11 - 11 - - - 11 - 11 Au-delà 5 - 5 - - - 5 - 5 Total 12 044 667 12 711 (1 960) 1 991 31 10 084 2 658 12 742 Voir Note 23.4 pour la valeur de marché des instruments de taux d'intérêt. L'échéance 2019 de la dette financière brute se décompose ainsi, par trimestre : (en millions d'euros) Échéance 2020 Premier trimestre 4 758 Deuxième trimestre 2 740 Troisième trimestre 11 Quatrième trimestre 101 Total 7 610 45 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 19.5 Analyse de la dette financière brute par devise après effet des instruments dérivés (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Euro 7 849 6 445 6 665 Dollar US 3 457 3 277 3 045 Franc suisse - - 144 Yen japonais 622 662 722 Autres devises 814 778 947 Total 12 742 11 162 11 523 La dette en devises a pour objet de financer le développement des activités du Groupe en dehors de la zone euro, ainsi que le patrimoine du Groupe libellé en devises. 19.6 Sensibilité Sur la base de la dette au 31 décembre 2019 : une hausse instantanée de 1 point sur les courbes de taux des devises d'endettement du Groupe aurait pour effet une augmentation de 30 millions d'euros du coût de la dette financière nette après effet des instruments dérivés, et une baisse de 95 millions d'euros de la valeur de marché de la dette financière brute à taux fixe après effet des instruments dérivés;

une baisse instantanée de 1 point de ces mêmes courbes aurait pour effet une diminution de 30 millions d'euros du coût de la dette financière nette après effet des instruments dérivés, et une hausse de 95 millions d'euros de la valeur de marché de la dette financière brute à taux fixe après effet des instruments dérivés; une hausse instantanée de 1 point de ces mêmes courbes aurait pour effet une augmentation des capitaux propres de l'ordre de 10 millions d'euros, résultant de la variation de valeur de marché des instruments de couverture de la charge d'intérêt future;

une baisse instantanée de 1 point de ces mêmes courbes aurait pour effet une réduction des capitaux propres de l'ordre de 10 millions d'euros, résultant de la variation de valeur de marché des instruments de couverture de la charge d'intérêt future. 19.7 Covenants Dans le cadre de certaines lignes de crédit, le Groupe peut s'engager à respecter certains ratios financiers. Au 31 décembre 2019, aucune ligne de crédit significative n'est concernée par ces dispositions. 19.8 Lignes de crédit confirmées non tirées Au 31 décembre 2019, l'encours total de lignes de crédit confirmées non tirées s'élève à 21,1 milliards d'euros, dont 15,2 milliards d'euros mises en place afin de sécuriser le financement de l'acquisition de Tiffany. 19.9 Garanties et sûretés réelles Au 31 décembre 2019, le montant de la dette financière couverte par des sûretés réelles est inférieur à 350 millions d'euros. 46 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 20. PROVISIONS ET AUTRES PASSIFS NON COURANTS Les provisions et autres passifs non courants s'analysent ainsi : (en millions d'euros) 2019 2018 (a) 2017(a) Provisions à plus d'un an 1 457 1 245 1 272 Positions fiscales incertaines 1 172 1 185 1 212 Instruments dérivés(b) 712 283 229 Participation du personnel aux résultats 96 89 94 Autres dettes 375 386 370 Provisions et autres passifs non courants 3 812 3 188 3 177 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. Voir Note 23. Les provisions sont relatives aux natures de risques et charges suivantes : (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Provisions pour retraites, frais médicaux et engagements assimilés 812 605 625 Provisions pour risques et charges 646 640 647 Provisions à plus d'un an 1 457 1 245 1 272 Provisions pour retraites, frais médicaux et engagements assimilés 8 7 4 Provisions pour risques et charges 406 362 400 Provisions à moins d'un an 414 369 404 Total 1 872 1 614 1 676 Les soldes des provisions ont