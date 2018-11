BOURSIER.COM est en passe d’être racheté par le groupe LES ECHOS à Lagardère.

Les Echos possédait déjà INVESTIR.FR, sa version Bourse, forte de près de 4 millions de visites par mois et éditant vingt articles quotidiennement surtout sur les grandes valeurs de la Bourse. Le média propose une offre d’abonnement autour de 20 euros par mois (en fonction des offres …).

L’inscription à BOURSIER.COM quant à elle est gratuite, on parle d’un site « freemium ». Le site de Bourse génère 3 millions de visites par mois et des revenus de la « syndication » de contenus auprès de courtiers de Bourse comme Binck.fr ou Bourse Direct. C’est-à-dire que BOURSIER propose des infos boursières éditées par ses sites et propose des liens qui envoient ses visiteurs vers eux, visiteurs susceptibles d’ouvrir des comptes de Bourse (ou autres).

INVESTIR espère bien opérer de belles synergies, comme l’explique son Directeur de rédaction François Monnier dans Les Echos du 10 novembre « Regardez ce qui se passe dans l’automobile : Renault et Nissan ont un socle technique commun, mais ils commercialisent deux gammes de voitures différentes sous deux marques distinctes… ».

Ses synergies sont cruciales dans de nombreux secteurs aujourd’hui où il est fortement question de concentration et de taille critique. Ainsi de nombreux sites d'information boursière ont fermés et seuls restent les plus « costauds » qui souvent ont su s’externaliser. En plus de BOURSIER.COM et INVESTIR.FR, citons ZONEBOURSE.COM (et sa version étrangère MARKETSCREENER.COM), TRADINGSAT.COM, et certains sites de courtiers comme BOURSORAMA et BOURSE DIRECT.

LES ECHOS est détenu par LVMH, coté à la Bourse de Paris. L’action cotait 263,45 euros en clôture hier lundi 12 novembre, en augmentation de +6% sur un an et de +111% sur 5 ans.