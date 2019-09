LVMH Moët Hennessy Vuitton : En avance sur sa feuille de route, LVMH prend de nouveaux engagements en faveur de l'environnement et de la biodiversité

Voir version PDF

Bernard Arnault a réuni au siège de LVMH à Paris le mercredi 25 septembre les dirigeants du Groupe et de ses Maisons autour du programme LIFE (LVMH Initiatives For the Environment) pour mettre en lumière les initiatives pionnières du Groupe en matière de biodiversité et pour donner des éléments tangibles sur sa performance environnementale et ses ambitions en matière d'éco-conception, d'économie circulaire et de consommation d'énergie. Le Groupe a également présenté plusieurs nouveaux engagements, dont sa Charte relative au bien-être animal dans l'approvisionnement des matières premières, basée sur une approche scientifique solide et qui aborde les problèmes environnementaux, sociaux et éthiques auxquels sont confrontées les industries de la fourrure, du cuir, de la laine et de la plume en fournissant un nouveau cadre de référence et des normes d'approvisionnement clairs.

En avance sur sa feuille de route environnementale, LVMH va atteindre ses objectifs LIFE 2020

Depuis plus de 27 ans, LVMH s'engage dans la protection de l'environnement portée par une vision de long terme et une approche holistique et scientifique. Le Groupe assume la responsabilité d'une performance exemplaire dans tous les aspects du développement durable. En 2012, cet engagement a pris une forme plus concrète avec la création du programme LIFE, qui s'applique à l'approvisionnement des matières premières, à la conception des produits, à la production et aux opérations de distribution des 75 Maisons du Groupe.

À quelques mois de 2020, l'événement « Future Life » d'aujourd'hui permet de mettre en lumière les réalisations du Groupe autour des quatre axes LIFE : Produits, Chaîne d'approvisionnement, CO 2 et Sites, tout en donnant des perspectives concrètes sur les ambitions. De nombreux exemples témoignent de la dynamique environnementale au sein de ses Maisons :

Energies renouvelables : Les énergies renouvelables représentant déjà 27 % du mix énergétique de LVMH en 2018, l'objectif 2020 de 30 % sera probablement dépassé.

Les énergies renouvelables représentant déjà 27 % du mix énergétique de LVMH en 2018, l'objectif 2020 de 30 % sera probablement dépassé. Emissions de CO 2 : Plutôt que de choisir la voie de la compensation, LVMH souhaite d'abord réduire ses émissions de CO 2 . Le Groupe est en passe d'atteindre son objectif d'une diminution de ses émissions de CO 2 de 25 % d'ici 2020 avec une baisse déjà effective de 16 % entre 2013 et 2018 alors que ses ventes enregistraient un très fort développement sur la même période. Ce résultat a été obtenu en partie grâce à une réduction de 16 % en consommation énergétique par mètre carré dans les magasins du Groupe, attribuable à un recours accru aux lumières LED.

Plutôt que de choisir la voie de la compensation, LVMH souhaite d'abord réduire ses émissions de CO . Le Groupe est en passe d'atteindre son objectif d'une diminution de ses émissions de CO de 25 % d'ici 2020 avec une baisse déjà effective de 16 % entre 2013 et 2018 alors que ses ventes enregistraient un très fort développement sur la même période. Ce résultat a été obtenu en partie grâce à une réduction de 16 % en consommation énergétique par mètre carré dans les magasins du Groupe, attribuable à un recours accru aux lumières LED. Le Fonds Carbone LVMH : Le Fonds Carbone LVMH a doublé en 2018 le prix carbone par tonne de CO₂ émise, de 15 à 30 euros, accélérant ainsi son action pour réduire les émissions de CO₂. Les ressources ne servent pas de compensation mais de financement direct aux projets de réduction de CO₂ dans les Maisons du Groupe : 112 projets ont ainsi été financés en 2018.

Le Fonds Carbone LVMH a doublé en 2018 le prix carbone par tonne de CO₂ émise, de 15 à 30 euros, accélérant ainsi son action pour réduire les émissions de CO₂. Les ressources ne servent pas de compensation mais de financement direct aux projets de réduction de CO₂ dans les Maisons du Groupe : 112 projets ont ainsi été financés en 2018. Gestion des déchets : 91 % des déchets ont été réutilisés, recyclés ou transformés en énergie en 2018.

91 % des déchets ont été réutilisés, recyclés ou transformés en énergie en 2018. Approvisionnement responsable de cuir : Aujourd'hui, 48 % de cuir utilisé par les Maisons de LMVH provient de tanneries certifiées Leather Working Group (LGW), garantissant ainsi une application des meilleures pratiques. L'objectif de 70 % sera atteint d'ici fin 2019. Les tanneries LVMH sont aujourd'hui déjà certifiées.