évolué de la façon suivante au cours de l'exercice : (en millions d'euros) 31 déc. Dotations Utilisations Reprises Variations Autres(a) 31 déc. 2018 de périmètre 2019 Provisions pour retraites, frais médicaux et engagements assimilés 612 159 (124) (1) - 173 820 Provisions pour risques et charges 1 002 373 (208) (130) 13 - 1 052 Total 1 614 533 (332) (130) 13 173 1 872 (a) Inclut les effets des variations de change et des écarts de réévaluation. Les provisions pour risques et charges correspondent à l'estimation des effets patrimoniaux des risques, litiges (voir Note 32), situations contentieuses réalisés ou probables, qui résultent des activités du Groupe : ces activités sont en effet menées dans le contexte d'un cadre réglementaire international souvent imprécis, évoluant selon les pays et dans le temps, et s'appliquant à des domaines aussi variés que la composition des produits, leur conditionnement, ou les relations avec les partenaires du Groupe (distributeurs, fournisseurs, actionnaires des filiales…). Les passifs non courants relatifs aux positions fiscales incertaines incluent l'estimation des risques, litiges, et situations contentieuses, réalisés ou probables, relatifs au calcul de l'impôt sur les résultats. Les entités du Groupe en France et à l'étranger peuvent faire l'objet de contrôles fiscaux et, le cas échéant, de demandes de rectification de la part des administrations locales. Ces demandes de rectification, ainsi que les positions fiscales incertaines identifiées non encore notifiées, donnent lieu à l'enregistrement d'un passif dont le montant est revu régulièrement conformément aux critères de l'interprétation IFRIC 23 Positions fiscales incertaines. 47 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 21. ENGAGEMENTS D'ACHAT DE TITRES DE MINORITAIRES Au 31 décembre 2019, les engagements d'achat de titres de minoritaires sont constitués, à titre principal, de l'engagement de LVMH vis-à-vis de Diageo plc pour la reprise de sa participation de 34% dans Moët Hennessy pour un montant égal à 80% de la juste valeur de Moët Hennessy à la date d'exercice de l'option. Cette option est exerçable à chaque instant avec un préavis de six mois. Dans le calcul de l'engagement, la juste valeur a été déterminée par référence à des multiples boursiers de sociétés comparables, appliqués aux données opérationnelles consolidées de Moët Hennessy. Moët Hennessy SAS et Moët Hennessy International SAS («Moët Hennessy») détiennent les participations Vins et Spiritueux du groupe LVMH à l'exception des participations dans Château d'Yquem, Château Cheval Blanc, Clos des Lambrays et Colgin Cellars et à l'exception de certains vignobles champenois. Les engagements d'achat de titres de minoritaires incluent également l'engagement relatif aux minoritaires de Loro Piana (15%), de Rimowa (20%), ainsi que de filiales de distribution dans différents pays, principalement au Moyen-Orient. 22. FOURNISSEURS ET AUTRES PASSIFS COURANTS 22.1 Fournisseurs et comptes rattachés La variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés au cours des exercices présentés provient des éléments suivants : (en millions d'euros) 2019 2018 (a) 2017(a) Au 31 décembre 5 314 4 539 4 184 Effets des changements de norme (108) - - Au 1erjanvier, après retraitement 5 206 4 539 4 184 Variations des fournisseurs et comptes rattachés 335 715 257 Variations des clients créditeurs 9 8 2 Effets des variations de périmètre 216 7 315 Effets des variations de change 56 49 (198) Reclassements (8) (4) (21) Au 31 décembre 5 814 5 314 4 539 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. 