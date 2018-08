LVMH Moët Hennessy Vuitton : Lettre aux actionnaires - Août 2018 (e-accessible)

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

AOÛT 2018

EXCELLENT PREMIER SEMESTRE POUR LVMH

M. Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, a déclaré : « Les excellents résultats du premier semestre témoignent de la forte désirabilité de nos marques et de l'efficacité de notre stratégie. La performance du semestre est d'autant plus remarquable que l'environnement monétaire est défavorable. L'exigence de qualité et la créativité de nos Maisons, conjuguant à la fois modernité et tradition, sont les clés de la réussite de LVMH, porté toujours par une vision de long terme. Malgré une demande mondiale dynamique, les incertitudes monétaires et géopolitiques demeurent. Dans ce contexte, nous resterons vigilants sur la seconde partie de l'année et comptons sur le talent de nos équipes et la passion partagée d'entreprendre pour renforcer encore en 2018 notre avance dans l'univers des produits de haute qualité.»

Le premier semestre 2018 a été marqué par :

-une hausse à deux chiffres des ventes et du résultat opérationnel courant,

-de fortes croissances en Asie et aux États-Unis,

-bon début d'année pour les Vins et Spiritueux,

-une dynamique remarquable de Louis Vuitton, dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel,

-le succès des nouveautés de Christian Dior dans toutes les catégories de produits,

-le renouveau créatif au sein de plusieurs marques de mode,

-l'excellente performance de Bvlgari,

-la bonne performance des marques de montres,

-la forte croissance des ventes de Sephora en magasin et en ligne,

-le rebond de la rentabilité de DFS,

-une capacité d'autofinancement générée par l'activité de 5,5 milliards d'euros, en hausse de 21 %,

-un ratio d'endettement net sur capitaux propres qui s'établit à 23 % à fin juin 2018.

VENTES

21 750M€

+12 %(1)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

4 648M€

+28 %

MARGE OPÉRATIONNELLE

21,4%

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

3 004M€

+41 %

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT5 464M€(2)

+21 %

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, leader mondial des produits de luxe, réalise au premier semestre 2018 des ventes de 21,8 milliards d'euros, en progression de 10 %. La croissance organique des ventes s'établit à 12 % par rapport à la même période de 2017. Elle ressort à 14 % en excluant l'impact de l'arrêt fin 2017 de la concession de l'aéroport de Hong Kong. Les États-Unis, l'Asie et l'Europe connaissent de bonnes croissances.

Au second trimestre, les ventes sont en hausse de 11 % par rapport à la même période de 2017, une performance en ligne avec les tendances de début d'année. La croissance organique des ventes s'établit à 11 %.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2018 s'établit à 4 648 millions d'euros, en hausse de 28 %. La marge opérationnelle courante ressort à 21,4 %, en hausse de 2,9 points. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 3 004 millions d'euros, en croissance de 41 %.

PERSPECTIVES 2018

Dans un environnement porteur en ce début d'année, marqué cependant par un contexte monétaire défavorable et des incertitudes géopolitiques, LVMH poursuivra ses gains de parts de marché grâce aux nombreux lancements de produits prévus d'ici la fin de l'année, à son expansion géographique dans les marchés porteurs et à sa rigueur de gestion.

Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2018 l'avance du Groupe LVMH sur le marché mondial du luxe.

RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE/CAPITAUX PROPRES

23%

ACOMPTE SUR DIVIDENDE PAR ACTION

2

€(3)

+25 %

L'ensemble de la documentation liée aux résultats semestriels 2018 est disponible sur le site Internetwww.lvmh.frdans la rubrique Actionnaires/Evénements/Résultats.

(1) À structure et taux de change comparables. En données publiées, la croissance des ventes est de 10 %, incluant un effet de change de - 8 % et un effet de périmètre, de + 6 %.

(2) Capacité d'autofinancement générée par l'activité.

(3) Mis en paiement le 6 décembre 2018.

VINS ET SPIRITUEUX

FORTE DYNAMIQUE EN CHINE ET BONNE PROGRESSION

EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS, EN DÉPIT DES CONTRAINTES D'APPROVISIONNEMENT

Moët & Chandon

L'activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 7 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant progresse de 7 %.

VENTES

Le groupe d'activités poursuit sa stratégie de valeur en s'appuyant sur une forte politique d'innovation et des investissements ciblés en communication. Dans l'activité champagne, les cuvées de prestige sont particulièrement dynamiques tandis qu'une politique ferme de hausse de prix se poursuit. L'Europe et le Japon progressent tandis que les États-Unis sont en recul en raison d'un décalage dans les expéditions. Le cognac Hennessy continue d'enregistrer une belle progression sur le marché américain dans un contexte d'approvisionnement tendu ; le marché chinois poursuit un développement rapide.

2 271M€

+7 %(1)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

726M€

+7 %

MARGE OPÉRATIONNELLE

32,0 %

(1) À structure et taux de change comparables. En données publiées, les ventes sont en baisse de 1 %.

MODE ET MAROQUINERIE

FORTE DÉSIRABILITÉ DE LOUIS VUITTON DANS TOUS SES MÉTIERS ET RENFORCEMENT DES AUTRES MARQUES

Louis Vuitton

Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance organique de 15 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant s'établit en hausse de 27 %.

La croissance remarquable de Louis Vuitton est toujours portée par une grande créativité dans ses métiers, et par le juste équilibre entre tradition et modernité, le succès des icônes et les nouvelles créations imaginées par Nicolas Ghesquière. Un temps fort du semestre est l'arrivée de Virgil Abloh, nouveau Directeur artistique Homme, dont le premier défilé, largement commenté sur les réseaux sociaux, a connu un accueil exceptionnel. Christian Dior, consolidé depuis le second semestre 2017, réalise une excellente performance. Kim Jones, nommé Directeur artistique de Dior Homme, dévoile sa première collection, qui, elle aussi, a obtenu un accueil formidable. Céline aborde une nouvelle étape ambitieuse de son développement avec la nomination de Hedi Slimane en tant que Directeur de la Création Artistique et de l'Image de la Maison, dont les collections seront présentées en septembre. Fendi et Loro Piana poursuivent leurs avancées. Les autres Maisons continuent de se renforcer.

VENTES

8 594M€

+15 %(1)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

2 775M€

+27 %

MARGE OPÉRATIONNELLE

32,3 %

(1) À structure et taux de change comparables.

En données publiées, la croissance des ventes est de 25 %, incluant un effet périmètre positif de 17 points lié à l'intégration de Christian Dior Couture.

PARFUMS ET COSMÉTIQUES

CONTRIBUTION DE TOUTES LES MAISONS À LA FORTE PROGRESSION ET AVANCÉES RAPIDES EN ASIE

Parfums Christian Dior

L'activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance organique de 16 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant s'établit en hausse de 25 %.

VENTES

2 877M€

Christian Dior réalise une performance superbe, nourrie par la vitalité de ses parfums emblématiquesJ'adoreetMiss Dior, et par l'immense succès deSauvage. Le maquillage et le soin progressent fortement. Guerlain bénéficie de la croissance remarquable de l'iconique rouge à lèvresRouge Get des avancées rapides en soin de la gammeAbeille Royale. Parfums Givenchy maintient son essor rapide en maquillage. Benefit complète avec succès son offre de mascaras et sa collection Sourcils. Fresh, Fenty Beauty et Acqua di Parma connaissent de fortes progressions.

+16 %(1)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

364M€

+25 %

MARGE OPÉRATIONNELLE

12,7 %

(1) À structure et taux de change comparables. En données publiées, la croissance des ventes est de 8 %.