Aujourd'hui, 48 % de cuir utilisé par les Maisons de LMVH provient de tanneries certifiées Leather Working Group (LGW), garantissant ainsi une application des meilleures pratiques. L'objectif de 70 % sera atteint d'ici fin 2019. Les tanneries LVMH sont aujourd'hui déjà certifiées. Pierres précieuses : LVMH a déjà atteint pour cette année 99 % de son objectif 100 % d'une certification RJC (Responsible Jewelry Council) pour les diamants utilisés d'ici 2020.

« Nous sommes convaincus que la performance environnementale est une source d'innovation, de créativité et d'excellence et qu'elle doit donc être envisagée dans toutes les activités de design et de fabrication. Depuis 27 ans, LVMH anticipe sans cesse les changements et adapte ses processus de production, ses habitudes de travail et ses comportements pour trouver de meilleures solutions aux nombreux défis environnementaux qui se posent à nous. Les résultats sont parlants. Nous nous engageons à accélérer nos efforts dans ce domaine et à aller toujours plus loin », a déclaré Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH.

À l'occasion de l'événement Future Life Paris, des dirigeants de plusieurs Maisons ont partagé leurs meilleures pratiques et présenté la façon dont leurs entreprises cherchent constamment à dépasser les attentes environnementales dans des domaines aussi variés que l'éco-conception, l'approvisionnement, la réduction des déchets, la consommation d'énergie des boutiques et des sites de production et la biodiversité. L'invitée d'honneur Stella McCartney, pionnière de la responsabilité environnementale dans l'industrie de la mode, s'est exprimée pour la première fois au sein de LVMH et a expliqué ce qui la poussait à adopter cette approche et son rôle de conseillère spéciale de Bernard Arnault et des membres du Comité Exécutif du Groupe. Maria Grazia Chiuri a également partagé la manière dont la nature a inspiré son dernier défilé pour Dior ce mardi à l'hippodrome de Longchamp.

En amont de la session plénière, des sujets tels que la biodiversité et les communautés ainsi que l'agriculture durable ont été abordés le matin avec les experts en achat et en environnement des Maisons tout en leur présentant la Charte relative au bien-être animal dans l'approvisionnement des matières premières.

Le lancement d'une Charte relative au bien-être animal dans l'approvisionnement des matières premières

Dans un contexte où la demande de fourrure et de cuir reste forte, LVMH réaffirme sa position de leader dans le domaine du développement durable en proposant une solution aux problèmes environnementaux souvent associés au secteur de la fourrure et du cuir. Ainsi, le Groupe a dévoilé sa Charte relative au bien-être animal dans l'approvisionnement des matières premières, fruit d'un long processus de recherche scientifique et de collaboration entre son département Environnement, ses Maisons et ses fournisseurs. Grâce à une approche exhaustive, des moyens concrets et des engagements à long terme pour le progrès, la charte aborde le problème de l'approvisionnement de la fourrure, du cuir, du cuir exotique, de la laine et des plumes dans toute sa complexité. Ces engagements sont classés en trois catégories :

traçabilité de l'origine et connaissance approfondie des chaînes d'approvisionnement ;

et connaissance approfondie des chaînes d'approvisionnement ; conditions d'élevage et de piégeage dans le but de continuer à mettre en œuvre les certifications les plus exigeantes en matière de bien-être animal ;

dans le but de continuer à mettre en œuvre les certifications les plus exigeantes en matière de bien-être animal ; respect des hommes et femmes, de l'environnement et de la biodiversité tout au long des différentes étapes de chacune des chaînes d'approvisionnement animales.

D'ici 2025, le Groupe garantira une traçabilité complète jusqu'au pays d'origine voire jusqu'à la ferme pour la fourrure d'élevage, le respect des normes les plus avancées en matière de bien-être animal pour l'intégralité des matières premières, et une réduction de l'impact environnemental du traitement de toutes les matières animales tout en améliorant les moyens d'existence des populations locales.

« Notre rôle est de continuer à pousser le secteur vers les certifications les plus strictes afin de relever les normes et d'aborder les composants environnementaux, sociaux et éthiques des industries de la fourrure, du cuir, de la laine et de la plume avec des chaînes d'approvisionnement clairement structurées et auditées. Cela encouragera les Maisons, leurs designers et leurs fournisseurs partenaires à conserver le savoir-faire et l'artisanat créatif qui est transmis de génération en génération », déclare Toni Belloni, directeur général délégué de LVMH.

La norme LVMH pour l'approvisionnement responsable de cuir de crocodile, dont le lancement et le déploiement ont été annoncés en février, fait également partie de la nouvelle charte.

La création d'un comité scientifique

Dans le cadre de la charte d'approvisionnement, LVMH effectuera des recherches et pilotera des projets scientifiques, évalués par un comité scientifique multidisciplinaire dédié composé d'experts indépendants externes au Groupe et de spécialistes internes (Pascal Picq, paléoanthropologiste, Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint, INRA, Alexandre Morel, directeur de programme, CARE, Édouard Mauvais-Jarvis, directeur de l'environnement et directeur de la communication scientifique, Parfums Christian Dior, Dilys Roe, présidente du Groupe de spécialistes sur l'utilisation durable et les moyens d'existence de l'UICN, chercheuse principale et chef d'équipe Biodiversité et Conservation, IIED).