22.2 Provisions et autres passifs courants (en millions d'euros) 2019 2018 (a) 2017(a) Provisions à moins d'un an(b) 414 369 404 Instruments dérivés(c) 138 166 45 Personnel et organismes sociaux 1 786 1 668 1 530 Participation du personnel aux résultats 123 105 101 État et collectivités locales : impôts et taxes, hors impôt sur les résultats 752 685 634 Clients : avances et acomptes versés 559 398 354 Provision pour retour et reprise de produits(d) 399 356 - Différé de règlement d'immobilisations 769 646 548 Produits constatés d'avance 273 273 255 Autres dettes 1 093 1 288 1 286 Total 6 305 5 954 5 157 Les états financiers aux 31 décembre 2018 et 2017 n'ont pas été retraités des effets de l'application d'IFRS 16 Contrats de location. Voir Note 1.2 concernant les effets de l'application d'IFRS 16. Voir Note 20. Voir Note 23. Voir Note 1.26 48 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 23. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES DE MARCHÉ 23.1 Organisation de la gestion des risques de change, de taux et des marchés actions Les instruments financiers utilisés par le Groupe ont princi- palement pour objet la couverture des risques liés à son activité et à son patrimoine. La gestion des risques de change et de taux, les transactions sur actions et les instruments financiers sont effectués de façon centralisée. Le Groupe a mis en place une politique, des règles et des procédures strictes pour gérer, mesurer et contrôler ces risques de marché. L'organisation de ces activités repose sur la séparation des fonctions de mesure des risques, de mise en œuvre des opérations (front-office), de gestion administrative (back-office) et de contrôle financier. Cette organisation s'appuie sur un système d'information intégré qui permet un contrôle rapide des opérations. Le dispositif de couverture est présenté au Comité d'audit. Les décisions de couverture sont prises selon un processus établi qui comprend des présentations régulières au Comité exécutif du Groupe et font l'objet d'une documentation détaillée. Les contreparties sont retenues notamment en fonction de leur notation et selon une approche de diversification des risques. 23.2 Actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur ventilés par méthode de valorisation (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Investissements Instruments Trésorerie et Investissements Instruments Trésorerie et Investissements Instruments Trésorerie et et placements dérivés équivalents et placements dérivés équivalents et placements dérivés équivalents financiers (parts de financiers (parts de financiers (parts de SICAV et FCP SICAV et FCP SICAV et FCP monétaires) monétaires) monétaires) Valorisation(a): Cotation boursière 945 - 5 673 1 171 - 4 610 772 - 3 738 Modèle de valorisation reposant sur des 381 962 - 307 380 - 331 742 - données de marché Cotations privées 322 - - 288 - - 201 - - Actifs 1 648 962 5 673 1 766 380 4 610 1 304 742 3 738 Valorisation(a): Cotation boursière - - - - - - - - - Modèle de valorisation reposant sur des - 850 - - 449 - - 274 - données de marché Cotations privées - - - - - - - - - Passifs - 850 - - 449 - - 274 - (a) Voir Note 1.9 concernant les méthodes de valorisation. Les instruments dérivés utilisés par le Groupe sont valorisés à leur juste valeur, évaluée au moyen de modèles de valorisation communément utilisés et sur la base de données de marché. Le risque de contrepartie relatif à ces instruments dérivés («Credit valuation adjustment») est évalué sur la base de spreads de crédit issus de données de marché observables, et de la valeur de marché des instruments dérivés ajustée par des add-ons forfaitaires fonction du type de sous-jacent et de la maturité de l'instrument dérivé. Celui-ci est non significatif aux 31 décembre 2019, 2018 et 2017. 