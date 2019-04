LVMH Moët Hennessy Vuitton : La valeur du jour à Paris LVMH maintient la cadence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 3,11% à 340 euros, LVMH signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40, emportant dans son sillage Kering (+1%) et, dans une moindre mesure, Hermès (+0,1%). Les investisseurs saluent le début d'année éclatant du numéro un mondial du luxe. Encore et toujours alimentées par la boulimie des Chinois pour les produits de luxe, les ventes ont bondi de 11% en organique au premier trimestre 2019 après +9% au dernier trimestre 2018. Les analystes ne s'attendaient pas à une telle performance. JPMorgan, par ailleurs très positif sur le titre, n'escomptait qu'une croissance stabilisée à 9%.Comme de coutume, la branche Mode et Maroquinerie, dont Louis Vuitton est le vaisseau amiral, a été la principale locomotive du groupe. Sa croissance organique est ressortie à 15%, au-dessus des attentes du broker qui tablait sur +12%.Dans les Parfums & Cosmétiques, la croissance organique des ventes s'établit à 9%.L'activité Vins & Spiritueux enregistre une croissance organique de 9 % de ses ventes à 1,349 milliard. Les volumes du cognac Hennessy ont grimpé de 11% grâce notamment aux fêtes du nouvel an chinois.Le groupe d'activités Montres & Joaillerie enregistre au une croissance organique de 4 % de ses ventes, tirée par la performance de la joaillerie.Dans la Distribution sélective, la croissance organique des ventes s'établit à 8%.Au final, le chiffre d'affaires de LVMH a atteint 12,5 milliards d'euros, en progression de 16%.Selon une source de marché, Société Générale a relevé sa recommandation sur le titre de Conserver à Achat et porté son objectif de cours à 385 euros.Dans son bulletin quotidien, Invest Securities a salué un "modèle unique par sa puissance et son rayonnement tant en termes de positionnement sectoriel que géographique".Pour autant, a-t-il rappelé, "ce qui est beau est cher". Aussi, le broker, jugeant "la prime au leader bien valorisée", s'est-il contenté de relevé son objectif de cours de 265 à 305 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre.