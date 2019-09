LVMH Moët Hennessy Vuitton : Les USA pourraient bientôt imposer des droits de douane sur le luxe européen

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les Etats-Unis pourraient imposer prochainement des droits de douane sur certains produits de luxe importés de l'Union européenne, rapporte l'agence de presse Bloomberg lundi en citant notamment le champagne, la maroquinerie et les costumes pour homme.

Selon l'agence, un panel de trois arbitres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a déclaré vendredi que les Etats-Unis pouvaient légalement imposer des droits de douane sur certaines exportations européennes en réponse aux aides publiques accordées à Airbus.

Des sources de l'Union européenne citées par Bloomberg indiquent s'attendre à ce que les arbitres de l'OMC publient d'ici à la fin du mois un rapport autorisant de nouveaux droits de douane américains sur 5 à 7 milliards de biens importés de l'UE chaque année. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a menacé de taxer 11 milliards de dollars de biens importés de l'UE.

Bloomberg indique que la liste de biens établie par Washington vise essentiellement les avions et équipements aéronautiques en provenance de l'UE, mais que les droits de douane pourraient aussi affecter certaines marques de luxe européennes. Selon l'agence, le groupe français LVMH serait particulièrement exposé à ces taxes qui visent deux de ses principales gammes de produits : les vins et spiritueux comme Dom Pérignon, Moët & Chandon et Hennessy, et la maroquinerie vendue sous les marques Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy ou Donna Karan.