49 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés Le montant des actifs financiers évalués sur la base de cotations privées a évolué ainsi en 2019 : (en millions d'euros) 2019 Au 1erjanvier 288 Acquisitions 66 Cessions (à valeur de vente) (3) Gains et pertes enregistrés en résultat (27) Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (1) Reclassements (1) Au 31 décembre 322 23.3 Synthèse des instruments dérivés Les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan dans les rubriques et pour les montants suivants : (en millions d'euros) Notes 2019 2018 2017 Risque de taux d'intérêt Actifs : non courants 20 23 33 courants 12 12 9 Passifs : non courants (3) (7) (8) courants (14) (12) (6) 23.4 16 16 28 Risque de change Actifs : non courants 68 18 34 courants 165 108 485 Passifs : non courants (15) (60) (42) courants (124) (154) (39) 23.5 93 (88) 438 Autres risques Actifs : non courants 694 216 179 courants 3 3 2 Passifs : non courants (694) (216) (179) courants - - - 23.6 2 3 2 Total Actifs : non courants 10 782 257 246 courants 13 180 123 496 Passifs : non courants 20 (712) (283) (229) courants 22 (138) (166) (45) 112 (69) 468 50 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés L'incidence des instruments financiers sur l'état global des gains et pertes consolidés de l'exercice se décompose ainsi : (en millions d'euros) Risque de change(a) Risque de taux d'intérêt(b) Total(c) Réévaluations des parts efficaces, dont : Réévaluation Total Réévaluations Inefficacité Total du coût des des parts Couvertures Couvertures Couvertures Total couvertures efficaces de flux de de juste d'actifs nets trésorerie valeur en devises futurs en Variations en compte devises de résultat - (76) - (76) - (76) 3 (1) 2 (74) Variations en gains et pertes consolidés 14 - (32) (18) 29 11 (1) 2 1 12 Voir Notes 1.8 et 1.22 concernant les principes de réévaluation des instruments de couverture de risque de change. Voir Notes 1.21 et 1.22 concernant les principes de réévaluation des instruments de risque de taux d'intérêt. Gain/(Perte). La réévaluation des éléments couverts inscrits au bilan compensant la réévaluation des parts efficaces des instruments de couverture de juste valeur (voir Note 1.21), aucune inefficacité au titre des couvertures de change n'a été constatée au cours de l'exercice. 23.4 Instruments dérivés liés à la gestion du risque de taux d'intérêt L'objectif de la politique de gestion menée est d'adapter le profil de la dette au profil des actifs, de contenir les frais financiers, et de prémunir le résultat contre une variation sensible des taux d'intérêt. Dans ce cadre, le Groupe utilise des instruments dérivés de taux à nature ferme (swaps)ou conditionnelle (options). Les instruments dérivés liés à la gestion du risque de taux en vie au 31 décembre 2019 sont les suivants : (en millions d'euros) Montants nominaux par échéance Valeur de marché(a) (b) À 1 an De 1 à 5 ans Au-delà Swaps de taux, 400 1 620 - payeur de taux variable Swaps de taux, - 902 - payeur de taux fixe Swaps de devises, - 470 - payeur de taux euro Swaps de devises, 57 133 - receveur de taux euro Total Couverture Couverture de Non Total de flux de juste valeur affectés trésorerie futurs 2 020 - 27 - 27 902 (4) - (4) (8) 470 - 1 - 1 190 - (4) - (4) Total (4) 24 (4) 16 Gain/(Perte). Voir Note 1.9 concernant les modalités d'évaluation à la valeur de marché. 51 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés 23.5 Instruments dérivés liés à la gestion du risque de change Une part importante des ventes faites par les sociétés du Groupe, leurs clients ou à leurs propres filiales de distribution, ainsi que certains de leurs achats, sont effectués en devises différentes de leur monnaie fonctionnelle; ces flux en devises sont constitués principalement de flux intra-Groupe. Les instruments de couverture utilisés ont pour objet de réduire les risques de change issus des variations de parité de ces devises par rapport à la monnaie fonctionnelle des sociétés exportatrices ou importatrices, et sont affectés soit aux créances ou dettes commerciales de l'exercice (couverture de juste valeur), soit aux transactions prévisionnelles des exercices suivants (couverture des flux de trésorerie