Annonces et partenariats stratégiques

Au-delà de ces engagements, LVMH a également annoncé plusieurs nouveaux partenariats stratégiques pour soutenir le Groupe dans ses efforts en développement durable et biodiversité :

Aide d'urgence et préservation de l'Amazonie

LVMH a expliqué en détail comment il investira les 10 millions d'euros promis pour protéger l'Amazonie.

Le Groupe a mobilisé des ressources pour prendre part, aux côtés de la France, aux efforts urgents déployés pour lutter contre les incendies via une assistance opérationnelle en Amazonie. Cet engagement représentera un investissement de 5 millions d'euros.

Le montant restant servira à financer un projet spécial pour la protection de l'Amazonie, dans le cadre du partenariat « L'Homme et la biosphère » (MAB) entre l'UNESCO et LVMH signé en juin dernier. Ce projet améliorera la résilience du bassin amazonien et des autres écorégions affectées, en mettant notamment l'accent sur la gestion des incendies. Pour s'assurer que les interventions reposent sur les priorités actuelles et le contexte sur le terrain, le projet se concentrera sur dix réserves de biosphère au Brésil, en Bolivie, en Équateur, au Pérou et au Venezuela. Celles-ci feront office de sites de démonstration pour établir des recommandations, outils et programmes politiques visant à renforcer la lutte contre les incendies en Amazonie sur le long terme.

Ce programme spécifique vient renforcer le programme qui porte sur l'ensemble des zones de biosphère partout dans le monde.

Future Life Paris a également été l'occasion d'annoncer le nouveau partenariat stratégique de LVMH avec la Fondation Solar Impulse présidée par Bertrand Piccard, fondé sur une détermination commune à trouver des technologies propres et efficaces pour combattre les problèmes environnementaux. La Fondation Solar Impulse fournira des solutions certifiées aux équipes et aux partenaires de LVMH et de ses Maisons selon une approche de co-développement. LVMH, de son côté, certifiera les innovations déjà mises en œuvre au sein du Groupe parmi les 1 000 solutions proposées par la Fondation. Le champ d'activité inclura, parmi d'autres domaines, la réduction de la consommation d'énergie dans les boutiques des Maisons du Groupe, la production d'énergie renouvelable et l'utilisation de moyens de transport alternatifs au fret aérien.

« Notre collaboration avec LVMH remonte au tour du monde de Solar Impulse. LVMH affiche une ambition remarquable dans le domaine du développement durable. Les groupes de luxe peuvent avoir un impact extrêmement positif au niveau de leurs chaînes d'approvisionnement, en exigeant des livraisons plus écologiques, en optimisant leur utilisation des ressources et en réduisant leurs déchets. Ce nouveau partenariat vise à soutenir LVMH dans leur projet d'intégrer à leurs opérations les solutions labellisées par la Fondation Solar Impulse », a déclaré Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse.

La Chaire Comptabilité écologique de la Fondation AgroParisTech

Le 3 septembre dernier, dans la continuité des annonces précédentes, LVMH a révélé le financement d'une Chaire Comptabilité écologique, portée par la Fondation AgroParisTech et visant à trouver des solutions innovantes pour que les considérations environnementales fassent partie intégrante de toutes les décisions administratives. L'objectif est de créer une seule méthode de comptabilité, partagée par tous, afin de comparer l'empreinte environnementale entre entreprises.

Une seconde édition de Future Life, avec une déclinaison américaine, sera organisée par LVMH à New York le 24 octobre.

Chiffres clés des objectifs LIFE 2020 :

Objectif produit : le Groupe souhaite réduire l'empreinte environnementale des produits de toutes ses Maisons en améliorant l'indice de performance environnementale (IPE) de ses produits, sur l'ensemble du cycle de vie, de 10 %.

Objectif chaîne d'approvisionnement : LVMH suivra de plus près la traçabilité et la conformité des matières premières utilisées pour créer ses produits de luxe tout en préservant les ressources naturelles et en appliquant les normes les plus élevées sur 70 % des chaînes d'approvisionnement, et sur 100 % des chaînes d'approvisionnement d'ici 2025.

Objectif CO 2 : Le Groupe réduira ses émissions de CO 2 de 25 % d'ici 2020, en poursuivant les initiatives mises en place pour lutter contre le réchauffement climatique.

Objectif sites : Tous les sites viseront une amélioration des indices de performance environnementale d'au moins 10 %, notamment en matière de consommation d'eau et d'énergie et de production de déchets. Ceci est d'autant plus important que le groupe LVMH détient plus de 300 sites et atelier dans le monde entier.