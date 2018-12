LVMH Moët Hennessy Vuitton : LOEWE décline une troisième CASA LOEWE, à Londres en 2019

La marque espagnole de 172 ans développe son nouveau concept après Madrid et Tokyo.

Initialement prévu pour cette année, c’est au printemps prochain que le nouveau flagship ouvrira sur la fameuse New Bond Street, l’une des artères commerciales dédiée au luxe à Londres, où sont présents les DIOR, CHANEL, FENDI ou encore RALPH LAUREN. Ce nouvel espace se substituera au précédent magasin qui se situait 125 Mount Street.

L’extérieur de ce nouveau magasin est remarquable par ses grandes vitrines ayant pignon sur rue mais surtout par ses fenêtres encadrées de colonnes corinthiennes aux étages supérieurs. A l’intérieur le marbre et le granit dominent, éclairés par une lumière naturelle.

LOEWE est présent à Londres auprès de multimarques de prestige tels qu’HARRODS ou DOVER STREET MARKET ainsi que d’un outlet à Bicester Village.

L’ambition de la marque est de développer ce concept CASA LOEWE ouvert la première fois à Madrid en 2016. Ce flagship grandiose situé 34 calle Serano occupe 1 000 m2 sur 3 étages. Jonathan Anderson, le directeur de création y présente ses collections mais expose aussi de l’art contemporain, des espaces dédiés à l’histoire de la maison de mode et de superbes compositions florales.

Cette boutique est devenue aujourd’hui l’emblème de la marque en Espagne et le lieu où la maison mère LVMH organise les JOURNEES PARTICULIERES. Aujourd’hui ce concept est également décliné à Tokyo.

LOEWE est présent dans près de 30 pays avec 200 points de vente dont 20 en Espagne, son pays d’origine. Les Etats-Unis et le Japon sont les deux pays à plus fort développement avec 52 magasins pour le premier et 38 pour le second. Enfin sur le web, LOEWE est présent avec son propre site et des plateformes multimarques comme 24 SEVRES ou NET A PORTER.

LOEWE est donc une marque de LVMH, coté à la Bourse de Paris. L’action cotait 253 euros en clôture de ce vendredi 30 novembre, en croissance de 3,1% sur 1 an et de +104% sur 5 ans.