futurs). Les flux futurs de devises font l'objet de prévisions détaillées dans le cadre du processus budgétaire, et sont couverts progressivement, dans la limite d'un horizon qui n'excède un an que dans les cas où les probabilités de réalisation le justifient. Dans ce cadre, et selon les évolutions de marché, les risques de change identifiés sont couverts par des contrats à terme ou des instruments de nature optionnelle. En outre, le Groupe peut couvrir les situations nettes de ses filiales situées hors zone euro, par des instruments appropriés ayant pour objet de limiter l'effet sur ses capitaux propres consolidés des variations de parité des devises concernées contre l'euro. Les instruments dérivés liés à la gestion du risque de change en vie au 31 décembre 2019 sont les suivants : (en millions d'euros) Montants nominaux par exercice d'affectation (a) Valeur de marché(b) (c) 2019 2020 Au-delà Total Couverture Couverture Couverture Non Total de flux de de juste d'actifs affectés trésorerie valeur nets en futurs devises Options achetées Put USD - 241 - 241 Put JPY - 28 20 48 Put GBP - 123 - 123 Autres - 84 - 84 - 476 20 496 Tunnels Vendeur USD 356 5 737 519 6 612 Vendeur JPY 23 1 267 17 1 307 Vendeur GBP 8 425 - 433 Vendeur HKD - 464 - 464 Vendeur CNY - 504 34 538 387 8 397 570 9 354 Contrats à terme USD 239 (145) - 94 HKD - - - - JPY 35 - - 35 CHF (10) - - (10) RUB 39 - - 39 CNY - - - - GBP 36 9 - 45 Autres 104 16 - 120 443 (120) - 323 Swaps cambistes USD 136 445 (534) 47 GBP 1 098 - - 1 098 JPY 317 - - 317 CNY (325) 19 11 (295) Autres 92 - - 92 1 318 464 (523) 1 259 Total 2 148 9 217 67 11 432 Vente/(Achat). Voir Note 1.9 concernant les modalités d'évaluation à la valeur de marché. Gain/(Perte). 8 - - - 8 1 - - - 1 3 - - - 3 2 - - - 2 14 - - - 14 90 - - - 90 20 - - - 20 - - - - - 3 - - - 3 12 - - - 12 125 - - - 125 1 2 - - 3 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - (1) - - (1) - - - - - - - - - - (1) (2) - - (3) - - - - - - (37) 6 - (31) - 4 - - 4 - (9) - - (9) - (2) - - (2) - (4) (4) - (8) - (48) 2 - (46) 139 (48) 2 - 93 52 COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés L'effet en résultat des couvertures de flux de trésorerie futurs ainsi que les flux de trésorerie futurs couverts par ces instruments seront comptabilisés en 2020 principalement, leur montant étant fonction des cours de change en vigueur à cette date. Les incidences sur le résultat net de l'exercice 2019 d'une variation de 10% du dollar US, du yen japonais, du franc suisse et du Hong Kong dollar contre l'euro, y compris l'effet des couvertures en vie durant l'exercice, par rapport aux cours qui se sont appliqués en 2019 auraient été les suivantes : (en millions d'euros) Dollar US Yen japonais Franc suisse Hong Kong dollar + 10 % - 10 % + 10 % - 10 % + 10 % - 10 % + 10 % - 10 % Incidences liées : - au taux d'encaissement des ventes en devises 62 (231) 66 (48) - - 6 (19) - à la conversion des résultats des sociétés consolidées situées hors zone euro 110 (110) 36 (36) 27 (27) 27 (27) Incidences sur le résultat net 172 (341) 102 (84) 27 (27) 33 (46) Les données figurant dans le tableau ci-dessus doivent être appréciées sur la base des caractéristiques des instruments de couverture en vie au cours de l'exercice 2019, constitués princi- palement d'options et de tunnels. Au 31 décembre 2019, les encaissements prévisionnels de 2020 en dollar US et yen japonais sont couverts à hauteur de 80%. A minima, pour la part couverte, les cours de cession s'élèveront 1,15 USD/EUR pour le dollar US et 124 JPY/EUR pour le yen japonais. L'incidence des variations de change sur les capitaux propres hors résultat net peut être évaluée au 31 décembre 2019 à travers les effets d'une variation de 10% du dollar US, du yen japonais, du franc suisse et du Hong Kong dollar contre l'euro par rapport aux cours à la même date : (en millions d'euros) Dollar US