LVMH Moët Hennessy Vuitton : DIOR lance son nouveau site web

Pour la première fois les collections de prêt-à-porter femme sont proposées en ligne.

Selon la Maison cité par Fashion Network, le site a été pensé pour « rendre accessible partout dans le monde le luxe et le rêve signés Dior, tant auprès des millenials attachés à la vente en ligne qu’auprès des autres générations grâce à un site novateur et au plus près des attentes de nos clients ».

Ce nouveau site se veut être d’un fonctionnement plus simple qu’auparavant. Il propose une partie magazine et actualités avec aussi des articles « mettant en lumière l’héritage et l’audace créative de la Maison ».

Ce nouveau site qui réunit toute l’offre beauté, maison et mode, propose désormais les collections de prêt-à-porter femme accessibles à l’achat via des pré-commandes ainsi que la première collection capsule dessinée par le directeur artistique des collections homme Kim Jones. Une collection réalisée avec l’artiste et illustrateur Kaws, d’abord proposée aux Etats-Unis au coté des collections Baby Dior ainsi qu’au Japon où 6 produits exclusifs étaient proposés en pré-commande puis en Chine via l’application de messagerie mobile WECHAT.

Le « luxe et le rêve Dior » se retrouvent enfin dans l’offre packaging, chaque produit commandé étant livré avec papier de soie parfumé et Ruban Dior, signature des cadeaux de la Maison.

Un écrin pour homme et un autre pour femme sont utilisés. Ils sont personnalisés au fil des évènements de la Maison à l’image des fêtes de fin d’année. Un habillage toile de Jouy, code historique de la Maison revisité en en écho à la collection Croisière 2019 est également disponible sur le nouveau site.

DIOR est une marque du groupe LVMH coté à la Bourse de Paris. Le cours de l’action ce 20 décembre s’établit à 253,45 euros, en progression de +0,22% sur un an et de +114,82% sur 5 ans.